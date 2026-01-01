오픈클로
일상적인 자동화를 위한 빠르고 채팅 중심적인 AI 비서
- 이동 중에도 간단한 작업을 빠르게 처리합니다.
- 채팅 및 이메일 채널에서 작동합니다.
- 시각적 에이전트와 스킬 빌더가 포함되어 있습니다
- 봇, 알림, 보고서 및 조회에 매우 유용합니다
₩9,279/월
그냥 말을 걸면 돼요
알아서 척척
나의 스타일대로 학습
일상적인 자동화를 위한 빠르고 채팅 중심적인 AI 비서
심층적이고 긴밀한 작업을 위한 자체 개선형 AI 에이전트
서버 관리 없이 시각적 워크플로 편집기를 사용하여 AI 자동화를 구축하세요.
당신을 위해 관리
귀하의 상품에 포함됨
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모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
가성비
간편 설치
변화할 자유
ChatGPT
채팅 & 연구
예
예
부재 중에도 원활히 작동
예
아니요
메시지(텔레그램, 왓츠앱)
부분적
아니요
영구 메모리
부분적
부분적
로컬 파일 액세스
예
아니요
웹 자동화
예
부분적
코딩 및 분석
예
부분적
확장성(기술 및 플러그인)
부분적
부분적
모델 유연성
예
아니요
|시작하기
개인 비서
판매 보조원
코딩 도우미
연구원
소셜 미디어 관리자
AI 자동화 앱은 Hostinger가 호스팅하고 관리해 드리는, 바로 사용 가능한 AI 어시스턴트입니다. 카탈로그에서 앱을 선택하고, 이를 메시징 채널 및 원하시는 AI 모델에 연결하기만 하면, 받은편지함 정리, 답장 초안 작성, 리포트 실행, 주제 모니터링 등의 작업을 바로 처리하기 시작합니다. 서버를 별도로 설정할 필요도, 유지 관리할 것도 없습니다. 카탈로그는 계속해서 확장되므로, 현재 필요에 맞는 앱을 언제든지 실행하실 수 있습니다.
아니요. 모든 앱은 비기술 사용자를 위해 설계되었습니다. 온보딩은 단계별로 안내되며, 서버 수준의 설정은 Hostinger가 자동으로 모두 처리합니다. 사용자는 앱을 선택하고, 원하시는 메시징 채널과 AI 모델을 연결하기만 하면 바로 사용을 시작하실 수 있습니다.
AI 자동화 앱은 단일 관리형 통합을 통해 Claude, GPT, Gemini 등 주요 AI 모델과 연결됩니다. 즉, 각 제공업체마다 별도의 계정을 만들거나 API 키를 직접 설정할 필요 없이 최고 수준의 AI를 이용하실 수 있습니다. 앱을 설정하실 때 원하시는 모델을 선택하시면 됩니다.
많습니다. 인기 있는 활용 사례는 다음과 같습니다:
구체적인 기능은 실행하시는 앱에 따라 다릅니다. 카탈로그를 둘러보시면 각 앱이 어떤 작업에 특히 강점이 있는지 확인하실 수 있습니다.
예, 실행 중인 애플리케이션을 삭제하고 새 애플리케이션을 생성하세요: OpenClaw, Hermes Agent 또는 n8n.
AI 자동화 앱은 하나의 요금제로 운영됩니다. 앱과 AI 크레딧을 하나의 구독으로 이용할 수 있으며, 별도의 도구 사용료나 에이전트별 요금이 없습니다. 필요에 따라 동일한 상품 내에서 앱을 전환할 수 있으므로 특정 도구에 얽매이지 않습니다.
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