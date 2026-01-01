AI 자동화 앱은 Hostinger가 호스팅하고 관리해 드리는, 바로 사용 가능한 AI 어시스턴트입니다. 카탈로그에서 앱을 선택하고, 이를 메시징 채널 및 원하시는 AI 모델에 연결하기만 하면, 받은편지함 정리, 답장 초안 작성, 리포트 실행, 주제 모니터링 등의 작업을 바로 처리하기 시작합니다. 서버를 별도로 설정할 필요도, 유지 관리할 것도 없습니다. 카탈로그는 계속해서 확장되므로, 현재 필요에 맞는 앱을 언제든지 실행하실 수 있습니다.