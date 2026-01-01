AI 자동화 앱을 실행하세요. 언제든지 전환할 수 있습니다.

하나의 플랜으로, 예상치 못한 추가 비용 없이
약 60초 후면 준비됩니다.
필요에 따라 다른 AI 자동화 앱을 사용해 보세요.

₩9,279/월

시작하기
30일 내 환불 보장
AI 자동화 앱을 실행하세요. 언제든지 전환할 수 있습니다.

AI 자동화 앱이란?

채팅 앱과 받은 편지함에 있는 스마트 비서입니다. 평이한 언어로 말하면 비서가 알아서 처리해 줍니다. 복잡한 설정도 필요 없고, 명령어를 배울 필요도 없습니다.

그냥 말을 걸면 돼요

텔레그램이나 왓츠앱으로 사람에게 메시지를 보내듯이 대화하세요. 상대방이 당신의 의도를 이해합니다.

알아서 척척

받은 편지함을 정리하고, 미리 알림을 설정하고, 답장을 작성하고, 웹에서 필요한 정보를 검색해 줍니다.

나의 스타일대로 학습

사용자의 선호 사항을 기억하고 사용할수록 더욱 유용해집니다.

업무 최적 앱 선택 선택하기

오픈클로

일상적인 자동화를 위한 빠르고 채팅 중심적인 AI 비서

  • 이동 중에도 간단한 작업을 빠르게 처리합니다.
  • 채팅 및 이메일 채널에서 작동합니다.
  • 시각적 에이전트와 스킬 빌더가 포함되어 있습니다
  • 봇, 알림, 보고서 및 조회에 매우 유용합니다

헤르메스 에이전트

심층적이고 긴밀한 작업을 위한 자체 개선형 AI 에이전트

  • 기억력을 향상시키고 시간이 지남에 따라 효과가 좋아집니다
  • 보다 복잡하고 여러 단계를 거치는 작업을 처리합니다
  • 문서 및 도구에 연결됩니다
  • 연구, 코딩, 문제 해결 및 계획 수립에 매우 유용합니다

n8n

서버 관리 없이 시각적 워크플로 편집기를 사용하여 AI 자동화를 구축하세요.

  • 시각적 워크플로 편집기
  • 1,000개 이상의 앱 통합
  • 상시 가동되는 예약 운행
  • 관리되는 업데이트 및 백업

하나의 상품, 유연한 적용 방식

73% 할인
AI 자동화 앱
34,059
9,279/월
시작하기
2 년간 ₩18,579/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

당신을 위해 관리

별도의 설정, 유지 관리 또는 인프라 관리 없이 원하는 애플리케이션을 바로 실행하세요.

귀하의 상품에 포함됨

즉시 이용 가능
유지보수 필요 없음
시각적 인터페이스 포함
CLI 액세스가 포함
텔레그램 페어링 기능 내장
AI 크레딧 포함
ChatGPT 사용
웹 검색 포함
에이전트 이메일 사전 구성됨
보안 관리가 자동으로 이루어집니다
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AI 자동화 앱
34,059
9,279/월
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2 년간 ₩18,579/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

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별도의 설정, 유지 관리 또는 인프라 관리 없이 원하는 애플리케이션을 바로 실행하세요.

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텔레그램 페어링 기능 내장
AI 크레딧 포함
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웹 검색 포함
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모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

Hostinger AI 자동화 앱을 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

기술적 설정이나 별도의 구독 없이, 또는 특정 도구에 얽매이지 않고 애플리케이션을 실행하세요.

가성비

별도의 도구나 추가 에이전트 수수료 없이, 관리형 애플리케이션과 AI 크레딧을 하나의 구독으로 이용하세요.

간편 설치

약 60초 만에 실행됩니다. 설치, 업데이트, 백업 및 보안은 저희가 처리하므로 기술적인 부분은 신경 쓰지 않으셔도 됩니다.

변화할 자유

지금 필요한 애플리케이션부터 시작하고, 필요에 따라 동일한 상품 내에서 다른 애플리케이션으로 전환하세요.

Hostinger의 AI 자동화 앱과 ChatGPT의 차이점은 무엇일까요?

ChatGPT가 당신과 대화하는 동안, 당신의 AI 자동화 앱은 작업을 완료합니다.
Hostinger
ChatGPT

채팅 & 연구

부재 중에도 원활히 작동

아니요

메시지(텔레그램, 왓츠앱)

부분적
아니요

영구 메모리

부분적
부분적

로컬 파일 액세스

아니요

웹 자동화

부분적

코딩 및 분석

부분적

확장성(기술 및 플러그인)

부분적
부분적

모델 유연성

아니요
시작하기

당신이 애플리케이션에게 [<span style="white-space: nowrap;">맡길</span>]수 있는 다양한 업무

개인 비서

할 일, 알림, 채팅 내용을 체계적으로 관리하세요. 담당자가 모든 내용을 학습하고 기억합니다.

판매 보조원

자체 인프라를 활용하여 잠재 고객을 확보하고 검증하세요.

코딩 도우미

코드베이스를 학습할 수 있는 에이전트를 사용하여 더 빠르게 코드를 작성하고 디버깅하세요.

연구원

각 세션의 내용을 요약하고, 맥락을 유지하면서 다양한 선택지를 비교합니다.

소셜 미디어 관리자

에이전트가 관리하는 계획부터 시작하여, 대략적인 메모에서 예약 게시글로 전환해 보세요.

Hostinger 관리형 에코시스템 FAQ

당사의 관리형 AI 자동화 앱에 대한 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.

AI 자동화 앱은 Hostinger가 호스팅하고 관리해 드리는, 바로 사용 가능한 AI 어시스턴트입니다. 카탈로그에서 앱을 선택하고, 이를 메시징 채널 및 원하시는 AI 모델에 연결하기만 하면, 받은편지함 정리, 답장 초안 작성, 리포트 실행, 주제 모니터링 등의 작업을 바로 처리하기 시작합니다. 서버를 별도로 설정할 필요도, 유지 관리할 것도 없습니다. 카탈로그는 계속해서 확장되므로, 현재 필요에 맞는 앱을 언제든지 실행하실 수 있습니다.

아니요. 모든 앱은 비기술 사용자를 위해 설계되었습니다. 온보딩은 단계별로 안내되며, 서버 수준의 설정은 Hostinger가 자동으로 모두 처리합니다. 사용자는 앱을 선택하고, 원하시는 메시징 채널과 AI 모델을 연결하기만 하면 바로 사용을 시작하실 수 있습니다.

AI 자동화 앱은 단일 관리형 통합을 통해 Claude, GPT, Gemini 등 주요 AI 모델과 연결됩니다. 즉, 각 제공업체마다 별도의 계정을 만들거나 API 키를 직접 설정할 필요 없이 최고 수준의 AI를 이용하실 수 있습니다. 앱을 설정하실 때 원하시는 모델을 선택하시면 됩니다.

많습니다. 인기 있는 활용 사례는 다음과 같습니다:

  • WhatsApp이나 Telegram에서 고객 지원 자동화하기
  • 알림, 일정 관리, 리서치를 위한 개인 비서 만들기
  • 원하는 기준에 따라 일간 또는 주간 리포트 생성하기
  • 업계 관련 뉴스, 트렌드, 키워드 모니터링하기
  • 비즈니스나 커뮤니티를 위한 맞춤형 챗봇 만들기
  • 여러 단계로 이루어진 작업을 실행하고 외부 도구와 연결하기

구체적인 기능은 실행하시는 앱에 따라 다릅니다. 카탈로그를 둘러보시면 각 앱이 어떤 작업에 특히 강점이 있는지 확인하실 수 있습니다.

예, 실행 중인 애플리케이션을 삭제하고 새 애플리케이션을 생성하세요: OpenClaw, Hermes Agent 또는 n8n.

각 앱마다 고유한 아키텍처가 있기 때문에 앱을 전환할 때 구성, 대화 기록 및 사용자 지정 설정이 자동으로 이전되지 않습니다. 새 앱에서는 처음부터 다시 시작해야 합니다. 전환하기 전에 중요한 설정을 내보내거나 메모해 두는 것이 좋습니다.

AI 자동화 앱은 하나의 요금제로 운영됩니다. 앱과 AI 크레딧을 하나의 구독으로 이용할 수 있으며, 별도의 도구 사용료나 에이전트별 요금이 없습니다. 필요에 따라 동일한 상품 내에서 앱을 전환할 수 있으므로 특정 도구에 얽매이지 않습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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