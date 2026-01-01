최대 75% 할인 Node.js 호스팅

원하는 방식으로 Node.js 배포

서버 관리 없이 Node.js 앱을 라이브로 운영하거나, 완전한 제어를 위해 VPS를 선택하세요. 사용량 기반 청구 없이 고정된 월별 요금을 지불합니다.
₩27,999 부터  3,999 /월
30일 내 환불 보장
원하는 방식으로 Node.js 배포

인프라 대신 앱에 집중하세요

관리형 node.js 호스팅 Node.js를 VPS에서

코드 우선 배포

GitHub에서 배포하거나 IDE에서 직접 배포하세요.

내장형 보호

관리형 SSL, CDN, WAF 및 DDoS 보호가 포함되어 있습니다.

예측 가능한 가격

월별 가격, 숨겨진 비용 또는 사용량 기반 요금 없음.

관리형 인프라

AI 문제 해결 기능, 백업 및 지원이 포함되어 있습니다.

프로젝트에 맞는 상품을 선택하세요

최고 인기
86% 할인
관리형 Node.js 호스팅
27,999
3,999 /월
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.

노력 없이

관리형 인프라를 확보하고 코드에 집중하세요.
1년 무료 도메인
1년간 무료 비즈니스 이메일
무료 관리형 SSL
무료 자체 CDN
GitHub에 푸시하고 자동 배포
IDE에서 바로 배포하세요
관리형 MySQL 데이터베이스
일별 및 주문형 백업
WAF 및 DDoS 보호
Node.js, PHP/HTML, 워드프레스, 웹사이트 빌더, Horizons로 구축

리소스

2 vCPU
3 GB RAM
50 GB NVMe
무제한 대역폭
63% 할인
Node.js를 VPS에서
36,039
13,229 /월
24개월을 단 ₩317,496에 이용하세요(정상가 ₩864,936. 갱신 시 가격 ₩22,059/월.

완전한 통제를 위해

서버, 런타임, 배포를 완벽하게 제어하세요.
루트 액세스 권한 부여
AMD EPYC 프로세서
NVMe SSD 스토리지
Docker 관리자
방화벽 관리
1Gbps 네트워크 속도
무료 주간 백업
공개 API
MCP 기반 AI 어시스턴트

리소스

2 vCPU
8 GB RAM
100 GB NVMe
8 TB 대역폭
최고 인기
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관리형 Node.js 호스팅
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Node.js, PHP/HTML, 워드프레스, 웹사이트 빌더, Horizons로 구축

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무료 주간 백업
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2 vCPU
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모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

전 세계 100만 명 이상의 개발자에게 지원 제공

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Node.js 앱 2단계로 시작하기

관리형 node.js 호스팅 Node.js를 VPS에서
1. 프로젝트 연결

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GitHub에 연결하고 ZIP을 업로드하거나 AI 코드 어시스턴트에서 배포하세요. 프레임워크가 자동으로 감지되고 빌드 명령이 처리되어 배송 준비가 완료됩니다.

2. 즉시 배포

2. 즉시 배포

몇 초 만에 Node.js 웹 앱을 실행하세요. 서버, 보안, 성장까지 모두 해결해 드립니다.

왜 호스팅어에서 Node.js를 실행해야 할까요?

예측 가능한 가격

저렴한 월간 관리형 Node.js 호스팅 및 VPS 상품

사용량 기반 과금 없음

트래픽이나 런타임에 따른 추가 비용 없이 월별 요금만 지불합니다.

AI 코딩 워크플로우에 최적화된

GitHub 또는 IDE에서 배포하고, React, Next.js, Vite, Vue.js 및 기타 최신 프레임워크로 구축된 앱을 실행하세요.
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한 번의 배포, 무한한 구축 방식

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Continue.dev

관리형 Node.js 호스팅 또는 VPS에서 Node.js - 선택하세요

둘 다 호스팅어에서 Node.js를 실행합니다. 차이점은 환경을 얼마나 직접 관리하고 싶은지에 있습니다.
관리형 Node.js 호스팅
Node.js를 VPS에서

설정

앱 배포를 위한 관리형 환경
자체 관리 가상 서버

제어

관리형 인프라에 앱 수준 배포
전체 루트 액세스 권한 및 서버 수준 제어

배포

GitHub 연동 또는 IDE 기반 배포
수동 설정 및 사용자 지정 배포 워크플로

보호

관리형 SSL, CDN, WAF 및 DDoS 보호
방화벽 관리 및 DDoS 보호

백업

일일 및 주문형 백업
무료 주간 백업 및 무료 스냅샷

대역폭

무제한
8TB

Node.js 호스팅 FAQ

Node.js 호스팅에 관해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.

관리형 Node.js 호스팅과 VPS에서 Node.js의 차이점은 무엇인가요?

관리형 Node.js 호스팅은 더욱 간소화된 배포와 유지보수 없는 경험을 중심으로 구축된 반면, VPS의 Node.js는 더 깊은 서버 수준 제어 및 구성 자유를 제공합니다.

GitHub에서 배포할 수 있나요, 아니면 제 IDE에서 직접 배포할 수 있나요?

네 — 관리형 Node.js 호스팅은 GitHub 통합 및 IDE 기반 배포를 지원합니다.

관리형 Node.js 호스팅에 보안 기능이 포함되어 있나요?

네, 관리형 SSL, CDN, WAF, DDoS 보호 기능이 포함되어 있습니다.

대신 언제 VPS를 선택해야 하나요?

전체 루트 액세스, 사용자 지정 서버 구성, 브라우저 터미널 액세스 또는 Docker Compose 워크플로우가 필요할 때 VPS를 선택하세요.

두 가지 옵션 간에 가격이 다른가요?

네 — 관리형 Node.js 호스팅은 ₩3,999부터 시작하며, VPS는 ₩13,229부터 시작합니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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