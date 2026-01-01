원하는 방식으로 Node.js 배포
인프라 대신 앱에 집중하세요
코드 우선 배포
GitHub에서 배포하거나 IDE에서 직접 배포하세요.
내장형 보호
관리형 SSL, CDN, WAF 및 DDoS 보호가 포함되어 있습니다.
예측 가능한 가격
월별 가격, 숨겨진 비용 또는 사용량 기반 요금 없음.
관리형 인프라
AI 문제 해결 기능, 백업 및 지원이 포함되어 있습니다.
프로젝트에 맞는 상품을 선택하세요
노력 없이
리소스
완전한 통제를 위해
리소스
노력 없이
리소스
완전한 통제를 위해
리소스
전 세계 100만 명 이상의 개발자에게 지원 제공
Node.js 앱 2단계로 시작하기
1. 프로젝트 연결
GitHub에 연결하고 ZIP을 업로드하거나 AI 코드 어시스턴트에서 배포하세요. 프레임워크가 자동으로 감지되고 빌드 명령이 처리되어 배송 준비가 완료됩니다.
2. 즉시 배포
몇 초 만에 Node.js 웹 앱을 실행하세요. 서버, 보안, 성장까지 모두 해결해 드립니다.
한 번의 배포, 무한한 구축 방식
인기 급상승
Google Antigravity
Cursor AI
Claude Code
기타
Codex
Github Copilot
Google AI studio
Windsurf
Continue.dev
관리형 Node.js 호스팅 또는 VPS에서 Node.js - 선택하세요
Node.js 호스팅 FAQ
관리형 Node.js 호스팅과 VPS에서 Node.js의 차이점은 무엇인가요?
관리형 Node.js 호스팅은 더욱 간소화된 배포와 유지보수 없는 경험을 중심으로 구축된 반면, VPS의 Node.js는 더 깊은 서버 수준 제어 및 구성 자유를 제공합니다.
GitHub에서 배포할 수 있나요, 아니면 제 IDE에서 직접 배포할 수 있나요?
네 — 관리형 Node.js 호스팅은 GitHub 통합 및 IDE 기반 배포를 지원합니다.
관리형 Node.js 호스팅에 보안 기능이 포함되어 있나요?
네, 관리형 SSL, CDN, WAF, DDoS 보호 기능이 포함되어 있습니다.
대신 언제 VPS를 선택해야 하나요?
전체 루트 액세스, 사용자 지정 서버 구성, 브라우저 터미널 액세스 또는 Docker Compose 워크플로우가 필요할 때 VPS를 선택하세요.
두 가지 옵션 간에 가격이 다른가요?
네 — 관리형 Node.js 호스팅은 ₩3,999부터 시작하며, VPS는 ₩13,229부터 시작합니다.