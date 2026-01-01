Vite 기반 앱에 최적화되어 있습니다.

Vite로 빌드한 앱을 Node.js 호스팅에 배포하여 기존 워크플로우와 유사한 방식으로 설정하세요. 프로젝트를 푸시하고 빌드를 실행한 다음, 추가 구성 없이 생성된 앱을 바로 제공할 수 있습니다. 귀하의 사이트는 안정적인 성능과 높은 가동 시간을 보장하도록 설계된 관리형 인프라에서 실행되므로 프로젝트 규모가 커지더라도 트래픽을 원활하게 처리할 수 있습니다. 이를 통해 로컬 개발에서 프로덕션 환경으로의 전환이 간소화되고 서버 관리 부담도 줄어듭니다.