Vite 호스팅
Vite로 구축된 앱을 몇 분 만에 배포하세요.
1년 무료 도메인
1년간 무료 비즈니스 이메일
무료 관리형 SSL
최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
Vite 호스팅의 간편한 가격 책정
Vite로 개발한 앱을 신뢰할 수 있는 안정적인 호스팅 서비스에 배포하세요. 모든 요금제에는 30일 환불 보증이 포함되어 있으므로 안심하고 사용해 보실 수 있습니다.
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
Vite 기반 앱에 최적화되어 있습니다.
Vite로 빌드한 앱을 Node.js 호스팅에 배포하여 기존 워크플로우와 유사한 방식으로 설정하세요. 프로젝트를 푸시하고 빌드를 실행한 다음, 추가 구성 없이 생성된 앱을 바로 제공할 수 있습니다. 귀하의 사이트는 안정적인 성능과 높은 가동 시간을 보장하도록 설계된 관리형 인프라에서 실행되므로 프로젝트 규모가 커지더라도 트래픽을 원활하게 처리할 수 있습니다. 이를 통해 로컬 개발에서 프로덕션 환경으로의 전환이 간소화되고 서버 관리 부담도 줄어듭니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Vite 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
Vite 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Vite 호스팅이란 무엇이며, 내 앱에 왜 필요한가요?
Vite 호스팅이란 Vite로 빌드된 앱을 실제 Node.js 환경에 배포하여 사용자가 온라인에서 접근할 수 있도록 하는 것을 의미합니다. Vite는 빌드 도구이지 프로덕션 런타임이 아니므로 컴파일된 앱과 앱이 의존하는 백엔드에 대한 호스팅이 여전히 필요합니다.
Vite 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
일반 VPS 호스팅에서는 서버 운영 체제, Node.js 버전, 프로세스 관리자, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 저희 Node.js 호스팅을 이용하시면 플랫폼이 서버 계층을 처리하므로 유지 관리에 신경 쓰지 않고 앱 개발에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Vite 프로젝트를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포할 수 있습니다. 그러면 수동으로 업로드할 필요 없이 GitHub에서 바로 업데이트를 배포할 수 있습니다.
Vite 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
리소스 제한이 있으므로 앱 규모가 요금제 용량을 초과하면 업그레이드가 필요합니다. 트래픽 급증에 대한 추가 요금은 부과하지 않지만, 지속적인 고용량 사용은 더 많은 리소스를 필요로 할 수 있습니다.
로컬 개발 환경이나 다른 호스트에서 Vite 앱을 어떻게 옮길 수 있나요?
Vite 앱의 Git 저장소를 연결하거나 빌드된 프로젝트를 업로드한 다음, 필요한 Node.js 버전과 환경 변수를 설정하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우, 도메인을 Hostinger로 연결하고 앱을 여기에 다시 배포하세요.