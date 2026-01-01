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비즈니스를 일관되고 전문적으로 보이게 만드는 로고와 이미지를 생성합니다.
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월 ₩12,379에 갱신됩니다. 가격에는 해당 세금이 포함되어 있지 않습니다.
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"저희 엔지니어들은 고객 지원을 제공할 때 Hostinger를 기준으로 삼고 있습니다."
"호스팅, 도메인 이름, SSL 인증서를 한 곳에서 관리할 수 있어서 정말 좋았습니다."
“호스팅어는 제가 사용한 호스팅 서비스 중 가장 우수합니다. 지원은 탁월하며, 가격 경쟁력은 비교할 수 없을 정도입니다.”
"저는 고객들에게 Hostinger로 이전할 것을 추천해 왔습니다. 모든 것이 간편하고 새로운 기능이 끊임없이 출시되거든요."
"호스팅어의 간편한 대시보드 덕분에 워드프레스 웹사이트를 직접 관리할 수 있습니다."
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