Hostinger Agents

작업만 정해주면 에이전트가 알아서 해결해줍니다.

SEO, 마케팅, 콘텐츠, 판매, 고객 커뮤니케이션 및 비즈니스 계획을 위한 전문 AI 전문가.
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30일 환불 보장
호환 가능:
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Hostinger 에이전트가 할 수 있는 일

비즈니스 및 전략

아이디어를 검증하고, 제안을 구체화하고, 명확한 계획을 세우세요.

비즈니스 및 전략

브랜드 ID

비즈니스를 일관되고 전문적으로 보이게 만드는 로고와 이미지를 생성합니다.

브랜드 ID

마케팅 및 SEO

관련 키워드를 찾고, 페이지를 검토하고, 순위를 높일 수 있는 방법을 파악하세요.

마케팅 및 SEO

작업 스케줄링

반복적인 작업, 의사 결정 및 다음 단계에 대한 AI 지원을 받으세요.

작업 스케줄링

일반 AI vs. Hostinger 에이전트

일반 AI는 지시를 기다리고 있습니다. Hostinger 에이전트는 모든 단계를 안내합니다.

일반적인 채팅봇

  • 완벽한 신속함을 기다리고 있습니다.
  • 당신은 무엇을 묻고 싶은 알아야 합니다.
  • 일반적인 답을 제공합니다.
  • 끝없는 뒤로와 앞으로.

Hostinger Agents

  • 사용 준비 기술로 시작합니다.
  • 올바른 질문을 하면서 안내합니다.
  • Hostinger 계정과 함께 작동합니다.
  • 완전한 결과를 제공합니다.

프롬프트 없이 바로 작업을 시작하세요.

해야 할 일을 선택하고, 바로 사용할 수 있는 기술을 익히고, 실질적으로 활용할 수 있는 결과를 얻으세요.
작업을 선택하세요
안내된 단계를 따르세요
바로 사용할 수 있는 결과를 얻으세요
시작하기
프롬프트 없이 바로 작업을 시작하세요.

어디서 시작해야 할지 모르겠다면? 전문가에게 맡기세요

비즈니스 자문가

당신의 아이디어를 검증하고, 성장 기회를 발견하고, 다음으로 무엇을 할지 결정하는 데 도움을 드릴게요.
웹 사이트 복사본, 블로그 게시물 및 고객과 연결되는 제품 설명을 작성합니다.
검색하는 키워드를 발견하고, 귀하의 사이트를 멈추고있는 것을 식별하고 경쟁자가 앞서가는 곳을 보여드려요.
출시를 매핑하고, 한 달의 콘텐츠를 계획하고, 어떤 채널이 당신의 시간을 가치가 있는지 보드려요.
필수 법률 문서를 작성하고, 서명하기 전에 계약을 설명하고, 비용이 많은 실수를 피할 수 있도록 도와드려요.
시작하기
사용 사례

무엇을 할 수 있나요?

해야 할 일을 선택하고, 바로 사용할 수 있는 기술을 익히고, 실질적으로 활용할 수 있는 결과를 얻으세요.

소셜 게시물 일정

소셜 게시물 일정

자동으로 게시물을 예약 및 게시합니다.
마케팅 콘텐츠 만들기

마케팅 콘텐츠 만들기

귀하의 웹사이트에서 광고 및 마케팅 복사본을 생성합니다.
SEO 블로그 게시물 작성

SEO 블로그 게시물 작성

내장된 키워드 연구를 사용하여 블로그 게시물을 생성합니다.
웹사이트 복사본 생성

웹사이트 복사본 생성

몇 분 안에 페이지에 대한 복사본을 만듭니다.
Leads 찾기 및 reach out

Leads 찾기 및 reach out

잠재 고객을 발견하고 자동으로 전송합니다.
전문 이메일 작성

전문 이메일 작성

상황을 설명하고 깔끔한 이메일 드래프트를 얻으십시오.
개인정보 보호정책을 작성

개인정보 보호정책을 작성

귀사의 비즈니스에 맞춘 명확한 개인정보 보호정책을 작성하세요.
나의 가격 검토

나의 가격 검토

가격, 비용, 마진 및 가격 모델에 대한 피드백을 얻으세요.
일상적인 업무에 도움을 줄 준비가 되어 있습니다.
150개 이상
Skills
이미 사용하는 도구를 연결합니다.
1,000개
전 세계의 기업들이 신뢰합니다.
50개 이상
국가에 서비스 중

AI Agents에서 시작하는 방법을 선택하세요

매달 1,000 크레딧
자동으로 새로고침되며, 별도의 조치는 필요 없습니다.
바로 사용할 수 있는 150개 이상의 스킬
블로그 게시물, SEO 감사, 광고 문구 등을 포함하여 작업별로 구성됩니다.
원하는 앱을 연결하세요
워크플로에서 Gmail, Notion, Slack, WhatsApp 및 1,000개 이상의 도구를 사용하세요.
이미지, 로고 및 브랜드 비주얼 만들기
AI 지원으로 시각 자료를 더 빠르게 제작.
사업 아이디어 및 가격 검증
시간과 비용을 들이기 전에 피드백을 받으세요.
파일 업로드 및 버전 추적
작업을 미리 보고 모든 버전을 유지하세요.
나의 할 일 목록 자동화
반복적인 작업을 예약하고 에이전트가 그들을 처리하도록하세요.

24개월

42% 할인
14,659
8,509/월
최고 인기

12개월

10,259/월

3개월

11,729/월

1 월

14,659/월

월 ₩12,379에 갱신됩니다. 가격에는 해당 세금이 포함되어 있지 않습니다.

월 ₩12,379에 갱신됩니다. 가격에는 해당 세금이 포함되어 있지 않습니다.

AI Agents에서 시작하는 방법을 선택하세요

전 세계 고객이 Hostinger 경험에 대해 말한 내용을 확인하세요.
찰리 로우 & 데일 컴리
찰리 로우 & 데일 컴리
Nohma 공동 설립자

"저희 엔지니어들은 고객 지원을 제공할 때 Hostinger를 기준으로 삼고 있습니다."

오웬 필립스
오웬 필립스
블랙스미스

"호스팅, 도메인 이름, SSL 인증서를 한 곳에서 관리할 수 있어서 정말 좋았습니다."

조르디 로버트
조르디 로버트
마케팅 전문가

“호스팅어는 제가 사용한 호스팅 서비스 중 가장 우수합니다. 지원은 탁월하며, 가격 경쟁력은 비교할 수 없을 정도입니다.”

안나 프랑크스
안나 프랑크스
디지털 디자이너 및 개발자

"저는 고객들에게 Hostinger로 이전할 것을 추천해 왔습니다. 모든 것이 간편하고 새로운 기능이 끊임없이 출시되거든요."

엘리자 헤르네즈
엘리자 헤르네즈
비즈니스 소유자

"호스팅어의 간편한 대시보드 덕분에 워드프레스 웹사이트를 직접 관리할 수 있습니다."

나의 도구를 가져오세요
연결

나의 도구를 가져오세요

상담원이 채팅 중에 사용할 수 있도록 타사 서비스를 연결하세요.
무료로 시작하기
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

X(구 트위터)

X(구 트위터)

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

모든 연결 보기

자주 묻는 질문

Hostinger Agents는 전략, 글쓰기, SEO, 마케팅, 법률, 고객 커뮤니케이션, 영업과 같은 특정 비즈니스 영역에 맞춰 구축된 전문 에이전트 팀을 제공하는 AI 기반 앱입니다. 하나의 일반적인 챗봇 대신, 언제든지 쉬운 언어로 대화할 수 있는 전문적인 전문가들을 만날 수 있습니다. 기술적인 지식은 필요 없습니다.
모든 것을 직접 처리하는 1인 기업가, 부업가, 소규모 사업주를 위해 만들어졌습니다. 만약 언제든지 전략가, 작가, 마케터 또는 법률 고문을 곁에 둘 수 있기를 바라셨다면, 그것이 바로 Hostinger 에이전트가 제공하는 것입니다.
범용 AI 챗봇과 달리, 각 호스팅어 에이전트는 특정 비즈니스 도메인에 대한 심층적인 전문 지식으로 사전 학습되어 있습니다. 완벽한 프롬프트를 작성할 필요가 없습니다. 에이전트와 스킬을 선택하기만 하면, 거기서부터 유용한 결과로 안내해 드립니다.
스킬은 각 에이전트 내부에 미리 구축된 작업 템플릿입니다. 무엇을 물어볼지 고민하는 대신, 스킬을 선택하면 에이전트가 블로그 게시물 작성, 키워드 조사 실행 또는 개인정보처리방침 생성과 같은 특정 결과물을 얻을 수 있도록 안내합니다. 스킬은 빈 대화에서 시작하는 것보다 더 빠르고, 더 체계적이며, 더 나은 결과물을 생성합니다.
아니요. 각 에이전트는 고객과 단일하고 지속적인 대화를 유지합니다. — 만료되는 세션도 없고, 관리할 기록도 없습니다. 앱을 닫고 나중에 다시 돌아와도, 에이전트는 고객이 중단했던 지점부터 정확히 다시 시작합니다. 매번 비즈니스 컨텍스트를 다시 설명할 필요가 없습니다.

작업을 선택하십시오. 에이전트는 그것을 완료합니다.

계획, 컨텐츠, SEO 및 영업을 위한 AI 전문가, 준비가 되었습니다.

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호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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