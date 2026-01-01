스킬은 각 에이전트 내부에 미리 구축된 작업 템플릿입니다. 무엇을 물어볼지 고민하는 대신, 스킬을 선택하면 에이전트가 블로그 게시물 작성, 키워드 조사 실행 또는 개인정보처리방침 생성과 같은 특정 결과물을 얻을 수 있도록 안내합니다. 스킬은 빈 대화에서 시작하는 것보다 더 빠르고, 더 체계적이며, 더 나은 결과물을 생성합니다.