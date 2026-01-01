채팅 및 LLM 추론

낮은 지연 시간 GPU 성능을 갖춘 채팅봇, 코폴리오트 및 API를 전원화하여 24시간 내내 사용할 수 있습니다. Ollama 및 Open WebUI를 사용하거나 vLLM 또는 LangChain을 사용하여 자신의 모델을 가져옵니다.

추천 GPU: L40S