채팅 및 LLM 추론
낮은 지연 시간 GPU 성능을 갖춘 채팅봇, 코폴리오트 및 API를 전원화하여 24시간 내내 사용할 수 있습니다. Ollama 및 Open WebUI를 사용하거나 vLLM 또는 LangChain을 사용하여 자신의 모델을 가져옵니다.
전용 Blackwell B200, 교육 및 가장 큰 AI 모델을 실행하는 비 공유 액세스.
192GB VRAM
추천:
전용 리소스를 필요로 하는 워크로드
AI inference at scale에 대한
Frontier LLM 교육
과학적 시뮬레이션 및 고성능 컴퓨팅
가장 큰 AI 모델을 훈련하고 실행하는 블랙웰의 최신 깃발.
192GB VRAM
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큰 모델의 미세 조정
AI inference at scale에 대한
Frontier LLM 교육
과학적 시뮬레이션 및 고성능 컴퓨팅
진지한 AI 훈련과 추론을 위한 입증된 데이터 센터 워크파스.
80GB VRAM
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LLM 교육
Fine-tuning 큰 모델
Large-Batch 추론
멀티 GPU 확장
다능한 Ada Lovelace GPU는 높은 가격 효율성과 강력한 추론 성능을 균형화합니다.
48GB VRAM
추천:
AI inference 및 생성 AI
3D 렌더링 및 가상 워크스테이션
중간 크기의 모델의 미세 조정
비디오 트랜스코딩 및 스트리밍
Enterprise Blackwell GPU는 까다로운 전문 AI 및 시각화 워크로드를 위해 구축되었습니다.
96GB VRAM
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대형 모델 추론 및 미세 조정
비디오 처리 및 스트리밍
엔지니어링 시뮬레이션 및 과학적 컴퓨팅
집중적인 3D 렌더링 및 시각화
첫 번째 모델부터 생산 추론까지, 하드웨어를 구매하거나 CapEx를 정당화하지 않고도 까다로운 GPU 워크로드를 실행하십시오.
낮은 지연 시간 GPU 성능을 갖춘 채팅봇, 코폴리오트 및 API를 전원화하여 24시간 내내 사용할 수 있습니다. Ollama 및 Open WebUI를 사용하거나 vLLM 또는 LangChain을 사용하여 자신의 모델을 가져옵니다.
전용 VRAM을 사용하여 사용자 정의 모델과 LLM을 조정하십시오. 체크포인트는 재시작에 지속되므로 오랜 기간 동안 실행되는 작업을 중지하고 재개할 수 있습니다.
GPU 인스턴스를 스핀하고 몇 분 안에 자신의 환경을 설정합니다. 브라우저 또는 터미널을 통해 연결하고 즉시 이터레이션을 시작하십시오.
Stable Diffusion, ComfyUI 및 렌더링 작업을 실행하여 충분한 VRAM을 사용하여 고해상도 출력 및 배치 처리 작업을 수행합니다.
하드웨어 가속으로 높은 처리량으로 비디오를 인코딩, 트랜스코딩 및 렌더링할 수 있으며, 자체 기계를 연결하지 않아도 됩니다.
사용한 만큼만 지불하세요
약 30초 안에 준비
하나의 Dashboard에서 관리