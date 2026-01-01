GPU를 임대. 전문 컴퓨팅, 액세스 가능하게.

전용 NVIDIA GPU에서 AI, 렌더링 및 컴퓨팅 워크로드를 실행하여 간단한 시간당 가격을 설정하고 장기적인 약속이 없습니다.
시작하기

당신의 워크로드에 맞는 GPU 찾기

VRAM, 성능 및 시간당 가격을 비교하여 적합한 제품을 찾으십시오. 숨겨진 비용이나 출력 요금이 없습니다.

B200 (Dedicated)

전용 Blackwell B200, 교육 및 가장 큰 AI 모델을 실행하는 비 공유 액세스.

최저9,808/시간
GPU 받기

980758 credits/hour (1 credit = ₩0). 인스턴스 실행 중에만 청구됩니다.

192GB VRAM

추천:

전용 리소스를 필요로 하는 워크로드

AI inference at scale에 대한

Frontier LLM 교육

과학적 시뮬레이션 및 고성능 컴퓨팅

B200

가장 큰 AI 모델을 훈련하고 실행하는 블랙웰의 최신 깃발.

최저6,234/시간
GPU 받기

623363 credits/hour (1 credit = ₩0). 인스턴스 실행 중에만 청구됩니다.

192GB VRAM

추천:

큰 모델의 미세 조정

AI inference at scale에 대한

Frontier LLM 교육

과학적 시뮬레이션 및 고성능 컴퓨팅

A100 80GB PCIe

진지한 AI 훈련과 추론을 위한 입증된 데이터 센터 워크파스.

최저1,981/시간
GPU 받기

198091 credits/hour (1 credit = ₩0). 인스턴스 실행 중에만 청구됩니다.

80GB VRAM

추천:

LLM 교육

Fine-tuning 큰 모델

Large-Batch 추론

멀티 GPU 확장

L40S

다능한 Ada Lovelace GPU는 높은 가격 효율성과 강력한 추론 성능을 균형화합니다.

최저1,274/시간
GPU 받기

127443 credits/hour (1 credit = ₩0). 인스턴스 실행 중에만 청구됩니다.

48GB VRAM

추천:

AI inference 및 생성 AI

3D 렌더링 및 가상 워크스테이션

중간 크기의 모델의 미세 조정

비디오 트랜스코딩 및 스트리밍

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU는 까다로운 전문 AI 및 시각화 워크로드를 위해 구축되었습니다.

최저831/시간
GPU 받기

83115 credits/hour (1 credit = ₩0). 인스턴스 실행 중에만 청구됩니다.

96GB VRAM

추천:

대형 모델 추론 및 미세 조정

비디오 처리 및 스트리밍

엔지니어링 시뮬레이션 및 과학적 컴퓨팅

집중적인 3D 렌더링 및 시각화

RTX 4090

실험 및 소규모 워크로드를 위한 뛰어난 가격 대 성능 - GPU 컴퓨팅에 대한 이상적인 입장입니다.

최저526/시간
GPU 받기

52640 credits/hour (1 credit = ₩0). 인스턴스 실행 중에만 청구됩니다.

24GB VRAM

추천:

Development and experimentation

AI 이미지 및 비디오 생성

3D 렌더링

작은 및 중간 모델에 대한 추론

무엇을 선택해야 할지 모르시겠어요?
사용 사례를 검색하여 권장되는 GPU를 찾습니다.
사용 사례 보기

GPU 전원으로 무엇을 할 수 있는지 알아보십시오.

첫 번째 모델부터 생산 추론까지, 하드웨어를 구매하거나 CapEx를 정당화하지 않고도 까다로운 GPU 워크로드를 실행하십시오.

채팅 및 LLM 추론

낮은 지연 시간 GPU 성능을 갖춘 채팅봇, 코폴리오트 및 API를 전원화하여 24시간 내내 사용할 수 있습니다. Ollama 및 Open WebUI를 사용하거나 vLLM 또는 LangChain을 사용하여 자신의 모델을 가져옵니다.

추천 GPU: L40S
최대 30B 파라미터까지 모델을 제공한 번의 클릭으로 Ollama를 시작간단한 시간당 가격
Deploy for 추론

기차 & fine-tune 모델

전용 VRAM을 사용하여 사용자 정의 모델과 LLM을 조정하십시오. 체크포인트는 재시작에 지속되므로 오랜 기간 동안 실행되는 작업을 중지하고 재개할 수 있습니다.

추천 GPU: A100 80GB
96GB VRAM지속적인 체크포인트대형 모델 교육을 위해 제작
AI 훈련을 위한 deployment

AI로 구축 & 탐색

GPU 인스턴스를 스핀하고 몇 분 안에 자신의 환경을 설정합니다. 브라우저 또는 터미널을 통해 연결하고 즉시 이터레이션을 시작하십시오.

추천 GPU: RTX 4090
자신의 스택을 설치하기 위한 전체 루트 액세스브라우저 또는 SSH 터미널 액세스경제적 충분히 하루 종일 실행
바로 제작하기

이미지 & 비디오 생성

Stable Diffusion, ComfyUI 및 렌더링 작업을 실행하여 충분한 VRAM을 사용하여 고해상도 출력 및 배치 처리 작업을 수행합니다.

추천 GPU: RTX 4090
충분한 VRAM 배치 이미지 작업빠르고 저렴한 rendering내장 Stable Diffusion 지원
generation을 위한 deployment

프로세스 & 코딩 비디오

하드웨어 가속으로 높은 처리량으로 비디오를 인코딩, 트랜스코딩 및 렌더링할 수 있으며, 자체 기계를 연결하지 않아도 됩니다.

추천 GPU: RTX PRO 6000(서버)
빠르고 고품질의 인코딩을 위한 9세대 NVENC전체 속도 8K 인코딩CPU와 독립적으로 실행되는 인코딩
Deploy for 코딩

준비된 앱으로 더욱 빠르게 시작

한 번의 클릭으로 사전 구성된 앱을 실행하고, 수동 설정을 건너뛰고 바로 작업을 시작합니다.
지금 시작하기
준비된 앱으로 더욱 빠르게 시작
GPU가 실행 중인 동안만 지불

GPU가 실행 중인 동안만 지불

GPU는 하나의 공유 잔액에서 크레딧을 사용하여 시간당 청구됩니다. 필요에 따라 크레딧을 추가하고, 끝나면 인스턴스를 파괴하고, 사용되지 않은 크레딧을 나중에 보관합니다.

AI 워크로드를 위한 Hostinger GPU를 선택하는 이유

사용한 만큼만 지불하세요

분당 청구는 사용하는 컴퓨터에 대해서만 지불하는 것을 의미합니다.

약 30초 안에 준비

드라이버, 컨테이너 또는 의존성을 설치하지 않고 사전 구성된 앱을 실행합니다.

하나의 Dashboard에서 관리

사용을 모니터링하고 필요할 때마다 인스턴스를 관리합니다.

작업량이 준비되어 있습니다. GPU도 마찬가지입니다.

초 안에 전용 GPU를 실행할 수 있습니다. 시간당 지불, 장기 계약이나 하드웨어를 구입할 필요가 없습니다.
지금 시작하기
작업량이 준비되어 있습니다. GPU도 마찬가지입니다.

Hostinger GPU FAQ

Hostinger GPU에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾으십시오.
예. GPU 인스턴스는 크레딧으로 시간별로 청구되며 인스턴스가 실행 중인 동안에만 청구됩니다. 완료되면 언제든지 중지하면 최소 약속이나 장기 계약이 없습니다.
인스턴스를 파괴하는 것은 영구적이며 취소할 수 없습니다. 영구 저장소에 저장되지 않은 모든 것이 손실됩니다. 반대로, 인스턴스를 삭제하지 않고 다시 시작하면 파일과 설정이 손상되지 않습니다.
그것은 대부분 모델 크기에 따라 다릅니다. 소형 모델과 이미지 생성은 RTX 4090 또는 L40S에서 잘 실행되며, A100 또는 B200의 추가 VRAM에서 큰 모델과 심각한 훈련 혜택을 얻습니다. 확실하지 않은 경우, 우리의 GPU 선택기는 올바른 옵션으로 작업량을 조정합니다.
둘 다. 각 인스턴스에는 전체 터미널 및 SSH 액세스가 제공되므로 필요한 모든 것을 설치할 수 있습니다. 설정을 건너뛰고 싶다면 Ollama와 같은 한 번의 클릭 앱은 처음부터 배포 할 준비가되어 있습니다.
가용성은 수요에 따라 실시간으로 변경되며 지역에 따라 다릅니다. 구축하기 전에 실시간으로 가용성을 표시하므로, 구축 후에 알지 못하는 대신 실제 재고가 무엇인지 항상 알 수 있습니다.
GPU를 임대하는 것은 실제 하드웨어를 구입하는 대신 클라우드에서 고성능 그래픽 처리 전원을 액세스하는 것을 의미합니다. 당신은 당신이 사용하는 컴퓨팅 시간에만, 시간 또는 심지어 초에 지불하고, 공급 업체는 유지 보수, 냉각 및 드라이버 업데이트를 처리합니다. 그것은 AI 훈련, 기계 학습 추론, 3D 렌더링 및 GPU 소유의 초기 비용없이 무거운 처리 전력을 필요로하는 다른 작업에 대한 일반적인 선택입니다.

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