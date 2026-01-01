AI에게 단순한 지시사항이 아닌, 제대로 된 업무를 맡겨보세요.

Hostinger를 사용하면 에이전트 AI를 비즈니스 전반에 적용하거나, 개인 에이전트를 운영하거나, 기존 스택에 AI를 연결할 수 있습니다.

일상적인 업무 처리를 위한 담당자 한 명

Hostinger Agent는 고객에게 응답하고, 잠재 고객을 추적하고, 콘텐츠를 작성하며, SEO를 개선하는 데 도움이 됩니다.

Hostinger 에이전트 탐색

당신이 원하는 방식으로, 당신만의 에이전트를 만나보세요.

OpenClaw와 Hermes Agent는 사용자가 직접 실행하는 프라이빗 AI 에이전트입니다. 두 제품 모두 하나의 관리형 플랜에 포함되어 있으며, 서버 관리 없이 약 60초 만에 사용 가능합니다.

OpenClaw 및 헤르메스

당신이 신속하게. 당신의 인프라가 작동합니다.

Hostinger Connector는 AI 코딩 도구를 통해 Hostinger 설정을 읽고 업데이트할 수 있는 MCP 확장 기능입니다. 프로젝트를 구축하고, DNS를 업데이트하고, 편집기를 떠나지 않고 웹사이트를 확인할 수 있습니다.

Hostinger Connector 검색

무료 설치. 액티브 플랜과 함께 작동합니다.

에이전트형 AI를 위한 도구 및 리소스

에이전트 메일

Hostinger의 모든 이메일 플랜에는 AI 에이전트를 위해 구축된 자동화된 받은 편지함이 포함되어 있습니다.

개발자 문서

Hostinger Connector의 설정 가이드, 도구 참조 및 인증 문서입니다.

요원들이 행동합니다. 당신은 통제권을 유지합니다.

보안은 모든 에이전트에서 우선입니다. 액세스할 수 있는 기능을 선택하고 중요한 작업을 승인하고 필요한 경우 액세스를 취소할 수 있습니다.

중요한 조치를 승인합니다

에이전트는 돌이킬 수 없는 행동을 취하기 전에 승인을 요청합니다.

당신의 설정은 고립되어 있습니다.

귀하의 인스턴스가 벽에 닫혀 있고 인증서는 기본적으로 숨겨져 있습니다.

당신은 액세스를 제어

필요한 곳에만 접근 권한을 부여하고, 언제든지 권한을 취소할 수 있습니다.
요원들이 행동합니다. 당신은 통제권을 유지합니다.
수백만 명이 작업을 완료하도록 신뢰합니다.
400만명
고객
여러분과 같은 사람들이 만들고 출시했습니다.
1,000만+
만든 웹사이트
전 세계적으로 비즈니스를 제공합니다.
150개 이상
국가
처음부터 지금까지 쭉 함께할 생각입니다.
20세 이상

전 세계 고객들이 신뢰하는 기업

Hostinger 이용 경험에 대한 사람들의 의견을 확인해 보세요.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 자연어를 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 프로토타입으로 전환하는 Hostinger Horizons와 같은 도구를 사용하여 개발 시간을 45% 단축합니다. 소프트웨어 구축에 대한 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 HORIZONS AI를 사용하면 웹사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축할 수 있는지 상상도 못 하실 거예요! 정말 놀랍지 않나요? 직접 확인해 보세요!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons의 발전 방향이 정말 마음에 들어요! 새로운 AI 업데이트는 정말 재밌게 상호작용할 수 있었어요. 저뿐만 아니라 제가 아는 많은 사람들에게도 큰 변화를 가져다준 업데이트였어요.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger가 어떻게 Horizons를 출시할 수 있었는지 궁급합니다... 누구나 프론트 엔드와 백엔드를 빠르게 배포할 수 있다니 놀라워요.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Horizons AI를 만들기 전까지는 이 프로젝트가 얼마나 오랫동안 제 언젠가 목록에서 기다리고 있었는지 몰랐어요. 저는 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 원하는 프로젝트를 만들 수 있었어요. 동료들을 돕겠다는 제 꿈의 프로젝트를 바로 출시할 수 있었어요!

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger Horizons에서 프롬프트를 입력하는 것만으로 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 기능이에요!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

Agenttic AI에 대해 자세히 알아보기

에이전트형 AI를 최대한 활용하는 데 도움이 되는 가이드, 튜토리얼 및 인사이트를 제공합니다.
에이전트 AI는 무엇입니까? 정의, 예 및 작동 방법

에이전트 AI는 무엇입니까? 정의, 예 및 작동 방법

에이전트 인공지능은 인공 지능의 고급 형태로, 최소한의 인간 감독으로 특정 목표를 달성하기 위해 독립적으로 목표를 설정하고 계획하고, 이유를 내리고, 행동을 취할 수 있습니다.

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AI 에이전트란 무엇이며 어떻게 작동하는지 예시와 함께 설명합니다.

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AI 에이전트는 자율 소프트웨어 시스템 또는 지능형 디지털 비서라고도 하며, 특정 목표를 달성하기 위해 독립적으로 작업을 수행하고 결정을 내리도록 설계된 프로그램입니다.

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Hermes Agent(관리 또는 자체 호스팅)을 설정하는 방법

Hermes Agent(관리 또는 자체 호스팅)을 설정하는 방법

Hermes Agent를 두 가지 방법으로 설정할 수 있습니다. 서버와 유지 보수를 처리하는 관리형 계획을 사용하거나 VPS(Virtual Private Server)에서 Docker를 사용하여 자체 호스팅할 수 있습니다.

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에이전트 AI FAQs

Hostinger의 에이전트형 AI 제품에 대해 알아야 할 모든 것
Agenttic AI는 여러 단계 작업을 완료하기 위해 독립적으로 작동하는 AI 시스템을 설명합니다. 한 번에 하나의 프롬프트에 응답하는 대신. 각 단계에서 지시를 기다리는 대신, 그것은 목표를 취하고 단계로 분할하고 그들을 통해 작동합니다. 그것은 API를 호출하고, 웹을 검색하고, 다른 소프트웨어를 자체적으로 사용할 수 있으며, 그것은 자신의 결과를 확인하고 무언가 작동하지 않을 때 경로를 변경합니다. 자율성은 그것을 채팅 로봇과 구분하는 것입니다.
AI 도구는 요청에 응답하고 중지하므로 사람은 모든 단계를 안내해야합니다. Agenttic AI는 목표를 취하고 전체 작업을 실행하여 단계를 결정합니다. AI 도구는 귀하를 위해 이메일을 작성할 수 있습니다. Agenttic AI는 주제를 조사하고 이메일을 작성하고 보내고, 그 과정에서 무언가 잘못되면 조정합니다. 차이점은 범위와 독립성이며, 인간이 루프에 있는 단일 작업과 하나 없는 완전한 워크플로우입니다.
Hostinger Agent는 영업, 고객 서비스, SEO, 마케팅, HR 및 재무에 대한 기술을 갖춘 하나의 채팅에서 비즈니스 작업을 처리합니다. OpenClaw 및 Hermes Agent는 관리 계획 또는 자신의 VPS에서 자신을 실행하는 개인 에이전트입니다. 둘 다 하나의 계획에 포함되어 있습니다. 개발자에게 Hostinger Connector는 MCP를 통해 AI 코딩 도구를 호스팅에 가져옵니다. Agentic Mail는 에이전트에게 프로그래밍 가능한 이메일을 제공하며 Agentic Commerce는 AI 에이전트를 보내 고객에게 쇼핑을 준비합니다.
Hostinger Agent는 단일 채팅으로 작동하며 Gmail, Slack, Notion을 포함한 1,000개 이상의 도구와 연결됩니다. 영업 담당자로서 아웃리치 및 제안서 작성을 위한 AI 영업 에이전트, 고객 서비스 담당자로서 답변 및 리뷰 작성을 지원하는 AI 고객 서비스 에이전트, SEO 담당자로서 키워드 조사 및 온페이지 검사를 수행하는 AI SEO 에이전트, 마케팅 담당자로서 캠페인 및 제품 출시를 지원하는 AI 마케팅 에이전트, 콘텐츠 마케팅 담당자로서 블로그 및 뉴스레터 작성을 지원하는 AI 마케팅 에이전트, 소셜 미디어 담당자로서 게시물 및 캡션 작성을 지원하는 AI 소셜 미디어 에이전트, 인사 담당자로서 채용 공고 및 정책 관리를 지원하는 AI 채용 에이전트, 재무 담당자로서 보고 및 예측을 지원하는 AI 마케팅 에이전트, 또는 구매 담당자로서 공급업체 조사를 지원하는 AI 마케팅 에이전트로 활용할 수 있습니다.
예. 에이전트는 귀하가 연결한 계정과 도구에만 액세스할 수 있으며, 언제든지 연결을 끊을 수 있습니다. 귀하의 대화는 귀하의 계정에 묶여 있고, 다른 사용자에게 보이지 않으며, AI 모델을 훈련하거나 광고를 위해 공유하는 데 결코 사용되지 않습니다. 에이전트가 돌이킬 수없는 무언가를하기 전에, 그것은 정지되고 당신에게 승인을 요청합니다. Hostinger는 ISO/IEC 27001:2022 인증을 받았으며 GDPR 준수입니다.
예. OpenClaw 및 Hermes Agent는 모두 직접 실행할 수 있는 개인 에이전트입니다. Hostinger가 설치, 업데이트 및 보안을 처리하고 하나의 계획에는 두 앱이 포함되어 있기 때문에 관리된 계획은 가장 간단한 방법입니다. 루트 액세스 및 자체 서버 사양을 원하는 경우 VPS에 하나를 자체 호스팅할 수 있습니다.
예, hPanel에서 한 번의 클릭으로. 그들은 별도의 애플리케이션이므로 구성과 대화 기록이 전송되지 않으며 새로운 애플리케이션에서 새롭게 시작합니다. 전환하기 전에 중요한 것을 지정하는 것이 좋습니다.
예. Hostinger Connector를 사용하면 AI 코딩 도구가 호스팅 설정과 직접 작동할 수 있으며 Agentic Mail는 에이전트에게 자동화된 작업을 위해 자체 입고함을 제공합니다. AI는 기존 워크플로우에 적합하지 않고 대체합니다.
Hostinger Agent는 ₩8,509/월부터 시작하며 매달 자동으로 갱신되는 1,000 크레딧이 포함됩니다. 관리형 OpenClaw 및 Hermes Agent는 ₩9,279/월이며, 두 앱이 모두 포함된 갱신 가격은 ₩18,579/월입니다. Hostinger Connector는 모든 활성 호스팅 플랜에서 무료로 제공되며, Agentic Mail은 모든 Hostinger 이메일 플랜에 포함되어 있습니다.
아니오. Hostinger 에이전트는 비즈니스 소유자를 위해 만들어졌으며 관리되는 앱은 서버 설정을 처리하므로 구성할 기술적인 기능이 없습니다. Hostinger Connector는 개발자를 위해 만들어졌으며 이미 사용하는 편집기에 설치됩니다.

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비즈니스 자동화, 자체 AI 에이전트 운영 또는 기존 기술 스택에 AI 연결 등 어떤 목적이든 지금 바로 시작할 수 있습니다.
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