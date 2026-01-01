AI에게 단순한 지시사항이 아닌, 제대로 된 업무를 맡겨보세요.
요원들이 행동합니다. 당신은 통제권을 유지합니다.
중요한 조치를 승인합니다
당신의 설정은 고립되어 있습니다.
당신은 액세스를 제어
전 세계 고객들이 신뢰하는 기업
Vibe 코딩은 자연어를 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 프로토타입으로 전환하는 Hostinger Horizons와 같은 도구를 사용하여 개발 시간을 45% 단축합니다. 소프트웨어 구축에 대한 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 HORIZONS AI를 사용하면 웹사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축할 수 있는지 상상도 못 하실 거예요! 정말 놀랍지 않나요? 직접 확인해 보세요!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger Horizons의 발전 방향이 정말 마음에 들어요! 새로운 AI 업데이트는 정말 재밌게 상호작용할 수 있었어요. 저뿐만 아니라 제가 아는 많은 사람들에게도 큰 변화를 가져다준 업데이트였어요.
Hostinger가 어떻게 Horizons를 출시할 수 있었는지 궁급합니다... 누구나 프론트 엔드와 백엔드를 빠르게 배포할 수 있다니 놀라워요.
Horizons AI를 만들기 전까지는 이 프로젝트가 얼마나 오랫동안 제 언젠가 목록에서 기다리고 있었는지 몰랐어요. 저는 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 원하는 프로젝트를 만들 수 있었어요. 동료들을 돕겠다는 제 꿈의 프로젝트를 바로 출시할 수 있었어요!
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger Horizons에서 프롬프트를 입력하는 것만으로 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 기능이에요!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
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에이전트 AI는 무엇입니까? 정의, 예 및 작동 방법
에이전트 인공지능은 인공 지능의 고급 형태로, 최소한의 인간 감독으로 특정 목표를 달성하기 위해 독립적으로 목표를 설정하고 계획하고, 이유를 내리고, 행동을 취할 수 있습니다.
AI 에이전트란 무엇이며 어떻게 작동하는지 예시와 함께 설명합니다.
AI 에이전트는 자율 소프트웨어 시스템 또는 지능형 디지털 비서라고도 하며, 특정 목표를 달성하기 위해 독립적으로 작업을 수행하고 결정을 내리도록 설계된 프로그램입니다.
Hermes Agent(관리 또는 자체 호스팅)을 설정하는 방법
Hermes Agent를 두 가지 방법으로 설정할 수 있습니다. 서버와 유지 보수를 처리하는 관리형 계획을 사용하거나 VPS(Virtual Private Server)에서 Docker를 사용하여 자체 호스팅할 수 있습니다.