Agenttic AI는 여러 단계 작업을 완료하기 위해 독립적으로 작동하는 AI 시스템을 설명합니다. 한 번에 하나의 프롬프트에 응답하는 대신. 각 단계에서 지시를 기다리는 대신, 그것은 목표를 취하고 단계로 분할하고 그들을 통해 작동합니다. 그것은 API를 호출하고, 웹을 검색하고, 다른 소프트웨어를 자체적으로 사용할 수 있으며, 그것은 자신의 결과를 확인하고 무언가 작동하지 않을 때 경로를 변경합니다. 자율성은 그것을 채팅 로봇과 구분하는 것입니다.