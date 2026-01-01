AI-managed VPS hosting

Your own server, made simple.

Get the power and flexibility of a VPS, with a built-in AI assistant that helps with setup, configuration, and troubleshooting using plain language.
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Manage your server with help from AI

A VPS is your own private server. Running one used to require technical knowledge, but now Hostinger Agent handles the technical work for you.

Regular VPS

  • Learn technical commands
  • Set up and manage everything yourself
  • Find and fix issues on your own

AI-managed VPS with Hostinger Agent

  • Describe what you need in plain language
  • Let Hostinger Agent carry out technical tasks
  • Get help finding and fixing issues

Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Hostinger Agent is your built-in AI assistant for managing a VPS. Just describe what you need and it helps with the technical work while you stay in control.
Runs server tasks from plain-language instructions
Installs, configures, and troubleshoots on your VPS
Works directly in your VPS terminal and hPanel
Understands 50+ languages
Requires no extra subscription or setup
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Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Choose your AI-managed VPS hosting plan

67% 할인
KVM 1
30,189
10,059/월
바로 구매하기
2 년간 ₩18,579/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
최고 인기
64% 할인
KVM 2
37,939
13,619/월
바로 구매하기
2 년간 ₩23,219/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
2 vCPU 코어
8GB RAM
100GB NVMe 디스크 용량
8TB 대역폭
70% 할인
KVM 4
66,589
20,119/월
바로 구매하기
2 년간 ₩44,909/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
4 vCPU 코어
16GB RAM
200GB NVMe 디스크 용량
16TB 대역폭
65% 할인
KVM 8
114,599
40,259/월
바로 구매하기
2 년간 ₩77,429/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
8 vCPU 코어
32GB RAM
400GB NVMe 디스크 용량
32TB 대역폭
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KVM 1
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다

AMD EPYC 프로세서
NVMe SSD 스토리지
전 세계 데이터 센터
무료 주간 백업
방화벽 관리
1Gbps 네트워크 속도
공개 API
AI 웹 터미널
1년 무료 도메인
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All plans are paid upfront. The monthly rate reflects the total plan price divided by the number of months in your plan.

한 번의 클릭으로 앱 설치

인기 앱 중에서 선택하고 수동 설정없이 VPS에 설치하십시오.
n8n

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400개 이상의 앱을 통한 작업 자동화, 코드가 필요하지 않습니다.
OpenClaw

OpenClaw

멀티 채널 메시징 지원을 갖춘 개인 AI 조수.
Hermes Agent

Hermes Agent

내장된 학습 루프와 멀티 플랫폼 메시징을 갖춘 자체 개선 AI 에이전트.
Paperclip

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자율 팀을 위한 AI/ML 오케스트레이션 플랫폼.
WordPress

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세계에서 가장 인기있는 웹 사이트 빌더 및 CMS.
Immich

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고성능 자체 호스팅 사진 및 비디오 관리.
1000+ 응용 프로그램 보기

Made a mistake? Just go back

자동 백업은 한 번의 클릭으로 VPS를 복원할 수 있습니다.
무료 자동 백업
Restore with one click
시작하기
Made a mistake? Just go back

The power of a VPS, the ease of a conversation

Fast performance

NVMe storage, dedicated resources, and AMD EPYC processors keep your projects fast and responsive.
Your CPU and RAM aren't shared with other users, so performance stays consistent when traffic grows.
Tell Hostinger Agent what you need in plain language, and it helps configure, troubleshoot, and manage your VPS.
Start with one-click templates, guided setup, and AI assistance instead of learning server commands.
Connect your VPS to VS Code, Cursor, Claude, and other AI tools you already use.

Trusted by 5M+ users

Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족해요! 가동 시간이 항상 최고 수준이라서 사이트가 원활하게 운영되고 있어요. 도움이 필요할 때마다 Hostinger 기술 지원팀은 빠르고 전문적이며 진심으로 도움을 받을 수 있었습니다.

Gad Iradufasha

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호스팅어는 모든 게 순조롭고 좋아요. AI 채팅 봇과 사람 채팅까지, AI가 문제를 해결하지 못하더라도요. 아, 그리고 VPS는 정말 최고예요. 장단점이 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 좋은 서비스 부탁드려요! 🚀

Maxim Shishkin

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드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 좋고, 사용자의 시간을 존중하는 훌륭한 포털입니다. 백업도 원활하고, 고객 지원도 훌륭하고, 믿을 수 있고, 탄탄한 느낌입니다.

Noel

Noel

셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.

Omkar

Omkar

Carla 님, Hostinger VPS에서 N8N 업그레이드를 도와주신 것에 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 박식하신 Carla 님, 다시 한번 감사드립니다.

Sylvain

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Sylvain

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Frequently asked questions

An AI-managed VPS is a virtual private server where an AI assistant handles the technical work for you. With Hostinger's AI-managed VPS, you stay in full control of your server while Hostinger Agent — our built-in agent — carries out setup, configuration, and troubleshooting based on plain-language instructions. You get the power of a VPS without needing to learn Linux or server administration.
No. With Hostinger's AI-managed VPS, you don't need any Linux or command-line knowledge. Instead of typing server commands, you tell Hostinger Agent what you want in everyday language — for example, 'install WordPress' or 'set up a firewall' — and it performs the technical steps for you. This makes it a good fit for first-time VPS users with no technical background.
With a regular VPS, you're responsible for everything yourself: installing software, applying security updates, monitoring performance, and fixing problems through the command line. With Hostinger's AI-managed VPS, Hostinger Agent handles that technical work on your behalf, so you can focus on your website or project instead of server administration — while still keeping full control of the server.
Hostinger Agent is Hostinger's built-in AI assistant for VPS hosting. It runs inside the VPS web terminal and hPanel, and it manages your server through natural language in 50+ languages. You can ask Hostinger Agent to install applications, configure security, check server health, and troubleshoot issues — and it executes the actual commands on your server, confirming with you before any destructive action.
The VPS web terminal is a terminal built directly into hPanel that lets you access and manage your server straight from your browser — with no need to install PuTTY, configure SSH, or set up authentication keys. It works the same on Windows, macOS, and Linux, and Hostinger Agent is built into it, so you can manage your server using plain-language prompts instead of memorizing commands.
Yes. Hostinger's VPS supports 1-click installation for popular applications, including WordPress, WooCommerce, and 300+ others, so they set up automatically with no manual configuration. You can also simply ask Hostinger Agent to install and configure an app for you — for example, 'install WordPress with SSL' — and it will handle the steps.
Yes. Hostinger's VPS includes free automatic weekly backups at no extra cost, so you can restore your server to an earlier state if something goes wrong. In addition, Hostinger Agent always asks for your confirmation before performing any destructive action, such as reinstalling the server or restoring a backup, giving you a safety net as you learn.
No. Hostinger Agent and the VPS web terminal are included with Hostinger's VPS plans at no additional cost — there's no separate subscription or setup required. AI-powered management is part of the plan, along with dedicated resources, fast NVMe storage, and free weekly backups.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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