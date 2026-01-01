EverShop 원클릭 설치.
빠르고 맞춤 설정 가능한 온라인 스토어를 위해 Node.js, React, GraphQL로 구축된 현대적인 오픈 소스 전자상거래 플랫폼.
EverShop용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
EverShop 활용으로 만들 수 있는 것
EverShop은 Node.js, React, GraphQL을 기반으로 구축된 현대적인 오픈소스 이커머스 플랫폼입니다. 기존의 PHP 기반 커머스 플랫폼과 달리, EverShop은 서버 측 렌더링 React 스토어프론트, 그래프 기반 확장 시스템, PostgreSQL 영속성을 중심으로 설계되어 개발자에게는 익숙한 툴체인을, 쇼핑객에게는 빠르고 앱과 같은 경험을 제공합니다.
VPS에 EverShop을 자체 호스팅하면 판매자 데이터, 고객 기록, 주문 내역을 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있으며, 거래당 수수료나 플랫폼 커미션이 발생하지 않습니다. 카탈로그, 테마, 결제 통합 및 배송 규칙은 모두 관리자 UI를 통해 구성할 수 있으며, 개발자는 최고 수준의 TypeScript 모듈로 플랫폼을 확장할 수 있습니다.
EverShop의 주요 특징
모던 JS 스택
Node.js, React, GraphQL을 기반으로 구축되어, 개발자들이 매일 사용하는 동일한 툴체인을 활용하여 스토어프론트와 관리자 기능을 확장할 수 있습니다.
서버 사이드 렌더링
SSR React 스토어프론트는 빠른 첫 화면 렌더링과 SEO 친화적인 HTML을 기본적으로 제공하며, 앱과 같은 탐색을 위해 클라이언트 측 하이드레이션을 지원합니다.
카탈로그 및 재고
상품, 변형 상품, 속성, 카테고리 및 재고를 단일 관리 UI에서 대량 편집 및 CSV 가져오기 기능을 사용하여 관리합니다.
장바구니 및 결제
비회원 주문, 쿠폰 코드, 배송 규칙 및 여러 세금 지역을 지원하는 맞춤 설정 가능한 단일 페이지 결제
확장 시스템
최고 수준의 TypeScript 모듈 API 및 훅 시스템을 통해 코어를 포크하지 않고도 사용자 지정 결제 제공업체, 테마 또는 비즈니스 로직을 쉽게 추가할 수 있습니다.
PostgreSQL 백엔드
모든 카탈로그, 고객 및 주문 데이터는 PostgreSQL에 저장됩니다. — 보고서 또는 마이그레이션을 위해 직접 백업, 복제 및 쿼리하기 용이합니다.
Hostinger에서 EverShop을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.