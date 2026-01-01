EverShop은 Node.js, React, GraphQL을 기반으로 구축된 현대적인 오픈소스 이커머스 플랫폼입니다. 기존의 PHP 기반 커머스 플랫폼과 달리, EverShop은 서버 측 렌더링 React 스토어프론트, 그래프 기반 확장 시스템, PostgreSQL 영속성을 중심으로 설계되어 개발자에게는 익숙한 툴체인을, 쇼핑객에게는 빠르고 앱과 같은 경험을 제공합니다.

VPS에 EverShop을 자체 호스팅하면 판매자 데이터, 고객 기록, 주문 내역을 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있으며, 거래당 수수료나 플랫폼 커미션이 발생하지 않습니다. 카탈로그, 테마, 결제 통합 및 배송 규칙은 모두 관리자 UI를 통해 구성할 수 있으며, 개발자는 최고 수준의 TypeScript 모듈로 플랫폼을 확장할 수 있습니다.