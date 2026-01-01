FOSSBilling은 비용이 많이 드는 청구 소프트웨어 구독에 대한 전문적인 자체 호스팅 대안이 필요한 웹 호스팅 회사, 에이전시 및 프리랜서를 위해 설계된 무료 오픈 소스 청구 및 고객 관리 시스템입니다. 이는 고객이 서비스를 관리하고, 지원 티켓을 제출하고, 인보이스를 결제하고, 주문 내역을 볼 수 있는 완벽한 고객 포털을 제공하며, 이 모든 것을 단일 브랜드 인터페이스에서 이용할 수 있습니다.

FOSSBilling을 자체 호스팅하면 거래당 수수료나 벤더 종속 없이 모든 고객 데이터, 결제 기록 및 청구 내역을 직접 제어할 수 있습니다. 이 플랫폼은 여러 결제 게이트웨이, 자동 반복 청구 및 비즈니스 워크플로우에 정확하게 맞춤 설정할 수 있는 모듈식 확장 시스템을 지원합니다.