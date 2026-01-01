FOSSBilling 원클릭 설치.
웹 호스팅 제공업체, 에이전시 및 프리랜서를 위한 오픈 소스 결제 및 고객 관리 플랫폼.
FOSSBilling용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FOSSBilling 활용으로 만들 수 있는 것
FOSSBilling은 비용이 많이 드는 청구 소프트웨어 구독에 대한 전문적인 자체 호스팅 대안이 필요한 웹 호스팅 회사, 에이전시 및 프리랜서를 위해 설계된 무료 오픈 소스 청구 및 고객 관리 시스템입니다. 이는 고객이 서비스를 관리하고, 지원 티켓을 제출하고, 인보이스를 결제하고, 주문 내역을 볼 수 있는 완벽한 고객 포털을 제공하며, 이 모든 것을 단일 브랜드 인터페이스에서 이용할 수 있습니다.
FOSSBilling을 자체 호스팅하면 거래당 수수료나 벤더 종속 없이 모든 고객 데이터, 결제 기록 및 청구 내역을 직접 제어할 수 있습니다. 이 플랫폼은 여러 결제 게이트웨이, 자동 반복 청구 및 비즈니스 워크플로우에 정확하게 맞춤 설정할 수 있는 모듈식 확장 시스템을 지원합니다.
FOSSBilling의 주요 특징
자동 정기 청구
구독 상품을 설정하여 정의된 청구 주기에 따라 고객에게 자동으로 청구서를 발행하고, 수동 작업을 줄이며 예측 가능한 수익 징수를 보장합니다.
통합 지원 문의
내장된 헬프데스크를 통해 고객은 포털 내에서 직접 지원 티켓을 열고 추적할 수 있으며, 청구 및 지원 커뮤니케이션을 한곳에서 관리할 수 있습니다.
다양한 결제 게이트웨이
PayPal, Stripe 및 수십 개의 다른 결제 처리기를 연결하여 고객이 가장 적합한 방식으로 인보이스를 결제할 수 있도록 하세요.
고객 셀프 서비스 포털
고객은 귀하에게 연락할 필요 없이 자신의 서비스를 관리하고, 청구서를 다운로드하며, 연락처 정보를 업데이트하고, 계정 상태를 모니터링할 수 있습니다.
주문 및 상품 관리
구성 가능한 상품 및 가격 책정 단계를 정의하고, 업그레이드 및 다운그레이드를 처리하며, 확장 가능한 모듈 시스템을 통해 프로비저닝 후크를 자동화합니다.
내장 cron 자동화
공식 Docker 이미지는 FOSSBilling 크론을 5분마다 자동으로 실행하므로, 수동으로 예약할 필요 없이 송장이 생성되고 구독이 갱신됩니다.
Hostinger에서 FOSSBilling을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.