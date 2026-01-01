AureusERP는 Laravel 11과 FilamentPHP 3를 기반으로 구축된 현대적인 오픈소스 전사적 자원 관리 플랫폼입니다. 재무, 인사, 재고 관리, 영업, 고객 관계 관리를 단일의 통합된 인터페이스로 통합하여 분리된 스프레드시트와 개별 도구의 필요성을 없앱니다.

자체 VPS에 AureusERP를 직접 호스팅하면 사용자당 비용이나 벤더 종속 없이 비즈니스 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 10,000개 이상의 GitHub 스타와 활발한 일일 개발을 통해, Odoo 또는 SAP Business One과 같은 유료 ERP 제품군에 대한 신뢰할 수 있는 오픈소스 대안을 제공합니다.