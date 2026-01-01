AureusERP 원클릭 설치 배포
하나의 통합 시스템에서 재무, 인사, 재고, 영업, 고객 관계 관리(CRM)를 모두 다루는 중소기업용 오픈 소스 ERP 플랫폼.
AureusERP용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
AureusERP 활용으로 만들 수 있는 것
AureusERP는 Laravel 11과 FilamentPHP 3를 기반으로 구축된 현대적인 오픈소스 전사적 자원 관리 플랫폼입니다. 재무, 인사, 재고 관리, 영업, 고객 관계 관리를 단일의 통합된 인터페이스로 통합하여 분리된 스프레드시트와 개별 도구의 필요성을 없앱니다.
자체 VPS에 AureusERP를 직접 호스팅하면 사용자당 비용이나 벤더 종속 없이 비즈니스 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 10,000개 이상의 GitHub 스타와 활발한 일일 개발을 통해, Odoo 또는 SAP Business One과 같은 유료 ERP 제품군에 대한 신뢰할 수 있는 오픈소스 대안을 제공합니다.
AureusERP의 주요 특징
통합 금융 모듈
단일 통합 대시보드에서 지급 및 수취 계정, 장부, 송장, 재무 보고서를 관리합니다.
인사 및 급여
별도의 HR 도구 간 전환 없이 직원, 계약, 근태, 휴가 요청을 관리할 수 있습니다.
재고 관리
재고 수준, 창고, 구매 주문 및 제품 이동을 실시간으로 모니터링하여 부족 및 과잉 재고를 방지합니다.
CRM 및 판매 파이프라인
인보이스 발행 및 주문 처리와 직접 연결된 파이프라인 뷰를 통해 리드, 기회, 고객 계정을 관리하세요.
FilamentPHP 관리자 UI
FilamentPHP 3 기반으로 구축된 깨끗하고 빠른 관리자 인터페이스는 추가 구성 없이 모든 모듈에 일관된 모양과 느낌을 제공합니다.
Hostinger에서 AureusERP을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.