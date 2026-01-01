Bagisto 원클릭 설치.
다중 통화, 다국어 및 결제 게이트웨이 지원을 통해 온라인 스토어를 구축할 수 있는 오픈 소스 라라벨 전자상거래 플랫폼입니다.
Bagisto용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bagisto 활용으로 만들 수 있는 것
Bagisto는 Laravel PHP 프레임워크를 기반으로 구축된 오픈 소스 전자상거래 플랫폼으로, 판매자에게 구독료나 수익 공유 없이 온라인 상점을 운영할 수 있는 완벽한 기반을 제공합니다. 고객용 상점, 포괄적인 관리자 패널, 제품 카탈로그 관리, 주문 처리, 재고 관리, 그리고 다중 통화 및 다국어 요구 사항을 기본적으로 처리하는 결제 흐름을 제공합니다.
VPS에 Bagisto를 자체 호스팅한다는 것은 상점의 거래 기록, 고객 데이터 및 제품 카탈로그가 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 유지된다는 것을 의미합니다. 이는 데이터 상주 요구 사항에 따라 운영되는 기업이나 SaaS 제공업체의 거래당 수수료 및 플랫폼 제한을 피하려는 기업에 필수적입니다.
Bagisto의 주요 특징
다중 통화 지원
어떤 통화로든 결제를 수락하고 고객의 현지 통화로 가격을 표시하며, 환율 관리를 구성할 수 있습니다.
다국어 스토어
제품 페이지, 결제 흐름, 거래 이메일에 내장된 현지화 기능을 활용하여 전 세계 고객에게 선호하는 언어로 서비스를 제공합니다.
유연한 상품 카탈로그
변형, 사용자 지정 속성 및 동적 가격 책정 규칙을 사용하여 단순, 구성 가능, 그룹화 및 다운로드 가능한 상품을 관리합니다.
결제 게이트웨이 연동
Stripe, PayPal 및 기타 인기 있는 게이트웨이를 기본으로 연결할 수 있으며, 플러그인 시스템으로 사용자 지정 결제 방법을 추가할 수 있습니다.
REST 및 GraphQL APIs
전체 API 지원을 통해 헤드리스 스토어프론트, 모바일 앱을 구축하거나 주문 및 제품 데이터를 ERP 시스템 및 주문 처리 서비스와 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Bagisto을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.