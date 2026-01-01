Bagisto는 Laravel PHP 프레임워크를 기반으로 구축된 오픈 소스 전자상거래 플랫폼으로, 판매자에게 구독료나 수익 공유 없이 온라인 상점을 운영할 수 있는 완벽한 기반을 제공합니다. 고객용 상점, 포괄적인 관리자 패널, 제품 카탈로그 관리, 주문 처리, 재고 관리, 그리고 다중 통화 및 다국어 요구 사항을 기본적으로 처리하는 결제 흐름을 제공합니다.

VPS에 Bagisto를 자체 호스팅한다는 것은 상점의 거래 기록, 고객 데이터 및 제품 카탈로그가 전적으로 사용자가 제어하는 인프라에 유지된다는 것을 의미합니다. 이는 데이터 상주 요구 사항에 따라 운영되는 기업이나 SaaS 제공업체의 거래당 수수료 및 플랫폼 제한을 피하려는 기업에 필수적입니다.