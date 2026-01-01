Postiz는 값비싼 소셜 미디어 SaaS 도구의 오픈 소스 대안으로, X(Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord 등을 포함한 여러 플랫폼에서 단일 통합 인터페이스를 통해 소셜 미디어 활동을 예약, 관리 및 분석할 수 있습니다. OpenAI와 통합된 내장 AI 기능은 게시물 제안 및 자동 완성 기능을 생성하며, Canva와 유사한 편집기가 시각적 콘텐츠를 처리합니다.

VPS에 Postiz를 자체 호스팅하면 콘텐츠 전략 및 분석 데이터를 비공개로 유지하고, 사용자별 구독료를 없애며, N8N, Make.com, Zapier를 통한 맞춤형 통합을 통해 팀에게 무제한 예약 용량을 제공합니다.