Postiz 원클릭 설치 배포
단일 대시보드에서 15개 이상의 네트워크를 지원하며 AI 기반 콘텐츠 제작 기능을 갖춘 오픈 소스 소셜 미디어 예약 플랫폼.
Postiz용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Postiz 활용으로 만들 수 있는 것
Postiz는 값비싼 소셜 미디어 SaaS 도구의 오픈 소스 대안으로, X(Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord 등을 포함한 여러 플랫폼에서 단일 통합 인터페이스를 통해 소셜 미디어 활동을 예약, 관리 및 분석할 수 있습니다. OpenAI와 통합된 내장 AI 기능은 게시물 제안 및 자동 완성 기능을 생성하며, Canva와 유사한 편집기가 시각적 콘텐츠를 처리합니다.
VPS에 Postiz를 자체 호스팅하면 콘텐츠 전략 및 분석 데이터를 비공개로 유지하고, 사용자별 구독료를 없애며, N8N, Make.com, Zapier를 통한 맞춤형 통합을 통해 팀에게 무제한 예약 용량을 제공합니다.
Postiz의 주요 특징
멀티플랫폼 일정 관리
공유 콘텐츠 캘린더에서 드래그 앤 드롭으로 재예약하고 대량 CSV 가져오기를 통해 15개 이상의 소셜 네트워크에 동시에 예약 및 게시하세요.
AI 콘텐츠 생성
OpenAI 통합은 게시물 문구를 제안하고, 초안을 완성하며, 각 플랫폼의 잠재고객에 맞춰 메시지를 맞춤화하는 데 도움을 주어 수동으로 작성하는 시간을 절약해 줍니다.
내장형 비주얼 편집기
Canva와 유사한 편집기를 통해 별도의 디자인 도구로 전환할 필요 없이 Postiz 내에서 직접 이미지와 브랜드 그래픽을 디자인할 수 있습니다.
팀 협업
역할 기반 접근 제어 및 승인 워크플로우를 통해 여러 기여자가 브랜드 일관성과 감독을 유지하면서 소셜 계정을 관리할 수 있습니다.
자동화 통합
N8N, Make.com, Zapier용 네이티브 커넥터를 통해 외부 이벤트에서 게시물을 트리거하고 종단 간 콘텐츠 자동화 파이프라인을 구축할 수 있습니다.
Hostinger에서 Postiz을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.