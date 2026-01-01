Activepieces는 시각적인 드래그 앤 드롭 빌더를 통해 코딩 없이 앱을 연결하고 반복적인 작업을 자동화할 수 있는 무료 오픈 소스 자동화 플랫폼입니다. 생산성 도구, 통신 플랫폼, 데이터베이스 및 AI 서비스를 아우르는 200개 이상의 통합 기능을 제공하며, Zapier 및 Make의 자체 호스팅 대안으로 활용될 수 있습니다.

Activepieces의 차별점은 기본 AI 우선 설계에 있습니다. LLM을 사용하여 추론하고 행동하는 지능형 에이전트를 구축하고, MCP 호환 도구에 연결하며, 노코드만으로는 부족할 때 사용자 지정 JavaScript 또는 Python 단계를 실행할 수 있습니다. 모든 것이 자체 인프라에서 실행되므로 API 키, 고객 데이터 및 비즈니스 로직이 서버를 벗어나지 않으며, 실행하는 자동화 수에 관계없이 작업당 사용료가 부과되지 않습니다.