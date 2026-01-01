원클릭 설치로 Activepieces 배포
200개 이상의 통합 기능과 내장 AI 에이전트 지원을 갖춘 오픈 소스 노코드 자동화 플랫폼.
Activepieces용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Activepieces 활용으로 만들 수 있는 것
Activepieces는 시각적인 드래그 앤 드롭 빌더를 통해 코딩 없이 앱을 연결하고 반복적인 작업을 자동화할 수 있는 무료 오픈 소스 자동화 플랫폼입니다. 생산성 도구, 통신 플랫폼, 데이터베이스 및 AI 서비스를 아우르는 200개 이상의 통합 기능을 제공하며, Zapier 및 Make의 자체 호스팅 대안으로 활용될 수 있습니다.
Activepieces의 차별점은 기본 AI 우선 설계에 있습니다. LLM을 사용하여 추론하고 행동하는 지능형 에이전트를 구축하고, MCP 호환 도구에 연결하며, 노코드만으로는 부족할 때 사용자 지정 JavaScript 또는 Python 단계를 실행할 수 있습니다. 모든 것이 자체 인프라에서 실행되므로 API 키, 고객 데이터 및 비즈니스 로직이 서버를 벗어나지 않으며, 실행하는 자동화 수에 관계없이 작업당 사용료가 부과되지 않습니다.
Activepieces의 주요 특징
시각적 워크플로우 빌더
드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 누구나 코드를 작성하지 않고 다단계 자동화를 구축할 수 있으며, 아이디어 구상부터 워크플로우 실행까지 걸리는 시간을 몇 분으로 단축합니다.
200개 이상의 연동
Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion 등 수백 가지 이상의 서비스를 즉시 연결하여 대부분의 팀이 이미 사용하는 도구를 지원합니다.
AI 에이전트 지원
대규모 언어 모델을 사용하여 추론하고, 검색하며, 조치를 취하는 에이전트를 구축하여, 규칙 기반 자동화를 넘어 판단이 필요한 작업을 처리할 수 있습니다.
커스텀 코드 단계
모든 플로우 내에서 자바스크립트 또는 파이썬으로 전환하여 노코드의 한계를 넘어서는 로직을 구현하고, 시각적 빌더를 포기하지 않으면서 개발자에게 완전한 유연성을 제공합니다.
사용량 기반 요금 없음
셀프 호스팅은 추가 비용 없이 무제한 워크플로우 실행을 의미하며, 이는 클라우드 플랫폼에서는 비용이 많이 들 수 있는 대량 자동화 파이프라인에 Activepieces를 경제적인 선택으로 만듭니다.
Hostinger에서 Activepieces을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.