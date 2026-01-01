n8n은 시각적인 노드 기반 인터페이스를 통해 애플리케이션, 서비스 및 API를 연결하는 워크플로 자동화 플랫폼입니다. 개인과 팀이 반복적인 작업을 자동화하고, 도구 간에 데이터를 동기화하며, 맞춤형 통합 파이프라인을 구축할 수 있도록 하며, 이 모든 것을 타사 클라우드에 데이터를 종속시키지 않고 수행할 수 있습니다. 수백 개의 내장 노드, 사용자 지정 JavaScript 로직 지원, 웹훅 및 스케줄을 통한 이벤트 기반 실행 기능을 갖춘 n8n은 간단한 알림부터 복잡한 다단계 비즈니스 프로세스에 이르는 모든 것을 처리합니다.

VPS에 n8n을 셀프 호스팅하면 워크플로 로직, API 자격 증명 및 실행 데이터가 인프라를 벗어나지 않습니다. 작업당 비용 없이 무제한 워크플로를 실행할 수 있으며, 필요에 따라 자동화를 확장, 백업 및 버전 관리할 수 있는 완전한 제어 권한을 가집니다.