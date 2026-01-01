n8n 원클릭 설치 배포
앱, API 및 서비스를 연결하기 위한 시각적인 노드 기반 에디터를 제공하는 오픈소스 워크플로 자동화 플랫폼
n8n용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
n8n 활용으로 만들 수 있는 것
n8n은 시각적인 노드 기반 인터페이스를 통해 애플리케이션, 서비스 및 API를 연결하는 워크플로 자동화 플랫폼입니다. 개인과 팀이 반복적인 작업을 자동화하고, 도구 간에 데이터를 동기화하며, 맞춤형 통합 파이프라인을 구축할 수 있도록 하며, 이 모든 것을 타사 클라우드에 데이터를 종속시키지 않고 수행할 수 있습니다. 수백 개의 내장 노드, 사용자 지정 JavaScript 로직 지원, 웹훅 및 스케줄을 통한 이벤트 기반 실행 기능을 갖춘 n8n은 간단한 알림부터 복잡한 다단계 비즈니스 프로세스에 이르는 모든 것을 처리합니다.
VPS에 n8n을 셀프 호스팅하면 워크플로 로직, API 자격 증명 및 실행 데이터가 인프라를 벗어나지 않습니다. 작업당 비용 없이 무제한 워크플로를 실행할 수 있으며, 필요에 따라 자동화를 확장, 백업 및 버전 관리할 수 있는 완전한 제어 권한을 가집니다.
n8n의 주요 특징
시각적 워크플로우 빌더
드래그 앤 드롭 노드 편집기를 사용하면 다단계 자동화를 시각적으로 디자인할 수 있으며, 실시간 실행 미리보기를 통해 각 단계를 디버그할 수 있습니다.
수백 가지의 통합
내장 노드는 Slack, GitHub부터 PostgreSQL, HTTP 요청에 이르기까지 인기 있는 앱, 데이터베이스, API를 지원하며, 사용자 지정 코드 없이 바로 사용 가능합니다.
사용자 정의 JavaScript 로직
워크플로 노드에서 직접 JavaScript를 작성하여 데이터를 변환하거나, 비즈니스 로직을 적용하거나, 내장 통합 기능으로 다룰 수 없는 외부 API를 호출할 수 있습니다.
웹훅 및 일정 관리
웹훅을 통해, 크론 스케줄에 따라, 또는 연결된 서비스의 이벤트에 응답하여 폴링 없이 워크플로를 즉시 트리거합니다.
자체 호스팅 데이터 소유권
모든 워크플로우 정의, API 자격 증명 및 실행 로그는 실행당 수수료 및 사용량 제한 없이 귀하의 VPS에 유지됩니다.
Hostinger에서 n8n을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.