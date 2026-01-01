원클릭 설치로 워드프레스 배포.
전 세계 웹사이트의 40% 이상을 구동하는 세계에서 가장 인기 있는 CMS로, 수천 개의 테마와 플러그인을 제공합니다.
WordPress용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WordPress 활용으로 만들 수 있는 것
WordPress는 전 세계에서 가장 인기 있는 콘텐츠 관리 시스템으로, 인터넷상의 모든 웹사이트 중 40% 이상을 구동합니다. 블로그, 비즈니스 웹사이트, 포트폴리오, 전자상거래 스토어 등을 위한 유연한 게시 플랫폼을 제공하며, 시각 편집기, 테마 시스템, 그리고 수만 개의 플러그인 생태계를 갖추고 있습니다.
VPS에 WordPress를 자체 호스팅하면 월별 플랫폼 비용 없이 사이트의 성능, 보안 및 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 템플릿에는 안정적인 데이터베이스 저장을 위한 MySQL이 포함되어 있으며, 사전 설치된 Traefik 리버스 프록시를 통한 라우팅은 첫 배포부터 도메인에 대한 자동 HTTPS를 보장합니다.
WordPress의 주요 특징
방대한 플러그인 생태계
60,000개 이상의 무료 및 프리미엄 플러그인 중에서 선택하여 전자상거래, SEO, 양식, 캐싱 및 기타 모든 기능을 추가하세요.
테마 라이브러리
수천 개의 무료 및 상업용 테마를 적용하여 코드를 건드리지 않고도 사이트 디자인을 즉시 변경할 수 있습니다.
시각적 블록 편집기
코딩 지식이 필요 없는 드래그 앤 드롭 레이아웃 도구를 사용하여 구텐베르크 블록 편집기로 페이지를 구축하세요.
멀티사이트 지원
단일 설치로 WordPress 사이트 네트워크를 운영하며, 모든 사이트에서 테마와 플러그인을 공유할 수 있습니다.
우커머스 지원
WordPress를 상품, 결제, 지불 기능을 갖춘 완벽한 전자상거래 상점으로 전환하려면 우커머스를 설치하세요.
Hostinger에서 WordPress을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.