WordPress는 전 세계에서 가장 인기 있는 콘텐츠 관리 시스템으로, 인터넷상의 모든 웹사이트 중 40% 이상을 구동합니다. 블로그, 비즈니스 웹사이트, 포트폴리오, 전자상거래 스토어 등을 위한 유연한 게시 플랫폼을 제공하며, 시각 편집기, 테마 시스템, 그리고 수만 개의 플러그인 생태계를 갖추고 있습니다.

VPS에 WordPress를 자체 호스팅하면 월별 플랫폼 비용 없이 사이트의 성능, 보안 및 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 템플릿에는 안정적인 데이터베이스 저장을 위한 MySQL이 포함되어 있으며, 사전 설치된 Traefik 리버스 프록시를 통한 라우팅은 첫 배포부터 도메인에 대한 자동 HTTPS를 보장합니다.