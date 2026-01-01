Otter Wiki는 모든 페이지를 Git 리포지토리에, 사용자 데이터를 SQLite에 저장하는 경량 자체 호스팅 위키입니다. 별도의 데이터베이스 서비스가 필요 없습니다. 깔끔한 Bootstrap 인터페이스를 갖춘 Python으로 작성되었으며, Markdown 편집, 파일 첨부, Git 커밋으로 지원되는 전체 페이지 개정 기록을 지원합니다.

VPS에 자체 호스팅하면 모든 위키 콘텐츠를 직접 제어할 수 있으며, 등록되거나 관리자 승인을 받은 사용자에게만 읽기 및 편집을 제한할 수 있는 세분화된 액세스 규칙이 적용됩니다. 단일 컨테이너 설계는 명명된 볼륨과 컨테이너 자체 외에는 프로비저닝할 것이 없다는 것을 의미합니다.