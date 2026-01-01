오터 위키 원클릭 설치.
단일 컨테이너에서 Git 기반 페이지 기록, 마크다운 편집 및 사용자 액세스 제어 기능을 갖춘 미니멀리스트 자체 호스팅 위키입니다.
An Otter Wiki용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
An Otter Wiki 활용으로 만들 수 있는 것
Otter Wiki는 모든 페이지를 Git 리포지토리에, 사용자 데이터를 SQLite에 저장하는 경량 자체 호스팅 위키입니다. 별도의 데이터베이스 서비스가 필요 없습니다. 깔끔한 Bootstrap 인터페이스를 갖춘 Python으로 작성되었으며, Markdown 편집, 파일 첨부, Git 커밋으로 지원되는 전체 페이지 개정 기록을 지원합니다.
VPS에 자체 호스팅하면 모든 위키 콘텐츠를 직접 제어할 수 있으며, 등록되거나 관리자 승인을 받은 사용자에게만 읽기 및 편집을 제한할 수 있는 세분화된 액세스 규칙이 적용됩니다. 단일 컨테이너 설계는 명명된 볼륨과 컨테이너 자체 외에는 프로비저닝할 것이 없다는 것을 의미합니다.
An Otter Wiki의 주요 특징
Git 기반 이력
모든 페이지 편집은 자동으로 Git 커밋으로 기록되어, 웹 인터페이스를 통해 완전한 개정 기록을 찾아보고, diff하고, 되돌릴 수 있습니다.
마크다운 편집
실시간 미리보기 편집기를 사용하여 마크다운으로 페이지를 작성하고 편집할 수 있습니다. — 어떤 독점 형식이나 리치 텍스트 종속성도 없습니다.
접근 제어
읽기, 쓰기 및 첨부 파일 권한은 익명 방문자, 등록된 사용자 및 관리자 승인 사용자에 대해 독립적으로 구성됩니다.
첨부 파일
영구 데이터 볼륨에 페이지 콘텐츠와 함께 저장되는 이미지 및 파일을 위키 페이지에 직접 업로드하고 삽입할 수 있습니다.
사용자 관리
선택적 이메일 확인 및 관리자 승인 워크플로우가 포함된 내장 등록 기능은 누가 기여할 수 있는지에 대한 완전한 제어 권한을 제공합니다.
Hostinger에서 An Otter Wiki을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.