Nextcloud는 파일 동기화, 실시간 문서 편집, 캘린더, 연락처, 화상 회의 등 다양한 기능을 제공하여 Google Workspace 및 Dropbox를 대체하는 포괄적인 오픈 소스 생산성 플랫폼입니다. 모든 플랫폼을 위한 데스크톱 및 모바일 클라이언트를 통해 모든 데이터를 자체 서버에 보관하면서 일상적인 워크플로우에 원활하게 통합됩니다.

VPS에 Nextcloud를 자체 호스팅하면 사용자당 구독료가 없어지고, 클라우드 제공업체가 부과하는 저장 공간 제한이 사라지며, 민감한 파일과 통신이 저장되는 위치를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는 규정 준수 요구 사항이나 개인 정보 보호 문제가 있는 팀에게 매우 중요합니다.