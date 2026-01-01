Nextcloud 원클릭 설치 및 배포.
파일 동기화, 공동 편집, 캘린더, 화상 통화 기능을 갖춘 자체 호스팅 생산성 스위트 — 귀하의 데이터, 귀하의 인프라.
Nextcloud용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Nextcloud 활용으로 만들 수 있는 것
Nextcloud는 파일 동기화, 실시간 문서 편집, 캘린더, 연락처, 화상 회의 등 다양한 기능을 제공하여 Google Workspace 및 Dropbox를 대체하는 포괄적인 오픈 소스 생산성 플랫폼입니다. 모든 플랫폼을 위한 데스크톱 및 모바일 클라이언트를 통해 모든 데이터를 자체 서버에 보관하면서 일상적인 워크플로우에 원활하게 통합됩니다.
VPS에 Nextcloud를 자체 호스팅하면 사용자당 구독료가 없어지고, 클라우드 제공업체가 부과하는 저장 공간 제한이 사라지며, 민감한 파일과 통신이 저장되는 위치를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는 규정 준수 요구 사항이나 개인 정보 보호 문제가 있는 팀에게 매우 중요합니다.
Nextcloud의 주요 특징
파일 동기화 및 공유
데스크톱 및 모바일 앱을 사용하여 모든 기기에서 파일을 동기화하고, 비밀번호로 보호되고 만료되는 링크를 통해 동료나 고객과 공유하세요.
협업 문서 편집
OnlyOffice 또는 Collabora 연동을 통해 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 실시간으로 편집할 수 있습니다. Microsoft 365 구독은 필요하지 않습니다.
캘린더 및 연락처
완벽한 CalDAV/CardDAV 지원을 통해 캘린더 및 연락처를 관리하고, iOS, Android, macOS, Windows 클라이언트와 기본적으로 동기화됩니다.
화상 통화 및 채팅
Nextcloud Talk는 Nextcloud 인스턴스 내에서 종단 간 암호화된 화상 통화 및 팀 메시징을 직접 제공하며, 타사 서비스가 필요 없습니다.
앱 생태계
Nextcloud 앱 스토어에서 제공하는 300개 이상의 앱으로 이메일, 프로젝트 관리, 종단간 암호화 등 모든 기능을 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Nextcloud을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.