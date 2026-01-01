Apache JSPWiki는 기능이 풍부한 자바 기반 위키 엔진이며, 최상위 Apache 프로젝트로 유지 관리됩니다. 페이지는 전체 버전 기록과 함께 일반 텍스트 파일로 저장되며, 첨부 파일, 페이지 템플릿 및 번들 플러그인의 대규모 라이브러리는 트렌드를 쫓는 것보다 안정성과 수명이 더 중요한 문서 허브, 지식 기반 및 인트라넷 협업 사이트에 적합하게 만듭니다.

VPS에 JSPWiki를 자체 호스팅하면 전적으로 자체 Tomcat 컨테이너에서 실행되는 Apache 라이선스 위키를 얻을 수 있으며, SaaS 종속성, 사용자당 가격 책정, 그리고 자체 ID 스택과 통합할 수 있는 JAAS 기반 인증이 없습니다. 위키 페이지부터 첨부 파일까지 모든 것이 단일 영구 볼륨에 저장되어 백업 및 마이그레이션이 간단합니다.