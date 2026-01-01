Apache JSPWiki 원클릭 설치.
내장된 버전 관리, 첨부 파일, 플러그인 및 JAAS 기반 접근 제어 기능을 갖춘 성숙한 자바 기반 위키 엔진입니다.
Apache JSPWiki용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache JSPWiki 활용으로 만들 수 있는 것
Apache JSPWiki는 기능이 풍부한 자바 기반 위키 엔진이며, 최상위 Apache 프로젝트로 유지 관리됩니다. 페이지는 전체 버전 기록과 함께 일반 텍스트 파일로 저장되며, 첨부 파일, 페이지 템플릿 및 번들 플러그인의 대규모 라이브러리는 트렌드를 쫓는 것보다 안정성과 수명이 더 중요한 문서 허브, 지식 기반 및 인트라넷 협업 사이트에 적합하게 만듭니다.
VPS에 JSPWiki를 자체 호스팅하면 전적으로 자체 Tomcat 컨테이너에서 실행되는 Apache 라이선스 위키를 얻을 수 있으며, SaaS 종속성, 사용자당 가격 책정, 그리고 자체 ID 스택과 통합할 수 있는 JAAS 기반 인증이 없습니다. 위키 페이지부터 첨부 파일까지 모든 것이 단일 영구 볼륨에 저장되어 백업 및 마이그레이션이 간단합니다.
Apache JSPWiki의 주요 특징
페이지 버전 기록
모든 편집 사항은 VersioningFileProvider에 의해 캡처되므로, 언제든지 개정판을 비교하고 원치 않는 변경 사항을 되돌릴 수 있습니다.
첨부 파일 및 미디어
이미지, 문서 및 기타 파일을 내장된 첨부 파일 제공자를 통해 페이지에 직접 업로드할 수 있으며, 이 제공자는 모든 것을 VPS 볼륨에 저장합니다.
JAAS 액세스 제어
세분화된 페이지 및 그룹 권한은 LDAP 또는 사용자 지정 영역을 위한 플러그형 백엔드를 갖춘 자바 인증 및 권한 부여 서비스를 통해 적용됩니다.
플러그인 및 템플릿 라이브러리
목차, 검색, RSS, 동적 콘텐츠를 위한 번들 플러그인으로 페이지를 확장하거나 JSP 기반 페이지 템플릿으로 위키를 재구성할 수 있습니다.
아파치 마크업 구문
편집하는 동안 매크로, 인터위키 링크, 실시간 미리보기를 사용하여 경량 JSPWiki 마크업으로 콘텐츠를 작성하세요.
Hostinger에서 Apache JSPWiki을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.