Immich 원클릭 설치
AI 기반 정리 및 모바일 백업 기능을 갖춘 고성능 자체 호스팅 사진 및 동영상 관리.
Immich용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Immich 활용으로 만들 수 있는 것
Immich는 Google 포토 및 iCloud를 대체하는 현대적인 자체 호스팅 솔루션으로, 빠른 속도를 위해 구축되었으며 머신러닝으로 구동됩니다. 얼굴 인식, 객체 감지, 스마트 검색, iOS 및 Android 앱을 통한 자동 모바일 백업 기능을 제공하며, 이 모든 기능은 사용자 인프라에서 실행됩니다.
Immich를 자체 호스팅하면 개인 추억과 가족 사진이 제3자 서버에 저장되지 않습니다. 구독료 없이, 서비스 중단 위험 없이 저장 공간, 액세스 권한, 공유에 대한 모든 제어권을 유지할 수 있습니다. 이 배포에는 애플리케이션 서버, 머신러닝 서비스, 벡터 확장 기능이 있는 PostgreSQL, 그리고 Redis가 포함됩니다.
Immich의 주요 특징
AI 기반 검색
머신러닝은 얼굴 인식, 객체 감지 및 전체 사진 라이브러리에서 자연어 검색을 가능하게 합니다.
자동 모바일 백업
iOS 및 Android 앱은 백그라운드에서 자동으로 사진과 동영상을 백업하여 라이브러리를 항상 최신 상태로 유지합니다.
RAW 및 4K 지원
전문가 워크플로우를 위해 RAW 사진 형식, 4K 동영상, 라이브 포토를 메타데이터를 온전히 보존하여 지원합니다.
다중 사용자 라이브러리
각 사용자는 앨범 및 파트너 컬렉션을 선택적으로 공유할 수 있는 자신만의 비공개 라이브러리를 갖게 됩니다.
지도 및 타임라인 보기
카메라와 휴대폰의 내장된 GPS 메타데이터를 사용하여 타임라인에서 날짜별로 또는 지도에서 위치별로 사진을 찾아보세요.
Hostinger에서 Immich을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.