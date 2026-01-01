Immich는 Google 포토 및 iCloud를 대체하는 현대적인 자체 호스팅 솔루션으로, 빠른 속도를 위해 구축되었으며 머신러닝으로 구동됩니다. 얼굴 인식, 객체 감지, 스마트 검색, iOS 및 Android 앱을 통한 자동 모바일 백업 기능을 제공하며, 이 모든 기능은 사용자 인프라에서 실행됩니다.

Immich를 자체 호스팅하면 개인 추억과 가족 사진이 제3자 서버에 저장되지 않습니다. 구독료 없이, 서비스 중단 위험 없이 저장 공간, 액세스 권한, 공유에 대한 모든 제어권을 유지할 수 있습니다. 이 배포에는 애플리케이션 서버, 머신러닝 서비스, 벡터 확장 기능이 있는 PostgreSQL, 그리고 Redis가 포함됩니다.