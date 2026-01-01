AllTube 원클릭 설치.
명령줄 도구 없이 YouTube 및 1000개 이상의 다른 플랫폼에서 동영상을 다운로드할 수 있는 웹 기반 인터페이스입니다.
AllTube용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
AllTube 활용으로 만들 수 있는 것
AllTube Download는 youtube-dl을 직관적인 브라우저 기반 인터페이스로 래핑한 자체 호스팅 웹 애플리케이션으로, 로컬에 소프트웨어를 설치할 필요 없이 누구나 천 개 이상의 호스팅 플랫폼에서 비디오를 다운로드하거나 스트리밍할 수 있도록 합니다. 플랫폼 업데이트로 인해 작동이 중단되는 브라우저 확장 프로그램과 달리, AllTube는 서버에서 중앙 집중식으로 실행되므로 네트워크의 모든 장치에서 모든 브라우저를 통해 사용할 수 있습니다.
AllTube를 자체 호스팅하면 다운로드 활동을 비공개로 유지하고, 타사 다운로드 서비스의 데이터 로깅 관행을 피하며, 지원되는 형식, 품질 수준 및 사이트 구성을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 또한 일괄 다운로드를 예약하고 내장된 JSON API를 통해 프로그래밍 방식으로 비디오 메타데이터에 액세스할 수 있습니다.
AllTube의 주요 특징
1000개 이상의 플랫폼 지원
YouTube, Vimeo 및 수백 개의 다른 호스팅 사이트에서 동일한 통합 인터페이스를 사용하여 동영상을 다운로드할 수 있으며, 플랫폼별 설정은 필요하지 않습니다.
형식 변환
다운로드한 동영상을 기기에 추가 도구를 설치할 필요 없이 원하는 형식과 화질로 변환하세요.
브라우저 스트리밍
다운로드하기 전에 웹 인터페이스에서 직접 비디오를 미리 볼 수 있으므로, 저장 공간을 할당하기 전에 품질과 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.
무손실 리먹싱
재인코딩 없이 컨테이너 형식을 변경하여 원본 비디오 및 오디오 품질을 유지하면서 파일을 플레이어와 호환되도록 만드세요.
JSON API 접속
자세한 동영상 메타데이터를 검색하고 프로그래밍 방식으로 다운로드를 자동화하여, 수동 개입 없이 예약된 아카이빙 워크플로우를 활성화합니다.
Hostinger에서 AllTube을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.