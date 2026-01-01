AllTube Download는 youtube-dl을 직관적인 브라우저 기반 인터페이스로 래핑한 자체 호스팅 웹 애플리케이션으로, 로컬에 소프트웨어를 설치할 필요 없이 누구나 천 개 이상의 호스팅 플랫폼에서 비디오를 다운로드하거나 스트리밍할 수 있도록 합니다. 플랫폼 업데이트로 인해 작동이 중단되는 브라우저 확장 프로그램과 달리, AllTube는 서버에서 중앙 집중식으로 실행되므로 네트워크의 모든 장치에서 모든 브라우저를 통해 사용할 수 있습니다.

AllTube를 자체 호스팅하면 다운로드 활동을 비공개로 유지하고, 타사 다운로드 서비스의 데이터 로깅 관행을 피하며, 지원되는 형식, 품질 수준 및 사이트 구성을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 또한 일괄 다운로드를 예약하고 내장된 JSON API를 통해 프로그래밍 방식으로 비디오 메타데이터에 액세스할 수 있습니다.