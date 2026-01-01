Airsonic Advanced 원클릭 설치 배포
개인 음악 컬렉션을 위한 자가 호스팅 미디어 스트리밍 서버로, 모든 기기에서 접근할 수 있습니다.
Airsonic Advanced용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Airsonic Advanced 활용으로 만들 수 있는 것
Airsonic Advanced는 활발하게 유지 관리되며 커뮤니티 주도로 개발된 Airsonic의 포크(그 자체로 Subsonic의 무료 포크)로, 대규모 개인 음악 라이브러리의 안정적인 스트리밍에 중점을 둡니다. 모든 장치 또는 대역폭에 맞게 즉석에서 트랜스코딩하며, ID3 및 폴더 기반 라이브러리를 인덱싱하고, 깔끔한 웹 플레이어와 수십 개의 모바일 및 데스크톱 클라이언트에서 지원하는 Subsonic 호환 REST API를 제공합니다.
VPS에 Airsonic Advanced를 자체 호스팅하면 장치별 제한, 구독료, 스트리밍 서비스 추적 없이 사용자가 제어하는 하드웨어에 음악 컬렉션, 청취 기록 및 재생 목록을 보관할 수 있습니다.
Airsonic Advanced의 주요 특징
실시간 트랜스코딩
적절한 비트레이트로 모든 클라이언트에 스트리밍하여, 단일 라이브러리로 데스크톱, 휴대폰, 느린 모바일 연결까지 파일을 다시 인코딩할 필요 없이 서비스합니다.
Subsonic 호환 API
Subsonic 클라이언트의 전체 생태계(DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic 등)와 iOS, Android, 데스크톱 전반에서 작동합니다.
다중 사용자 라이브러리
개별 재생 목록, 평점 및 last.fm 스크로블링을 지원하는 사용자별 계정을 통해 가정에서는 기록이 섞이지 않으면서 하나의 서버를 공유할 수 있습니다.
팟캐스트 구독
에어소닉에서 직접 팟캐스트 피드를 구독하고, 음악 라이브러리와 함께 에피소드를 자동으로 다운로드할 수 있습니다.
인터넷 라디오와 주크박스
인터넷 라디오 방송을 스트리밍하고 멀티 플레이어 주크박스를 사용하여 동시에 여러 스피커로 오디오를 전송하세요.
Hostinger에서 Airsonic Advanced을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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