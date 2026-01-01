Airsonic Advanced는 활발하게 유지 관리되며 커뮤니티 주도로 개발된 Airsonic의 포크(그 자체로 Subsonic의 무료 포크)로, 대규모 개인 음악 라이브러리의 안정적인 스트리밍에 중점을 둡니다. 모든 장치 또는 대역폭에 맞게 즉석에서 트랜스코딩하며, ID3 및 폴더 기반 라이브러리를 인덱싱하고, 깔끔한 웹 플레이어와 수십 개의 모바일 및 데스크톱 클라이언트에서 지원하는 Subsonic 호환 REST API를 제공합니다.

VPS에 Airsonic Advanced를 자체 호스팅하면 장치별 제한, 구독료, 스트리밍 서비스 추적 없이 사용자가 제어하는 하드웨어에 음악 컬렉션, 청취 기록 및 재생 목록을 보관할 수 있습니다.