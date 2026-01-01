Ampache는 개인 음악 및 비디오 컬렉션을 인터넷에 연결된 모든 장치에서 액세스할 수 있는 사설 서비스로 전환하는 자체 호스팅 미디어 스트리밍 플랫폼입니다. 2001년에 처음 출시되어 AGPL 라이선스 하에 지속적으로 유지 관리되고 있으며, 다중 사용자 지원, 스마트 재생 목록, 실시간 트랜스코딩 및 Subsonic API 호환성을 제공하여 모바일 앱, 데스크톱 플레이어 및 홈 자동화 시스템 전반에 걸쳐 광범위한 클라이언트 지원을 가능하게 합니다.

상업용 스트리밍 서비스와 달리 Ampache는 타사와 청취 데이터를 저장하지 않으며, 구독료를 부과하지 않고 라이브러리 크기에 제한을 두지 않습니다. 자체 호스팅을 통해 음악에 대한 완전한 소유권을 가지며, 플랫폼 라이선스 변경이나 서비스 중단에 관계없이 컬렉션에 계속 액세스할 수 있도록 보장합니다.