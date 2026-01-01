Ampache 원클릭 설치.
개인 미디어 컬렉션을 개인 스트리밍 서비스로 전환하는 오픈 소스 음악 및 비디오 스트리밍 서버.
Ampache용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Ampache 활용으로 만들 수 있는 것
Ampache는 개인 음악 및 비디오 컬렉션을 인터넷에 연결된 모든 장치에서 액세스할 수 있는 사설 서비스로 전환하는 자체 호스팅 미디어 스트리밍 플랫폼입니다. 2001년에 처음 출시되어 AGPL 라이선스 하에 지속적으로 유지 관리되고 있으며, 다중 사용자 지원, 스마트 재생 목록, 실시간 트랜스코딩 및 Subsonic API 호환성을 제공하여 모바일 앱, 데스크톱 플레이어 및 홈 자동화 시스템 전반에 걸쳐 광범위한 클라이언트 지원을 가능하게 합니다.
상업용 스트리밍 서비스와 달리 Ampache는 타사와 청취 데이터를 저장하지 않으며, 구독료를 부과하지 않고 라이브러리 크기에 제한을 두지 않습니다. 자체 호스팅을 통해 음악에 대한 완전한 소유권을 가지며, 플랫폼 라이선스 변경이나 서비스 중단에 관계없이 컬렉션에 계속 액세스할 수 있도록 보장합니다.
Ampache의 주요 특징
실시간 트랜스코딩
무손실 FLAC 파일을 모바일 친화적인 비트레이트로 실시간 자동 변환하여, 중복 압축 사본을 저장할 필요 없이 셀룰러 네트워크에서 고품질 오디오를 스트리밍할 수 있습니다.
스마트 재생 목록
장르, 평점, 재생 횟수 또는 사용자 지정 기준에 따라 자동으로 채워지는 재생 목록을 만들고, 나만의 라이브러리로 스트리밍 서비스의 발견 경험을 재현해 보세요.
다중 사용자 지원
가족 구성원 또는 공동 작업자를 위한 개별 계정을 만드세요. 미디어 파일을 중복하지 않으면서 각 계정은 별도의 청취 기록, 재생 목록, 권한 수준을 가집니다.
Subsonic API 호환성
모든 Subsonic 호환 모바일 앱 또는 데스크톱 클라이언트를 Ampache 인스턴스에 연결하여, 단일 인터페이스에 얽매이지 않고 사실상 모든 장치에서 액세스할 수 있도록 합니다.
팟캐스트 및 라디오
인터넷 라디오 방송을 스트리밍하고 음악 라이브러리와 함께 팟캐스트를 구독하여, Ampache를 모든 오디오 콘텐츠를 위한 단일 목적지로 만드세요.
Hostinger에서 Ampache을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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