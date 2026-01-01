코딩 없이 앱을 연결하고 워크플로를 자동화하는 오픈 소스 Zapier 대안.
Automatisch용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Automatisch 활용으로 만들 수 있는 것
Automatisch는 시각적인 노코드 인터페이스를 통해 애플리케이션을 연결하고 반복적인 작업을 자동화할 수 있도록 해주는 오픈 소스 워크플로 자동화 플랫폼입니다. Zapier나 Make처럼, 서비스 전반에 걸쳐 작업을 트리거하는 플로우를 생성합니다. 하지만 Automatisch를 사용하면 모든 데이터와 자동화 로직이 자체 서버에 유지되며, 작업당 요금이나 사용량 제한이 없습니다.
Automatisch를 자체 호스팅하면 API 자격 증명, 워크플로 데이터 및 비즈니스 로직이 인프라를 벗어나지 않습니다. 이 배포에는 워크플로 저장을 위한 PostgreSQL, 작업 큐잉을 위한 Redis, 그리고 안정적인 백그라운드 실행을 위한 전용 워커 프로세스가 포함됩니다. 기본 자격 증명으로 로그인하고 설정에서 즉시 변경하십시오.
Automatisch의 주요 특징
시각적 흐름 빌더
코드를 작성하지 않고 드래그 앤 드롭 인터페이스에서 트리거와 액션을 연결하여 자동화 워크플로우를 생성합니다.
앱 연동
내장된 커넥터를 통해 Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio 등 다양한 인기 서비스에 연결하세요.
Webhook 트리거
외부 이벤트에서 수신 웹훅을 사용하여 모든 소스로부터 실시간 자동화를 위한 워크플로우를 시작합니다.
조건부 논리
워크플로에 필터 및 조건을 추가하여 특정 기준이 충족될 때만 작업이 실행되도록 합니다.
백그라운드 작업자
전용 작업자 프로세스는 장기 실행 및 예약된 자동화 작업의 안정적인 실행을 보장합니다.
Hostinger에서 Automatisch을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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