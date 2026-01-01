Automatisch는 시각적인 노코드 인터페이스를 통해 애플리케이션을 연결하고 반복적인 작업을 자동화할 수 있도록 해주는 오픈 소스 워크플로 자동화 플랫폼입니다. Zapier나 Make처럼, 서비스 전반에 걸쳐 작업을 트리거하는 플로우를 생성합니다. 하지만 Automatisch를 사용하면 모든 데이터와 자동화 로직이 자체 서버에 유지되며, 작업당 요금이나 사용량 제한이 없습니다.

Automatisch를 자체 호스팅하면 API 자격 증명, 워크플로 데이터 및 비즈니스 로직이 인프라를 벗어나지 않습니다. 이 배포에는 워크플로 저장을 위한 PostgreSQL, 작업 큐잉을 위한 Redis, 그리고 안정적인 백그라운드 실행을 위한 전용 워커 프로세스가 포함됩니다. 기본 자격 증명으로 로그인하고 설정에서 즉시 변경하십시오.