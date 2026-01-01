원클릭 설치로 Spree 배포.
다중 판매자, B2B 및 국경 간 온라인 스토어 구축을 위한 오픈 소스 헤드리스 전자상거래 플랫폼.
Spree용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Spree 활용으로 만들 수 있는 것
Spree는 Ruby on Rails를 기반으로 구축된 완전한 오픈 소스 헤드리스 전자상거래 플랫폼으로, 단일 제품 상점에서부터 기업 B2B 마켓플레이스 및 다중 판매자 플랫폼에 이르기까지 모든 것을 지원합니다. 완전한 REST API, TypeScript SDK, 그리고 프로덕션 준비가 된 Next.js 스토어프론트를 제공하여 백엔드를 처음부터 구축할 필요 없이 완전히 맞춤화된 온라인 상점을 출시할 수 있습니다.
자체 VPS에 Spree를 셀프 호스팅하면 고객 데이터, 결제 흐름 및 제품 카탈로그에 대한 완전한 제어 권한을 제공합니다. 수익 공유, 거래 수수료, 그리고 연결할 수 있는 결제 게이트웨이 또는 이행 서비스에 대한 공급업체 제한 없이 말입니다.
Spree의 주요 특징
헤드리스 건축
완전한 REST API와 TypeScript SDK를 통해 Next.js, 모바일 또는 맞춤형 등 어떤 스토어프론트든 구축할 수 있으며, Spree는 모든 커머스 로직을 백그라운드에서 처리합니다.
다중 판매자 마켓플레이스
내장된 공급업체 관리를 통해 단일 설치에서 여러 판매자가 있는 마켓플레이스, 개별 카탈로그 및 독립적인 주문 처리를 운영할 수 있습니다.
B2B 도매
두 번째 플랫폼 없이 기존 B2C 상점과 함께 B2B 도매를 운영할 수 있도록 맞춤형 가격, 최소 주문 금액, 신용 조건을 적용한 고객 그룹을 생성합니다.
국경 간 상거래
기본 다중 통화 및 다국어 지원을 통해 타사 플러그인이나 국가별 해결 방법 없이 전 세계적으로 판매할 수 있습니다.
전문 제품 검색
Meilisearch 통합은 오타를 허용하고 밀리초 단위의 제품 검색을 제공하며, 패싯 필터링 기능도 기본으로 포함되어 있습니다.
Hostinger에서 Spree을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.