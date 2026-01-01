Spree는 Ruby on Rails를 기반으로 구축된 완전한 오픈 소스 헤드리스 전자상거래 플랫폼으로, 단일 제품 상점에서부터 기업 B2B 마켓플레이스 및 다중 판매자 플랫폼에 이르기까지 모든 것을 지원합니다. 완전한 REST API, TypeScript SDK, 그리고 프로덕션 준비가 된 Next.js 스토어프론트를 제공하여 백엔드를 처음부터 구축할 필요 없이 완전히 맞춤화된 온라인 상점을 출시할 수 있습니다.

자체 VPS에 Spree를 셀프 호스팅하면 고객 데이터, 결제 흐름 및 제품 카탈로그에 대한 완전한 제어 권한을 제공합니다. 수익 공유, 거래 수수료, 그리고 연결할 수 있는 결제 게이트웨이 또는 이행 서비스에 대한 공급업체 제한 없이 말입니다.