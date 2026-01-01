Mautic은 기업이 캠페인, 연락처 데이터 및 고객 여정을 완벽하게 제어할 수 있도록 하는 완전한 오픈 소스 마케팅 자동화 플랫폼입니다. 연락처당 비용을 청구하는 SaaS 마케팅 도구와 달리, Mautic은 자체 인프라에서 실행되므로 반복적인 플랫폼 비용, 제3자와의 데이터 공유, 벤더 종속이 없습니다.

VPS에 Mautic을 자체 호스팅하면 고객 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 이는 GDPR 및 데이터 주권 요구 사항에 중요합니다. 연락처당 가격 책정이 없으므로 비용 부담 없이 마케팅 운영을 확장할 수 있으며, 모든 이메일, 캠페인 및 리드 상호 작용에 대한 완전한 소유권을 유지할 수 있습니다.