Mautic 원클릭 설치
이메일 캠페인, 리드 스코어링 및 다채널 고객 참여를 위한 오픈 소스 마케팅 자동화 플랫폼.
Mautic용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mautic 활용으로 만들 수 있는 것
Mautic은 기업이 캠페인, 연락처 데이터 및 고객 여정을 완벽하게 제어할 수 있도록 하는 완전한 오픈 소스 마케팅 자동화 플랫폼입니다. 연락처당 비용을 청구하는 SaaS 마케팅 도구와 달리, Mautic은 자체 인프라에서 실행되므로 반복적인 플랫폼 비용, 제3자와의 데이터 공유, 벤더 종속이 없습니다.
VPS에 Mautic을 자체 호스팅하면 고객 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 이는 GDPR 및 데이터 주권 요구 사항에 중요합니다. 연락처당 가격 책정이 없으므로 비용 부담 없이 마케팅 운영을 확장할 수 있으며, 모든 이메일, 캠페인 및 리드 상호 작용에 대한 완전한 소유권을 유지할 수 있습니다.
Mautic의 주요 특징
이메일 캠페인 자동화
드래그 앤 드롭 빌더, 동적 콘텐츠 개인화, 그리고 A/B 테스트를 활용하여 자동화된 드립 캠페인과 브로드캐스트 이메일을 구축하세요.
리드 스코어링 및 추적
페이지 방문, 이메일 열람, 양식 제출 및 사용자 지정 이벤트를 기반으로 연락처에 점수를 매겨 적절한 시기에 후속 조치의 우선순위를 정합니다.
시각적 캠페인 빌더
조건, 작업 및 결정을 연결하는 캔버스 기반 워크플로우 편집기를 사용하여 복잡한 다단계 고객 여정을 설계합니다.
연락처 세분화
행동 데이터, 인구 통계 및 사용자 지정 필드를 사용하여 연락처를 동적으로 분류하고, 모든 캠페인에 적합한 잠재 고객을 타겟팅합니다.
다채널 홍보
통합된 참여 추적 기능을 갖춘 단일 플랫폼에서 이메일, SMS, 푸시 알림 및 웹 알림을 통해 연락처에 도달하세요.
Hostinger에서 Mautic을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.