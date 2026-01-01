Budibase는 팀이 시각적 드래그 앤 드롭 빌더를 통해 내부 도구, 대시보드 및 자동화된 워크플로를 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 로우 코드 플랫폼입니다. PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API 및 자체 내장 데이터베이스에 연결하여 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 데이터 소스를 기능적인 애플리케이션으로 전환합니다.

자체 VPS에 Budibase를 자체 호스팅하면 비즈니스에 중요한 데이터와 애플리케이션 로직을 인프라 내에 유지하여, 클라우드 호스팅 로우 코드 도구가 충족할 수 없는 데이터 주권 및 규정 준수 요구 사항을 충족합니다. 전체 스택 — 애플리케이션 서비스, 워커, CouchDB, Redis 및 MinIO —은 외부 종속성 없이 단일 배포로 실행됩니다.