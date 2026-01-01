Budibase 원클릭 설치
광범위한 코딩 없이 내부 비즈니스 애플리케이션, 관리자 패널 및 자동화된 워크플로우 구축을 위한 오픈 소스 로우 코드 플랫폼
Budibase용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Budibase 활용으로 만들 수 있는 것
Budibase는 팀이 시각적 드래그 앤 드롭 빌더를 통해 내부 도구, 대시보드 및 자동화된 워크플로를 구축할 수 있도록 하는 오픈 소스 로우 코드 플랫폼입니다. PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API 및 자체 내장 데이터베이스에 연결하여 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 데이터 소스를 기능적인 애플리케이션으로 전환합니다.
자체 VPS에 Budibase를 자체 호스팅하면 비즈니스에 중요한 데이터와 애플리케이션 로직을 인프라 내에 유지하여, 클라우드 호스팅 로우 코드 도구가 충족할 수 없는 데이터 주권 및 규정 준수 요구 사항을 충족합니다. 전체 스택 — 애플리케이션 서비스, 워커, CouchDB, Redis 및 MinIO —은 외부 종속성 없이 단일 배포로 실행됩니다.
Budibase의 주요 특징
비주얼 앱 빌더
드래그 앤 드롭 컴포넌트(테이블, 양식, 차트, 버튼)를 캔버스에 끌어다 놓아 프런트엔드 코드 작성 없이 기능적인 비즈니스 애플리케이션을 구성할 수 있습니다.
다중 소스 데이터 연결
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API 및 내장된 CouchDB 데이터베이스에 연결하여 앱이 기존 데이터 소스에서 데이터를 읽고 쓸 수 있도록 합니다.
워크플로우 자동화
승인 흐름, 알림, 데이터 작업에서 수동 단계를 대체하도록 트리거, 조건, 동작을 사용하여 자동화된 프로세스를 정의합니다.
역할 기반 접근 제어
애플리케이션 수준에서 사용자에게 역할을 할당하여, 각 팀원이 자신의 책임에 적합한 데이터와 작업만 볼 수 있도록 합니다.
사용자 정의 JavaScript 로직
시각적 바인딩만으로는 부족할 때 JavaScript를 활용하여 개발자에게 데이터 변환 및 조건부 동작에 대한 세밀한 제어 권한을 부여합니다.
Hostinger에서 Budibase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.