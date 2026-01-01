nopCommerce는 세계에서 가장 많이 다운로드된 .NET 기반 전자상거래 플랫폼으로, 모든 규모의 온라인 상점을 운영하는 수천 개의 기업으로부터 신뢰받고 있습니다. ASP.NET Core를 기반으로 구축되었으며, 제품, 주문, 고객, 할인 및 배송 관리를 위한 완벽한 기능을 갖춘 관리자 패널을 제공하고 PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server를 기본적으로 지원합니다.

이 플랫폼의 개방형 아키텍처는 nopCommerce 마켓플레이스의 수천 가지 플러그인과 테마를 지원하여, 판매자가 핵심 코드를 수정하지 않고도 상점을 확장할 수 있도록 합니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 거래 수수료가 전혀 없으며, 고객 데이터에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있고, 수익 규모에 관계없이 판매당 요금이 부과되지 않습니다.