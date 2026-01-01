nopCommerce 원클릭 설치
모든 기능을 갖춘 관리자 패널과 1,700개 이상의 마켓플레이스 확장 기능을 제공하여 수천 개의 온라인 상점을 지원하는 오픈 소스 ASP.NET 전자상거래 플랫폼
nopCommerce용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
nopCommerce 활용으로 만들 수 있는 것
nopCommerce는 세계에서 가장 많이 다운로드된 .NET 기반 전자상거래 플랫폼으로, 모든 규모의 온라인 상점을 운영하는 수천 개의 기업으로부터 신뢰받고 있습니다. ASP.NET Core를 기반으로 구축되었으며, 제품, 주문, 고객, 할인 및 배송 관리를 위한 완벽한 기능을 갖춘 관리자 패널을 제공하고 PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server를 기본적으로 지원합니다.
이 플랫폼의 개방형 아키텍처는 nopCommerce 마켓플레이스의 수천 가지 플러그인과 테마를 지원하여, 판매자가 핵심 코드를 수정하지 않고도 상점을 확장할 수 있도록 합니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 거래 수수료가 전혀 없으며, 고객 데이터에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있고, 수익 규모에 관계없이 판매당 요금이 부과되지 않습니다.
nopCommerce의 주요 특징
전체 관리자 패널
하나의 포괄적인 관리자 대시보드에서 상품, 카테고리, 주문, 고객, 할인, 배송 규칙을 관리합니다.
다중 스토어 지원
단일 nopCommerce 설치에서 여러 개의 독립적인 상점을 운영할 수 있으며, 각 상점은 고유한 카탈로그, 가격 책정 및 테마를 가집니다.
마켓플레이스 플러그인 생태계
1,700개 이상의 마켓플레이스 확장 기능을 활용하여 결제 게이트웨이, 배송 업체, ERP 통합 및 맞춤형 테마로 스토어를 확장하세요.
글로벌 판매
내장된 다중 통화, 다국어 및 세금 관리 기능으로 어느 국가의 고객에게든 쉽게 판매할 수 있습니다.
SEO 및 마케팅 도구
내장된 SEO 기능, 장바구니 복구, 로열티 포인트 및 프로모션 가격 책정 도구는 트래픽과 재구매를 유도합니다.
Hostinger에서 nopCommerce을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.