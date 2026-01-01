현대적이고 확장 가능한 B2C 및 B2B 온라인 스토어 구축을 위한 오픈 소스 이커머스 플랫폼
Shopware용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Shopware 활용으로 만들 수 있는 것
Shopware는 유연성, 성능, 그리고 상점의 완전한 소유권을 원하는 판매자를 위해 PHP와 Symfony를 기반으로 구축된 오픈 소스 이커머스 플랫폼입니다. API 우선 아키텍처, 헤드리스 기능, 그리고 규칙 빌더를 통해 빠른 D2C 브랜드와 맞춤형 가격 책정, 세분화 및 워크플로를 갖춘 복잡한 B2B 카탈로그 모두에 적합합니다.
자체 VPS에 Shopware를 직접 호스팅하면 고객 데이터, 주문, 결제 통합을 직접 제어할 수 있으며, 주문당 수수료나 플랫폼 종속성이 없습니다. 이 템플릿은 Shopware를 MariaDB, 캐싱 및 세션을 위한 Redis, 빠른 제품 검색을 위한 OpenSearch와 함께 제공하여 실제 트래픽을 처리할 준비가 된 프로덕션 수준의 스택을 제공합니다.
Shopware의 주요 특징
헤드리스 및 API 우선
스토어 API와 관리자 API는 Shopware를 커머스 엔진으로 유지하면서 어떤 프레임워크에서든 맞춤형 스토어프론트와 통합 기능을 구축할 수 있도록 해줍니다.
규칙 빌더
장바구니, 고객 또는 상황에 따라 동적 가격, 프로모션, 배송 방법 및 결제 옵션을 코드를 작성하지 않고도 구성합니다.
시각적 쇼핑 경험
드래그 앤 드롭 레이아웃 및 CMS 블록을 통해 머천다이저는 캠페인 및 고객 세그먼트에 맞춰진 카테고리 및 랜딩 페이지를 구축할 수 있습니다.
내장형 B2B 기능
고객별 가격 책정, 견적 워크플로, 직원 관리 및 대량 주문은 복잡한 B2B 판매를 즉시 지원합니다.
OpenSearch 제품 검색
OpenSearch는 관련성 튜닝 및 MySQL 검색을 넘어 확장되는 필터를 통해 대규모 카탈로그에서 빠르고 다면적인 제품 검색을 지원합니다.
확장 프로그램 및 앱
Shopware 스토어는 성장함에 따라 플랫폼을 확장할 수 있도록 결제, 마케팅, ERP, 분석을 위한 수천 개의 플러그인과 앱을 제공합니다.
Hostinger에서 Shopware을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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