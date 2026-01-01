Shopware는 유연성, 성능, 그리고 상점의 완전한 소유권을 원하는 판매자를 위해 PHP와 Symfony를 기반으로 구축된 오픈 소스 이커머스 플랫폼입니다. API 우선 아키텍처, 헤드리스 기능, 그리고 규칙 빌더를 통해 빠른 D2C 브랜드와 맞춤형 가격 책정, 세분화 및 워크플로를 갖춘 복잡한 B2B 카탈로그 모두에 적합합니다.

자체 VPS에 Shopware를 직접 호스팅하면 고객 데이터, 주문, 결제 통합을 직접 제어할 수 있으며, 주문당 수수료나 플랫폼 종속성이 없습니다. 이 템플릿은 Shopware를 MariaDB, 캐싱 및 세션을 위한 Redis, 빠른 제품 검색을 위한 OpenSearch와 함께 제공하여 실제 트래픽을 처리할 준비가 된 프로덕션 수준의 스택을 제공합니다.