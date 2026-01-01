PrestaShop 원클릭 설치
강력한 오픈 소스 전자상거래 플랫폼으로, 전 세계 300,000개 이상의 온라인 스토어에 완벽한 제품 관리, 결제 및 다국어 지원 기능을 제공합니다.
PrestaShop용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PrestaShop 활용으로 만들 수 있는 것
PrestaShop은 190개국 이상에서 판매자들이 사용하는 기능이 완벽한 오픈 소스 전자상거래 플랫폼입니다. 제품 카탈로그 관리, 주문 처리, 통합 결제 게이트웨이 (PayPal, Stripe 등), 다국어 및 다중 통화 지원, 내장된 SEO 도구 등 전문적인 온라인 스토어를 바로 운영하는 데 필요한 모든 것을 제공하며, 이 모든 것은 직관적인 백오피스 대시보드에서 관리됩니다.
자체 VPS에 PrestaShop을 호스팅하면 고객 데이터와 결제 기록을 직접 관리할 수 있으며, PHP와 MySQL을 최고 성능으로 미세 조정할 수 있고, 호스팅된 전자상거래 플랫폼의 거래당 수수료나 좌석당 가격 없이 비즈니스와 함께 확장됩니다.
PrestaShop의 주요 특징
전체 제품 카탈로그
옵션, 조합, 속성, 그리고 대량 할인 및 기간 한정 프로모션 캠페인을 포함하는 유연한 가격 책정 규칙을 통해 무제한 상품을 관리합니다.
통합 결제
모듈 마켓플레이스를 통해 PayPal, Stripe, 은행 송금 및 수십 개의 지역 결제 게이트웨이로 결제를 받을 수 있습니다. — 맞춤형 결제 코드는 필요하지 않습니다.
다국어 및 통화
하나의 관리자 대시보드에서 단일 스토어 설치를 통해 여러 언어, 통화 및 세금 규정을 기본적으로 지원하여 전 세계 고객에게 판매할 수 있습니다.
SEO 및 마케팅 도구
사용자 지정 URL, 메타 필드, 사이트맵 생성, 내장된 할인 바우처 및 로열티 프로그램 도구는 트래픽 유도 및 재구매를 돕습니다.
테마 및 모듈
수천 개의 테마와 모듈 마켓플레이스를 통해 라이브 채팅부터 로열티 포인트까지 코드를 건드리지 않고 디자인과 기능을 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 PrestaShop을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.