PrestaShop은 190개국 이상에서 판매자들이 사용하는 기능이 완벽한 오픈 소스 전자상거래 플랫폼입니다. 제품 카탈로그 관리, 주문 처리, 통합 결제 게이트웨이 (PayPal, Stripe 등), 다국어 및 다중 통화 지원, 내장된 SEO 도구 등 전문적인 온라인 스토어를 바로 운영하는 데 필요한 모든 것을 제공하며, 이 모든 것은 직관적인 백오피스 대시보드에서 관리됩니다.

자체 VPS에 PrestaShop을 호스팅하면 고객 데이터와 결제 기록을 직접 관리할 수 있으며, PHP와 MySQL을 최고 성능으로 미세 조정할 수 있고, 호스팅된 전자상거래 플랫폼의 거래당 수수료나 좌석당 가격 없이 비즈니스와 함께 확장됩니다.