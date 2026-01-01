Preact 호스팅
Hostinger에서 Preact 앱을 빠르게 배포하세요
1년 무료 도메인
1년간 무료 비즈니스 이메일
무료 관리형 SSL
최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
간단한 월별 요금제, 숨겨진 수수료 없음
안정적인 프로덕션 환경 구축을 위해 설계된 인프라에서 Preact 앱을 호스팅하세요. 모든 플랜에는 30일 환불 보증이 포함되어 있어 안심하고 배포할 수 있습니다.
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
Preact의 확장 방식에 맞춰 설계되었습니다.
별도의 설정 없이 Preact 앱을 Node.js 호스팅에 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 런타임이 앱을 자동으로 처리하여 페이지와 컴포넌트가 개발자가 의도한 대로 로드되도록 합니다. 로컬 개발 환경에서 프로덕션 환경으로의 전환이 간편해집니다. 프로젝트는 트래픽 증가에도 안정적으로 유지되도록 설계된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 따라서 배포 관련 걱정을 줄이고, 일상적인 운영 안정성을 높이며, 서버 유지 관리 대신 기능 개발에 집중할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Preact 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
Preact 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Preact 호스팅이란 무엇이며, 왜 중요한가요?
Preact 호스팅이란 Node.js 빌드를 실행하고 사용자에게 제공할 수 있는 프로덕션 환경에 Preact 앱을 배포하는 것을 의미합니다. 앱이 로컬 환경을 벗어난 후에는 안정적인 런타임, 배포 워크플로 및 확장 경로가 필요하기 때문에 이는 매우 중요합니다.
Preact 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 서버, Node.js 버전, 업데이트, 프로세스 관리 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 인프라 작업이 모두 처리되므로 서버 유지 관리에 신경 쓰지 않고 Preact 앱 개발에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Preact 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치를 배포하세요. 공개 프로젝트와 마찬가지로 저장소에서 업데이트를 가져올 수 있습니다.
Preact 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
사용하시는 요금제에는 리소스 제한이 있으며, 앱 규모가 제한을 초과할 경우 요금제 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 일반적인 트래픽 급증에 대해서는 추가 요금이 부과되지 않지만, 요금제 제한을 지속적으로 초과하는 경우에는 더 높은 등급의 요금제가 필요합니다.
Preact 앱을 로컬 개발 환경이나 다른 호스트에서 다른 곳으로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
앱을 GitHub에 푸시하고, Hostinger에서 저장소를 연결한 다음 빌드를 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우 환경 변수와 도메인 설정을 업데이트한 후 프로덕션 환경에서 앱을 확인하세요.