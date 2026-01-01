Preact 호스팅

Preact의 확장 방식에 맞춰 설계되었습니다.

별도의 설정 없이 Preact 앱을 Node.js 호스팅에 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 런타임이 앱을 자동으로 처리하여 페이지와 컴포넌트가 개발자가 의도한 대로 로드되도록 합니다. 로컬 개발 환경에서 프로덕션 환경으로의 전환이 간편해집니다. 프로젝트는 트래픽 증가에도 안정적으로 유지되도록 설계된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 따라서 배포 관련 걱정을 줄이고, 일상적인 운영 안정성을 높이며, 서버 유지 관리 대신 기능 개발에 집중할 수 있습니다.