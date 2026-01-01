스토리북 호스팅
Storybook으로 만든 앱을 몇 분 만에 배포하세요
1년 무료 도메인
1년간 무료 비즈니스 이메일
무료 관리형 SSL
최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
숨겨진 수수료 없이, 하나의 간단한 가격으로 모든 것을 해결합니다.
안정적인 운영 환경에 맞춰 구축된 인프라에서 Storybook 앱을 안심하고 호스팅하세요. 30일 환불 보장으로 부담 없이 사용해 보실 수 있습니다.
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
Storybook으로 만든 프로젝트를 간편하게 배포하세요
워크플로우를 간소화하는 설정으로 Storybook 프로젝트를 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger의 Node.js 호스팅이 추가 서버 구성 없이 로컬 빌드에서 실제 문서 사이트 또는 컴포넌트 샌드박스로 바로 이동할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다. 프로젝트는 안정성을 위해 구축된 관리형 인프라에서 실행되므로 업데이트가 예측 가능하고 트래픽 급증에도 쉽게 대처할 수 있습니다. 즉, 배포 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 팀에서 사용하는 UI 컴포넌트를 개선하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Storybook 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
스토리북 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
스토리북 호스팅이란 무엇이며 왜 필요한가요?
Storybook 호스팅이란 Storybook으로 구축한 Node.js 앱이나 웹사이트를 사용자가 접근할 수 있는 실제 환경에 배포하는 것을 의미합니다. 로컬 미리보기만으로는 프로덕션, 테스트 또는 팀과의 안정적인 버전 공유에 충분하지 않기 때문에 이는 매우 중요합니다.
Storybook 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 서버, Node 버전, 프로세스 관리자 및 업데이트를 직접 관리해야 합니다. 하지만 저희 Node.js 호스팅을 이용하시면 이러한 부분들이 모두 처리되므로 서버 관리 대신 Storybook 기반 앱 개발에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Storybook 프로젝트를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하면 됩니다. GitHub에 업데이트를 푸시하고 동일한 저장소에서 다시 배포할 수 있습니다.
Storybook 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
요금제에는 제한 사항이 있으며, 앱 규모가 제한을 초과하면 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 저희는 요청 건별로 예상치 못한 요금을 부과하여 초과 사용량을 숨기지 않지만, 대규모 출시 전에 요금제 관련 자료를 확인하시기 바랍니다.
Storybook 앱을 로컬 환경이나 다른 호스트에서 Hostinger로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
기존 Git 저장소를 연결하거나 프로젝트를 업로드하고, Node.js 시작 명령과 환경 변수를 설정한 다음 배포하세요. 로컬 환경에서 마이그레이션하는 경우, 앱이 프로덕션 모드로 실행되고 모든 빌드 단계가 포함되어 있는지 확인하세요.