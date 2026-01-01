Storybook으로 만든 프로젝트를 간편하게 배포하세요

워크플로우를 간소화하는 설정으로 Storybook 프로젝트를 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger의 Node.js 호스팅이 추가 서버 구성 없이 로컬 빌드에서 실제 문서 사이트 또는 컴포넌트 샌드박스로 바로 이동할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다. 프로젝트는 안정성을 위해 구축된 관리형 인프라에서 실행되므로 업데이트가 예측 가능하고 트래픽 급증에도 쉽게 대처할 수 있습니다. 즉, 배포 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 팀에서 사용하는 UI 컴포넌트를 개선하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.