Continue.dev 호스팅
Continue.dev로 빌드하고 Hostinger에 앱을 배포하세요.
1년 무료 도메인
1년간 무료 비즈니스 이메일
무료 관리형 SSL
최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
월정액 요금, 숨겨진 수수료 없음
워크플로에 맞는 플랜을 선택하고 Continue.dev를 안심하고 호스팅하세요. 안정적인 성능, 간편한 설정, 그리고 30일 환불 보장을 누리실 수 있습니다.
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Business
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₩3,999/월
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48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
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48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
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신규
무제한 웹사이트
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4GB RAM
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웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
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Continue.dev를 사용하면 개발한 제품을 더 빠르게 배송할 수 있습니다.
Continue.dev로 개발한 프로토타입을 워크플로우 변경 없이 바로 프로덕션 환경으로 배포하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 로컬 개발 환경에서 실제 운영 환경으로의 간편한 전환 경로를 제공하므로, 다듬어 온 프로젝트를 배포하고 익숙한 스택에서 계속 작업할 수 있습니다. 배포 후에는 Node.js에 최적화된 관리형 인프라에서 앱이 실행되어 안정적인 가동 시간과 증가하는 트래픽을 처리할 수 있는 충분한 공간을 확보할 수 있습니다. 즉, 서버 설정 및 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 기능 출시 및 제품 개선에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Continue.dev 호스팅 FAQ
Continue.dev 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Continue.dev 호스팅이란 무엇인가요?
Continue.dev 호스팅은 Continue.dev를 실행하고 앱, 도구 및 모델 제공업체와 연결하기 위한 관리형 환경입니다. 서버 설정, 업데이트 또는 기본 유지 관리를 직접 처리할 필요 없이 더 빠르게 배포할 수 있도록 지원합니다.
Continue.dev 호스팅은 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS는 서버에 대한 완전한 제어 권한을 제공하지만, 설정, 보안, 확장 및 업데이트는 사용자가 직접 관리해야 합니다. Continue.dev 호스팅은 더 간단합니다. 서비스에 맞게 사전 구성되어 있으므로 수동 작업이 적고 더 빠르게 시작할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. Continue.dev 호스팅은 비공개 GitHub 저장소를 지원하므로 코드를 안전하게 연결하고 배포 중에 내부 프로젝트를 보호할 수 있습니다.
교통량 제한이나 초과 요금이 있나요?
요금제에는 사용량에 따른 리소스 제한이 포함될 수 있습니다. 앱에 더 많은 용량이 필요한 경우, 예상치 못한 초과 요금을 지불하는 대신 제한에 도달하기 전에 업그레이드할 수 있습니다.
마이그레이션이나 초기 설정은 얼마나 어렵나요?
설정 과정은 간단하며 기술적인 사용자를 위해 설계되었습니다. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우, 저장소를 연결하고 환경을 구성한 후 몇 단계만 거치면 프로젝트를 마이그레이션할 수 있습니다.