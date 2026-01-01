continue.dev 호스팅

Continue.dev를 사용하면 개발한 제품을 더 빠르게 배송할 수 있습니다.

Continue.dev로 개발한 프로토타입을 워크플로우 변경 없이 바로 프로덕션 환경으로 배포하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 로컬 개발 환경에서 실제 운영 환경으로의 간편한 전환 경로를 제공하므로, 다듬어 온 프로젝트를 배포하고 익숙한 스택에서 계속 작업할 수 있습니다. 배포 후에는 Node.js에 최적화된 관리형 인프라에서 앱이 실행되어 안정적인 가동 시간과 증가하는 트래픽을 처리할 수 있는 충분한 공간을 확보할 수 있습니다. 즉, 서버 설정 및 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 기능 출시 및 제품 개선에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.