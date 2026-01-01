Ship Parcel은 더 빠르게 구축됩니다.

Parcel로 번들링한 코드를 로컬 빌드에서 실제 배포까지 워크플로우를 변경하지 않고 그대로 사용하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 앱을 프로덕션 환경으로 쉽게 배포할 수 있도록 지원하므로, 설정 및 배포 단계를 최소화하여 개발된 프로젝트를 빠르게 출시할 수 있습니다. 앱이 온라인에 배포되면 Node.js 워크로드에 최적화된 관리형 인프라에서 실행되며, 트래픽 증가에 따른 가동 시간 및 확장성도 보장됩니다. 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고, 코드와 핵심 기능 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.