소포 호스팅
Parcel로 개발된 앱을 Hostinger에서 더 빠르게 배포하세요.
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3GB RAM
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
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Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
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클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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Ship Parcel은 더 빠르게 구축됩니다.
Parcel로 번들링한 코드를 로컬 빌드에서 실제 배포까지 워크플로우를 변경하지 않고 그대로 사용하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 앱을 프로덕션 환경으로 쉽게 배포할 수 있도록 지원하므로, 설정 및 배포 단계를 최소화하여 개발된 프로젝트를 빠르게 출시할 수 있습니다. 앱이 온라인에 배포되면 Node.js 워크로드에 최적화된 관리형 인프라에서 실행되며, 트래픽 증가에 따른 가동 시간 및 확장성도 보장됩니다. 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고, 코드와 핵심 기능 개발에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
소포 호스팅 관련 FAQ
Parcel 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Parcel 호스팅이란 무엇이며 왜 필요할까요?
Parcel 호스팅이란 Parcel을 사용하여 구축한 Node.js 앱이나 웹사이트를 실제 서버에 배포하여 사용자가 접근할 수 있도록 하는 것을 의미합니다. 프로젝트에는 로컬 머신 외부의 런타임, 프로세스 관리 및 네트워크 접근이 필요하기 때문에 이는 중요합니다.
파셀 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 서버 관리, OS 업데이트, Node 버전 관리, 배포 설정 등을 직접 해야 합니다. 하지만 저희 Node.js 호스팅을 이용하시면 환경 관리가 모두 저희가 담당하므로 서버 유지 관리 대신 앱 개발에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Parcel 프로젝트를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하세요. 그러면 공개 저장소에서처럼 Git에서 업데이트를 가져올 수 있습니다.
패키지 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
각 요금제에는 정해진 리소스 제한이 있으며, 앱 규모가 제한을 초과할 경우 예상치 못한 추가 요금을 지불하는 대신 요금제를 업그레이드하는 것이 좋습니다. 트래픽이 지속적으로 증가하거나 리소스 사용량이 많아지면 성능 저하를 막기 위해 더 큰 용량의 요금제로 업그레이드하는 것이 바람직합니다.
Parcel 앱을 로컬 개발 환경이나 다른 호스트에서 다른 곳으로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
프로젝트를 GitHub에 푸시하거나 로컬 환경에서 업로드한 다음, 저장소에 연결하고 빌드 및 시작 명령을 설정하세요. 다른 호스트에서 마이그레이션하는 경우, 설정 작업을 줄이기 위해 동일한 Node.js 버전과 환경 변수를 유지하세요.