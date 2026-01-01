패스트파이 호스팅
Fastify 앱을 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 배포하세요.
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안정적인 Node.js 기반 프로덕션 환경 구축을 통해 Fastify 앱을 안심하고 호스팅하세요. 모든 플랜에는 30일 환불 보장이 포함되어 있어 위험 부담 없이 사용해 볼 수 있습니다.
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
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Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
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병목 현상 없는 Fastify 호스팅
Fastify를 사용하면 코드부터 프로덕션 환경까지 간편한 배포 환경을 구축할 수 있습니다. 프로젝트를 푸시하고 Node.js 런타임을 시작하면 사용자 지정 서버 구성에 시간을 들이지 않고도 API 또는 웹사이트를 실행할 수 있습니다. 앱은 안정적인 관리형 호스팅 환경에서 운영되므로 트래픽 증가와 정기적인 유지 관리가 더욱 간편해집니다. 이를 통해 배포 프로세스를 간소화하고 핵심 기능인 라우트, 로직 및 기능 개발에 더욱 집중할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Fastify 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
Fastify 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Fastify 호스팅이란 무엇이며 왜 필요한가요?
Fastify 호스팅이란 Node.js, 종속성 및 앱 시작 프로세스를 지원하는 서버 환경에서 Fastify 앱을 실행하는 것을 의미합니다. 이는 코드가 지속적으로 실행되고, 요청을 처리하며, 프로덕션 환경에서 항상 접근 가능한 상태를 유지해야 하기 때문에 중요합니다.
Fastify 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영체제, Node.js 버전, 프로세스 관리자, 리버스 프록시 및 업데이트를 직접 관리해야 합니다. 하지만 Fastify용 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 수준 작업이 모두 처리되므로 전체 시스템을 관리할 필요 없이 앱을 배포하기만 하면 됩니다.
Fastify 앱에 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하세요. 그러면 공개 저장소에서처럼 Git에서 업데이트를 가져올 수 있습니다.
Fastify 앱에는 데이터 사용량 제한이나 초과 요금이 있나요?
각 요금제에는 정해진 리소스 제한이 있으므로, Fastify 앱이 해당 제한을 초과하여 성장할 경우 요금제를 업그레이드해야 할 수 있습니다. 정상적인 사용량에 대해서는 추가 요금이 부과되지 않지만, 요금제 용량을 초과하는 트래픽이 지속적으로 발생하면 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
Fastify 앱을 로컬 환경이나 다른 호스트에서 어떻게 옮길 수 있나요?
Fastify 프로젝트를 GitHub에 푸시하거나 업로드한 다음 Hostinger에 연결하고 시작 명령과 환경 변수를 설정하세요. 앱이 이미 Node.js를 사용하여 로컬에서 실행 중인 경우 배포 과정은 일반적으로 간단합니다.