각 요금제에는 정해진 리소스 제한이 있으므로, Fastify 앱이 해당 제한을 초과하여 성장할 경우 요금제를 업그레이드해야 할 수 있습니다. 정상적인 사용량에 대해서는 추가 요금이 부과되지 않지만, 요금제 용량을 초과하는 트래픽이 지속적으로 발생하면 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.