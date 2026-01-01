Nuxt의 확장 방식에 맞춰 설계되었습니다.

Hostinger의 Node.js 호스팅에 Nuxt 앱을 추가 설정 없이 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 서버 측 렌더링, API 라우팅, 그리고 스택에서 요구하는 빌드 흐름을 지원하는 Node.js 환경에서 프로젝트가 실행됩니다. 트래픽이 증가하더라도 앱 관리가 간편하며, 실제 사용량을 처리할 수 있는 충분한 가동 시간과 리소스 여유를 제공합니다. 이를 통해 개발에서 프로덕션으로의 전환이 간편해지고 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.