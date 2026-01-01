Nuxt 호스팅
Nuxt 앱을 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 배포하세요.
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Business
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50 웹사이트
2 CPU 코어
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50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
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Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
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48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
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Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
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Nuxt의 확장 방식에 맞춰 설계되었습니다.
Hostinger의 Node.js 호스팅에 Nuxt 앱을 추가 설정 없이 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 서버 측 렌더링, API 라우팅, 그리고 스택에서 요구하는 빌드 흐름을 지원하는 Node.js 환경에서 프로젝트가 실행됩니다. 트래픽이 증가하더라도 앱 관리가 간편하며, 실제 사용량을 처리할 수 있는 충분한 가동 시간과 리소스 여유를 제공합니다. 이를 통해 개발에서 프로덕션으로의 전환이 간편해지고 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Nuxt 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
Nuxt 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Nuxt 호스팅이란 무엇이며, 왜 필요한가요?
Nuxt 호스팅은 Nuxt 앱을 실행하기 위한 프로덕션 환경으로, Node.js 런타임 및 배포 설정이 포함됩니다. 정적 파일 호스팅만으로는 서버 측 렌더링, API 라우팅 또는 Nuxt 앱에서 사용할 수 있는 기타 서버 기능을 지원하지 않기 때문에 Nuxt 호스팅이 중요합니다.
Nuxt 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
일반 VPS 호스팅에서는 서버, OS 업데이트, Node.js 버전, 프로세스 관리 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 저희 Nuxt 호스팅을 이용하시면 이러한 인프라 계층이 모두 처리되므로 전체 서버 스택을 유지 관리할 필요 없이 앱을 배포하고 실행할 수 있습니다.
Nuxt 호스팅을 사용하여 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 배포할 브랜치를 선택하세요. 그러면 공개 저장소와 마찬가지로 새 푸시를 통해 업데이트를 배포할 수 있습니다.
Nuxt 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
트래픽은 사용하시는 요금제의 리소스에 따라 제한되므로, Nuxt 앱이 해당 용량을 초과하여 성장할 경우 요금제를 업그레이드해야 할 수 있습니다. 일반적인 사용에 대해서는 예상치 못한 초과 요금이 부과되지 않지만, 지속적으로 높은 트래픽이 발생할 경우 더 큰 요금제가 필요할 수 있습니다.
Nuxt 앱을 다른 호스트 또는 로컬 개발 환경에서 어떻게 마이그레이션하나요?
Nuxt 앱을 다른 곳으로 옮기려면 프로젝트를 GitHub에 푸시하고, 저장소를 연결한 다음 Hostinger에 배포하면 됩니다. 이미 다른 곳에 운영 중인 앱이 있다면 동일한 코드베이스를 Hostinger로 연결하고 필요에 따라 환경 변수나 빌드 설정을 업데이트하세요.