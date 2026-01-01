Sveltekit 호스팅
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SvelteKit의 확장 방식에 맞춰 설계되었습니다.
추가 배포 작업 없이 SvelteKit 앱을 Node.js 호스팅에 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger가 프로젝트의 빌드 및 서버 측 작업을 처리하여 라우트, 서버 엔드포인트 및 렌더링된 페이지가 예상대로 작동하도록 합니다. 앱은 Node.js용으로 구축된 관리형 인프라에서 운영되므로, 지속적인 서버 유지 관리 없이도 안정적인 성장과 확장성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 로컬 개발에서 프로덕션 환경으로의 전환이 간소화되고, 사용자에게 보여줄 기능 개발에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Sveltekit 호스팅 관련 FAQ
Sveltekit 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
SvelteKit 호스팅이란 무엇인가요?
SvelteKit 호스팅이란 SvelteKit 앱을 Node.js 런타임과 서버 측 라우트를 실행할 수 있는 서버에서 실행하는 것을 의미합니다. 앱이 SSR, 엔드포인트 또는 서버 액션을 사용하는 경우 정적 호스팅만으로는 충분하지 않기 때문에 이는 중요합니다.
SvelteKit 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하는 경우 Node.js, 프로세스 관리자, TLS, 업데이트 및 보안을 직접 설치하고 유지 관리해야 합니다. 반면 관리형 SvelteKit 호스팅을 사용하면 이러한 런타임 계층이 자동으로 처리되므로 서버 관리 대신 앱 배포에만 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 SvelteKit 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하세요. 변경 사항을 푸시하면 업데이트가 자동으로 배포됩니다.
SvelteKit 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
앱 사용량이 요금제에 포함된 리소스를 초과하는 경우, 더 큰 요금제로 업그레이드해야 할 수 있습니다. 일반적인 트래픽 급증에 대해서는 예상치 못한 추가 요금을 부과하지 않지만, 지속적인 높은 사용량에는 더 많은 리소스가 필요합니다.
로컬 개발 환경이나 다른 호스트에서 SvelteKit 앱을 어떻게 옮길 수 있나요?
프로젝트를 GitHub에 푸시하고, 저장소를 연결한 다음 Hostinger에 배포하세요. 다른 호스트에서 이전하는 경우 환경 변수와 도메인 설정을 업데이트하고, 첫 배포 후 SSR 및 라우팅을 테스트하세요.