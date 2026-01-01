Sveltekit 호스팅

SvelteKit의 확장 방식에 맞춰 설계되었습니다.

추가 배포 작업 없이 SvelteKit 앱을 Node.js 호스팅에 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger가 프로젝트의 빌드 및 서버 측 작업을 처리하여 라우트, 서버 엔드포인트 및 렌더링된 페이지가 예상대로 작동하도록 합니다. 앱은 Node.js용으로 구축된 관리형 인프라에서 운영되므로, 지속적인 서버 유지 관리 없이도 안정적인 성장과 확장성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 로컬 개발에서 프로덕션 환경으로의 전환이 간소화되고, 사용자에게 보여줄 기능 개발에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.