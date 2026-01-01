Cursor AI로 만든 제품을 더 빠르게 출시하세요.

Cursor AI로 개발한 앱을 로컬 파일에서 Node.js 환경으로 옮겨 워크플로우를 그대로 유지하세요. 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger가 설정을 처리해 주므로, 더욱 간편하고 효율적인 배포가 가능합니다. 앱이 배포되면 Node.js 워크로드에 최적화된 관리형 인프라에서 실행되며, 안정적인 운영과 확장이 보장됩니다. 덕분에 프로토타입에서 프로덕션 환경으로의 전환 과정이 간소화되고, 개발자는 코드 작성에만 집중할 수 있습니다.