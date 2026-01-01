커서 호스팅
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Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
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Cursor AI로 만든 제품을 더 빠르게 출시하세요.
Cursor AI로 개발한 앱을 로컬 파일에서 Node.js 환경으로 옮겨 워크플로우를 그대로 유지하세요. 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger가 설정을 처리해 주므로, 더욱 간편하고 효율적인 배포가 가능합니다. 앱이 배포되면 Node.js 워크로드에 최적화된 관리형 인프라에서 실행되며, 안정적인 운영과 확장이 보장됩니다. 덕분에 프로토타입에서 프로덕션 환경으로의 전환 과정이 간소화되고, 개발자는 코드 작성에만 집중할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
커서 호스팅 관련 FAQ
Cursor 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Cursor AI로 개발된 앱을 호스팅한다는 것은 무엇을 의미하나요?
이는 Cursor AI에서 개발한 Node.js 앱을 사용자가 접근할 수 있는 실제 서버에 배포하는 것을 의미합니다. Cursor AI는 코드 작성을 도와주지만, 앱이 실제 운영 환경에서 계속 작동하도록 하는 것은 호스팅이기 때문에 이 과정이 중요합니다.
커서 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영 체제, Node.js 런타임, 프로세스 관리자, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 작업은 Hostinger에서 처리해 주므로 Cursor AI에서 개발한 앱에만 집중할 수 있습니다.
Cursor AI 프로젝트를 위한 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하면 됩니다. 전체 과정에서 저장소를 비공개로 유지할 수 있습니다.
커서 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 요금이 있나요?
사용하시는 요금제에는 정해진 양의 리소스가 포함되어 있으며, 앱 사용량이 이를 초과할 경우 요금제를 업그레이드해야 합니다. 트래픽 급증에 대한 추가 요금은 부과하지 않지만, 지속적으로 높은 사용량을 보일 경우 더 큰 요금제가 필요할 수 있습니다.
Cursor AI 프로젝트를 로컬 환경이나 다른 호스트에서 Hostinger로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
프로젝트를 GitHub에 푸시하거나 코드를 업로드한 다음 Hostinger에 연결하고 Node.js 앱을 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우, 새 배포 환경에서도 동일한 앱 설정, 환경 변수 및 빌드 명령을 사용하도록 설정해야 합니다.