Ship Claude Code는 빌드를 더 빠르게 프로덕션 환경에 배포합니다.

Claude Code로 개발한 앱과 프로토타입을 워크플로를 변경하지 않고 로컬 개발 환경에서 프로덕션 환경으로 바로 이전하세요. Node.js 프로젝트를 푸시하면 Hostinger가 런타임 및 배포를 처리하여 추가 설정 없이 바로 사용자에게 서비스를 제공할 수 있도록 해줍니다. 프로젝트가 배포되면 안정적인 가동 시간과 확장성을 고려하여 구축된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 즉, 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 이미 출시한 코드와 기능을 개선하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.