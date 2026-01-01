클로드 코드 호스팅
Claude Code로 구축된 앱을 몇 분 만에 배포하세요.
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최저가₩3,999/월
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Claude Code 호스팅의 간편한 가격 책정
Claude Code로 개발한 앱을 신뢰할 수 있는 안정적인 호스팅 서비스에 배포하세요. 모든 요금제에는 30일 환불 보증이 포함되어 있어 안심하고 사용해 볼 수 있습니다.
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Business
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₩3,999/월
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48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
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2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
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Ship Claude Code는 빌드를 더 빠르게 프로덕션 환경에 배포합니다.
Claude Code로 개발한 앱과 프로토타입을 워크플로를 변경하지 않고 로컬 개발 환경에서 프로덕션 환경으로 바로 이전하세요. Node.js 프로젝트를 푸시하면 Hostinger가 런타임 및 배포를 처리하여 추가 설정 없이 바로 사용자에게 서비스를 제공할 수 있도록 해줍니다. 프로젝트가 배포되면 안정적인 가동 시간과 확장성을 고려하여 구축된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 즉, 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 이미 출시한 코드와 기능을 개선하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
클로드 코드 호스팅 FAQ
클로드 코드 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
클로드 코드 호스팅이란 무엇이며, 왜 필요한가요?
클로드 코드 호스팅이란 클로드 코드로 개발한 Node.js 앱을 실제 서버에 배포하여 다른 사람들이 사용할 수 있도록 하는 것을 의미합니다. 코드 생성과 프로덕션 호스팅은 다르기 때문에 중요합니다. 프로덕션 호스팅에는 런타임, 프로세스 관리 및 네트워크 액세스가 여전히 필요합니다.
클로드 코드 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영 체제, Node.js, 업데이트 및 앱 프로세스를 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Claude Code용 Node.js 호스팅을 이용하면 플랫폼에서 서버 계층을 처리해 주기 때문에 시스템 관리 대신 앱 개발 및 배포 흐름에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하세요. 코드를 공개하지 않고도 동일한 저장소에서 업데이트를 가져올 수 있습니다.
앱 사용량이 많아지면 트래픽 제한이나 초과 요금이 발생하나요?
사용하시는 요금제에는 고정된 리소스 제한이 있으며, 트래픽이 제한을 초과하면 앱 속도가 느려지거나 더 큰 요금제가 필요할 수 있습니다. 추가 방문에 대한 예상치 못한 초과 요금은 부과되지 않지만, 지속적인 고부하로 인해 성능에 문제가 발생하기 전에 요금제를 업그레이드하시는 것이 좋습니다.
Claude Code로 개발한 앱을 로컬 개발 환경이나 다른 호스트 환경으로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
프로젝트를 GitHub에 푸시하고, 저장소를 연결한 다음 Hostinger에 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우 환경 변수와 도메인 설정을 업데이트한 후 첫 배포 후 앱을 테스트하세요.