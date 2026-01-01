Ship Replit 프로젝트를 더 빠르게 프로덕션 환경으로 배포하세요

Replit에서 개발한 앱과 프로토타입을 스택 변경 없이 워크스페이스에서 프로덕션 환경으로 바로 이전하세요. Node.js 코드를 Hostinger에 푸시하고 간편한 배포 설정을 통해 실행하면 추가 구성이나 서버 작업 없이도 프로젝트를 즉시 운영할 수 있습니다. 배포가 완료되면 앱은 부하가 걸려도 안정적으로 작동하도록 설계된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 안정적인 가동 시간, 확장성, 서버 유지 관리 시간 단축을 통해 핵심 코드 개발에 집중할 수 있습니다.