호스팅 복제
Replit으로 구축한 앱을 몇 분 만에 배포하세요
1년 무료 도메인
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최저가₩3,999/월
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간단한 월별 상품, 숨겨진 수수료 없음
Replit으로 개발한 앱을 프로덕션 환경에 최적화된 안정적인 호스팅 서비스에 배포하세요. 30일 환불 보장으로 안심하고 사용해 보실 수 있습니다.
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Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
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48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
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무제한 웹사이트
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Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
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Ship Replit 프로젝트를 더 빠르게 프로덕션 환경으로 배포하세요
Replit에서 개발한 앱과 프로토타입을 스택 변경 없이 워크스페이스에서 프로덕션 환경으로 바로 이전하세요. Node.js 코드를 Hostinger에 푸시하고 간편한 배포 설정을 통해 실행하면 추가 구성이나 서버 작업 없이도 프로젝트를 즉시 운영할 수 있습니다. 배포가 완료되면 앱은 부하가 걸려도 안정적으로 작동하도록 설계된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 안정적인 가동 시간, 확장성, 서버 유지 관리 시간 단축을 통해 핵심 코드 개발에 집중할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Replit 호스팅 관련 FAQ
Replit 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Replit 호스팅은 Node.js 앱 또는 웹사이트에 어떤 의미를 갖나요?
이는 Replit에서 구축한 Node.js 앱이나 웹사이트를 실제 사용자가 접근할 수 있는 프로덕션 서버에 배포하는 것을 의미합니다. Replit은 앱 개발에 매우 유용하지만, 프로덕션 호스팅을 통해 시스템 가동 시간, 도메인, 배포 방식 등을 완벽하게 제어할 수 있기 때문에 이 과정이 중요합니다.
Replit 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영 체제, Node.js 런타임, 보안 패치 및 프로세스 처리를 직접 관리해야 합니다. Hostinger의 Node.js 호스팅을 사용하면 런타임과 인프라가 관리되므로 서버 관리 작업 없이 앱을 배포할 수 있습니다.
Replit 호스팅을 위해 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 실행하려는 브랜치에서 배포하세요. 저장소를 공개하지 않고도 GitHub에서 업데이트를 배포할 수 있습니다.
Replit 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 요금이 있나요?
앱 사용량이 상품에 할당된 한도를 초과할 경우, 상품을 업그레이드하기 전까지 리소스 제한으로 인해 사용이 제한될 수 있습니다. 트래픽 급증에 대한 추가 요금은 부과하지 않으며, 주요 제약 사항은 상품에 포함된 용량입니다.
Replit 프로젝트를 로컬 환경이나 다른 호스팅 업체에서 Hostinger로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
앱을 GitHub에 푸시하고 Hostinger에서 저장소를 연결한 다음 배포하세요. 로컬 머신이나 다른 호스트에서 이전하는 경우, 트래픽을 전환하기 전에 Node 버전, 환경 변수 및 시작 명령이 앱과 일치하는지 확인하세요.