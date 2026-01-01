v0.dev 호스팅

vO.dev 프로토타입에서 실제 사이트까지, 신속하게

vO.dev로 구축한 프로젝트를 스택을 재구성하지 않고도 프로토타입에서 실제 운영 환경으로 바로 이전할 수 있습니다. Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 UI 목업 뒤에 숨겨진 앱을 간편하게 배포할 수 있으므로, 최소한의 설정만으로 로컬 테스트 환경에서 실제 운영 환경으로 코드를 옮길 수 있습니다. 앱이 온라인에 배포되면 Node.js에 최적화된 관리형 인프라에서 실행되며, 확장성과 가동 시간은 백그라운드에서 자동으로 관리됩니다. 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 사용자가 실제로 보게 될 제품을 개선하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.