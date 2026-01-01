V0.dev 호스팅
vO.dev로 구축된 앱을 몇 분 만에 배포하세요.
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Vercel의 안정적인 호스팅 서비스를 통해 vO.dev 앱을 안심하고 배포하세요. 빠른 성능, 안전한 인프라, 그리고 걱정 없이 앱을 개발하는 데 필요한 모든 지원을 제공하며, 30일 환불 보장까지 드립니다.
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Business
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2 CPU 코어
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
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일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
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vO.dev 프로토타입에서 실제 사이트까지, 신속하게
vO.dev로 구축한 프로젝트를 스택을 재구성하지 않고도 프로토타입에서 실제 운영 환경으로 바로 이전할 수 있습니다. Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 UI 목업 뒤에 숨겨진 앱을 간편하게 배포할 수 있으므로, 최소한의 설정만으로 로컬 테스트 환경에서 실제 운영 환경으로 코드를 옮길 수 있습니다. 앱이 온라인에 배포되면 Node.js에 최적화된 관리형 인프라에서 실행되며, 확장성과 가동 시간은 백그라운드에서 자동으로 관리됩니다. 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 사용자가 실제로 보게 될 제품을 개선하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
V0.dev 호스팅 FAQ
V0.dev 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
v0.dev 호스팅이란 무엇인가요?
v0.dev 호스팅은 v0.dev로 개발된 앱을 Vercel에 배포하기 위한 설정입니다. 관리형 배포, 자동 확장, 그리고 간단한 Git 기반 워크플로우를 제공합니다.
v0.dev 호스팅은 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS 호스팅은 사용자가 직접 관리하는 가상 서버를 제공합니다. Vercel의 v0.dev 호스팅은 완전 관리형 서비스이므로 서버 설정, 패치 또는 확장을 직접 처리할 필요가 없습니다.
비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. 비공개 GitHub 리포지토리를 연결하고 Vercel을 통해 안전하게 배포할 수 있습니다. 접근 권한은 Git 제공업체의 권한 설정을 통해 제어됩니다.
교통량 제한이나 초과 요금이 있나요?
Vercel 요금제에는 대역폭, 빌드 시간 및 서버리스 실행에 대한 사용량 제한이 포함되어 있습니다. 이러한 제한을 초과할 경우, 사용 중인 요금제에 따라 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
기존 앱을 v0.dev 호스팅으로 이전할 수 있나요?
네. 대부분의 경우 저장소를 연결하고 환경 변수를 검토한 후 배포할 수 있습니다. 필요한 경우 설정 후 도메인을 이전하고 DNS를 업데이트할 수 있습니다.