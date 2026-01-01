Nestjs 호스팅
NestJS 앱을 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 배포하세요.
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최저가₩3,999/월
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Business
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₩3,999/월
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48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
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Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
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NestJS를 위한 프로덕션 환경에 최적화된 호스팅
Node.js 프로젝트 구축 및 배포 방식에 맞는 설정으로 NestJS 앱을 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger가 런타임을 처리하여 컨트롤러, 서비스 및 API를 별도의 서버 설정 없이 바로 실행할 수 있도록 합니다. 프로젝트는 안정적인 인프라에서 운영되며, 트래픽 증가에 따른 확장성도 충분히 감당할 수 있습니다. 덕분에 유지보수에 소요되는 시간을 줄이고 앱 업데이트 및 배포에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Nestjs 호스팅 관련 FAQ
Nestjs 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
NestJS 호스팅이란 무엇이며 왜 필요한가요?
NestJS 호스팅은 NestJS 앱을 배포하고 실행하여 인터넷을 통해 실제 트래픽을 처리할 수 있도록 하는 환경입니다. 앱이 배포 후에도 온라인 상태를 유지하려면 관리형 Node.js 런타임, 프로세스 처리 및 충분한 리소스가 필요하기 때문에 호스팅은 매우 중요합니다.
NestJS 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 서버, Node.js 버전, 프로세스 관리, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 저희 NestJS 호스팅을 이용하시면 이러한 부분들이 모두 처리되므로 전체 서버 스택을 설정할 필요 없이 앱을 배포할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소를 NestJS 호스팅에 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 배포할 브랜치를 선택하세요. 그러면 공개 저장소와 마찬가지로 새 푸시를 통해 업데이트를 배포할 수 있습니다.
NestJS 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
요금제에는 리소스 제한이 포함되어 있으므로 앱 규모가 제한을 초과하면 예상치 못한 추가 요금을 지불하는 대신 요금제를 업그레이드해야 할 수 있습니다. 트래픽이 급증할 경우 주요 제약 조건은 요금제의 CPU, 메모리 및 앱 용량입니다.
NestJS 앱을 다른 호스트 또는 로컬 컴퓨터에서 다른 호스트로 이전하려면 어떻게 해야 하나요?
NestJS 프로젝트를 GitHub에 푸시하거나 기존 저장소를 가져온 다음 Hostinger에 연결하고 시작 명령과 환경 변수를 설정하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우, 먼저 구성 파일과 데이터베이스 설정을 복사한 다음 동일한 코드베이스를 여기에 배포하세요.