Nestjs 호스팅

NestJS를 위한 프로덕션 환경에 최적화된 호스팅

Node.js 프로젝트 구축 및 배포 방식에 맞는 설정으로 NestJS 앱을 배포하세요. 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger가 런타임을 처리하여 컨트롤러, 서비스 및 API를 별도의 서버 설정 없이 바로 실행할 수 있도록 합니다. 프로젝트는 안정적인 인프라에서 운영되며, 트래픽 증가에 따른 확장성도 충분히 감당할 수 있습니다. 덕분에 유지보수에 소요되는 시간을 줄이고 앱 업데이트 및 배포에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.