Lovable 빌드부터 실제 앱 출시까지

Lovable에서 개발한 앱을 추가 설정 없이 바로 프로덕션 환경으로 배포하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 프로토타입에서 실제 서비스 사이트로의 깔끔한 전환 경로를 제공하므로, 코드를 푸시하고 프로젝트를 실행하는 데 최소한의 어려움만 겪게 됩니다. 배포가 완료되면 앱은 안정적이고 일관된 성능을 위해 구축된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 즉, 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 사용자가 믿고 사용할 수 있는 기능을 개발하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.