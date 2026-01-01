Lovable 호스팅
Lovable로 구축된 앱을 몇 분 만에 배포하세요.
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최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
투명한 가격 책정, 숨겨진 수수료 없음
Lovable로 개발한 앱을 신뢰할 수 있는 안정적인 인프라에 배포하세요. 모든 플랜에는 30일 환불 보증이 포함되어 있으므로 안심하고 사용해 볼 수 있습니다.
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
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Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
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Lovable 빌드부터 실제 앱 출시까지
Lovable에서 개발한 앱을 추가 설정 없이 바로 프로덕션 환경으로 배포하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 프로토타입에서 실제 서비스 사이트로의 깔끔한 전환 경로를 제공하므로, 코드를 푸시하고 프로젝트를 실행하는 데 최소한의 어려움만 겪게 됩니다. 배포가 완료되면 앱은 안정적이고 일관된 성능을 위해 구축된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 즉, 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 사용자가 믿고 사용할 수 있는 기능을 개발하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Lovable 호스팅 FAQ
Lovable 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
러버블 호스팅이란 무엇이며, 러버블 앱에 왜 필요한가요?
러버블 호스팅이란 러버블로 개발한 Node.js 앱을 사용자가 접근할 수 있는 실제 서버에 배포하는 것을 의미합니다. 러버블은 앱 개발을 위한 플랫폼이고, 호스팅은 앱이 운영 환경에서 필요한 런타임, 안정적인 가동 시간, 그리고 공개 접근을 제공하기 때문에 이 부분이 중요합니다.
Lovable 앱 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영 체제, Node.js 런타임, 프로세스 관리자, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 작업이 모두 처리되므로 서버 유지 관리에 시간을 낭비하지 않고 Lovable로 개발한 앱에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Lovable 프로젝트를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치를 배포하세요. 그러면 해당 저장소의 업데이트가 코드를 공개하지 않고도 배포에 반영될 수 있습니다.
러블호스팅에는 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 포함되어 있나요?
네, 각 상품에는 리소스 제한이 있으며, 앱 사용량이 제한을 초과할 경우 상품을 업그레이드해야 할 수 있습니다. 예상치 못한 트래픽 급증에 대해서는 숨겨진 추가 요금을 부과하지 않지만, 예상 사용량에 맞는 요금제를 선택하는 것이 좋습니다.
Lovable 앱을 로컬 개발 환경이나 다른 호스팅 환경에서 Hostinger로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
Lovable 앱을 GitHub에 푸시하고 Hostinger에서 저장소를 연결한 다음 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우 일반적으로 동일한 코드베이스와 환경 변수를 재사용할 수 있으므로 설정이 간편합니다.