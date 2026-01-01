Next.js 호스팅

Next.js의 확장성에 최적화되었습니다.

서버 설정에 신경 쓸 필요 없이 Next.js 앱을 배포하세요. 코드를 푸시하면 호스팅어의 Node.js 호스팅이 빌드, 런타임 및 라우팅을 처리하여 SSR, ISR 및 API 라우트가 예상대로 작동합니다. 프로젝트는 트래픽 증가에 따라 처리할 수 있는 여유를 갖춘, 안정적인 성능과 신뢰할 수 있는 가동 시간을 위해 구축된 인프라에서 실행됩니다. 이를 통해 프로덕션까지의 경로가 더 간단해지고 운영 작업에 소요되는 시간이 줄어듭니다.