Nextjs 호스팅

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Next.js 호스팅

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48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료

Business의 혜택:

커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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12,379/월
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48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료

Business의 혜택에 더해:

24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
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표시된 가격은 해당 세금을 제외한 월 요금입니다. 상품은 선불로 결제되며, 상품 총 가격에는 월 요금에 요금제 기간(개월)을 곱한 금액과 관련 세금을 포함합니다.

Next.js의 확장성에 최적화되었습니다.

서버 설정에 신경 쓸 필요 없이 Next.js 앱을 배포하세요. 코드를 푸시하면 호스팅어의 Node.js 호스팅이 빌드, 런타임 및 라우팅을 처리하여 SSR, ISR 및 API 라우트가 예상대로 작동합니다. 프로젝트는 트래픽 증가에 따라 처리할 수 있는 여유를 갖춘, 안정적인 성능과 신뢰할 수 있는 가동 시간을 위해 구축된 인프라에서 실행됩니다. 이를 통해 프로덕션까지의 경로가 더 간단해지고 운영 작업에 소요되는 시간이 줄어듭니다.
Next.js 호스팅

코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.

1. 프로젝트를 연결하세요

1. 프로젝트를 연결하세요

주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.

2. 즉시 배포

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웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.

3. 관리 및 확장

3. 관리 및 확장

'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.

상품 보기

권장 서버 위치:

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현지 배포. 글로벌 도달 범위

로딩 속도를 높이려면 시청자와 가까운 서버 위치 또는 CDN을 선택하세요. 북미, 유럽, 아시아, 남미, 남아프리카, 호주 등 전 세계에 데이터 센터와 CDN이 있습니다.
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Nextjs 호스팅 FAQ

Nextjs 호스팅 서비스에 관해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인해보세요.
Next.js 호스팅은 앱에 필요한 Node.js 런타임, 빌드 프로세스 및 서버 측 기능을 갖춘 Next.js 앱을 실행하기 위한 프로덕션 환경입니다. 이는 정적 호스팅만으로는 처리할 수 없는 SSR, API 라우트, 동적 렌더링에 Next.js 프로젝트가 종종 의존하기 때문에 중요합니다.
VPS를 사용하면 OS, Node.js 버전, 프로세스 관리자, 보안 업데이트 및 배포 설정을 직접 관리해야 합니다. 저희 Node.js 호스팅을 사용하면 이러한 서버 작업은 저희가 처리해 드리므로, 서버 스택을 유지 관리할 필요 없이 Next.js 앱을 배포할 수 있습니다.
네. GitHub 계정을 연결하고, 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음, 원하는 브랜치에서 배포하세요. 공개 저장소와 마찬가지로 Git에서 업데이트를 가져올 수 있습니다.
네, 상품에는 리소스 제한이 포함되어 있으며, 앱이 이를 초과하여 성장하는 경우 업그레이드해야 할 수 있습니다. 저희는 정상적인 트래픽 급증에 대해 예상치 못한 초과 요금을 부과하지 않지만, 상품의 용량을 초과하는 지속적인 사용량은 더 높은 등급을 요구할 수 있습니다.
앱을 Git 저장소에 푸시하고, 호스팅어에 연결한 다음, 프로덕션에서 실행하려는 브랜치를 배포하세요. 다른 호스트에서 이전하는 경우, 배포 후 도메인을 연결하고 필요에 따라 환경 변수 및 빌드 설정을 마이그레이션할 수 있습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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