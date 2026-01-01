Softr에서 실제 앱 개발까지, 더 빠르게

Softr에서 개발한 앱과 웹사이트를 프로토타입 단계에서 프로덕션 단계로 바로 전환할 때, 스택을 재작업할 필요가 없습니다. Hostinger의 Node.js 호스팅은 프로젝트 배포를 위한 간편한 경로를 제공하므로, 최소한의 설정만으로 사용자 정의 로직과 API를 즉시 사용할 수 있습니다. 앱이 온라인에 배포되면 관리형 인프라가 트래픽 증가에 따른 안정적인 런타임 환경을 유지합니다. 안정적인 가동 시간, 확장성, 그리고 서버 유지 관리 시간 절감 효과를 누릴 수 있습니다.