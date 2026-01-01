소프트 호스팅
Softr로 개발된 앱을 Hostinger에 배포하세요.
1년 무료 도메인
1년간 무료 비즈니스 이메일
무료 관리형 SSL
최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
간단한 월별 요금제, 숨겨진 수수료 없음
Softr로 개발한 앱을 프로덕션 환경에 최적화된 안정적인 호스팅 서비스에 배포하세요. 30일 환불 보장으로 안심하고 사용해 보실 수 있습니다.
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
Softr에서 실제 앱 개발까지, 더 빠르게
Softr에서 개발한 앱과 웹사이트를 프로토타입 단계에서 프로덕션 단계로 바로 전환할 때, 스택을 재작업할 필요가 없습니다. Hostinger의 Node.js 호스팅은 프로젝트 배포를 위한 간편한 경로를 제공하므로, 최소한의 설정만으로 사용자 정의 로직과 API를 즉시 사용할 수 있습니다. 앱이 온라인에 배포되면 관리형 인프라가 트래픽 증가에 따른 안정적인 런타임 환경을 유지합니다. 안정적인 가동 시간, 확장성, 그리고 서버 유지 관리 시간 절감 효과를 누릴 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Softr 호스팅 FAQ
Softr 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Softr 호스팅이란 무엇이며, 프로덕션 앱에 왜 중요한가요?
Softr 호스팅이란 Softr로 구축한 Node.js 앱이나 웹사이트를 사용자가 접근할 수 있는 실제 서버에 배포하는 것을 의미합니다. 프로덕션 호스팅은 가동 시간, 런타임 구성, 그리고 로컬 환경 외부에서의 앱 접근을 관리하기 때문에 중요합니다.
Softr 앱 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영체제, Node 버전, 프로세스 관리, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 작업이 모두 처리되므로 서버 관리 대신 Softr 프로젝트에 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Softr 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하세요. 코드를 공개하지 않고도 저장소에서 업데이트를 가져올 수 있습니다.
Softr 호스팅에는 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
네, 각 요금제에는 리소스 제한이 있으며, 앱 규모가 제한을 초과하면 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 일반적인 사용에 대해서는 예상치 못한 초과 요금이 부과되지 않지만, 지속적으로 트래픽이나 리소스 사용량이 많을 경우 더 큰 요금제가 필요할 수 있습니다.
Softr 프로젝트를 로컬 개발 환경이나 다른 호스트에서 어떻게 옮길 수 있나요?
기존 코드베이스를 Git에 연결하거나 업로드한 다음, Hostinger에서 앱 진입점과 환경 변수를 지정하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우, 최소한의 코드 변경만으로 동일한 Node.js 프로젝트를 마이그레이션할 수 있습니다.