Google Antigravity 호스팅
Google Antigravity로 개발된 앱을 더 빠르게 배포하세요
1년 무료 도메인
1년간 무료 비즈니스 이메일
무료 관리형 SSL
최저가₩3,999/월
30일 내 환불 보장
Google Antigravity 호스팅을 위한 간단한 가격
Google Antigravity로 개발한 앱을 신뢰할 수 있는 Node.js 호스팅에 배포하세요. 모든 요금제에는 30일 환불 보증이 포함되어 있으므로 안심하고 사용해 볼 수 있습니다.
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
최고 인기
86% 할인
Business
성장을 위한 더욱 강력한 기능
₩3,999/월
₩27,999
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
71% 할인
Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
₩43,359
48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
10 웹 앱
신규
무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
100GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
Google Antigravity 워크플로를 사용하여 더 빠르게 배송하세요
Google Antigravity에서 개발한 앱을 스택 재구성 없이 Node.js 호스팅 환경에서 프로덕션 환경으로 이전하세요. 코드를 푸시하면 Hostinger가 런타임 설정을 처리하여 앱이 깔끔하게 시작되고 예상대로 작동하도록 합니다. 프로젝트가 실제 운영 환경에 배포되면 안정적인 가동 시간과 확장성을 고려하여 구축된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 이를 통해 배포 과정이 간소화되고 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Google Antigravity 호스팅 FAQ
Google Antigravity 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Google Antigravity 호스팅이란 무엇이며, 왜 필요한가요?
Google Antigravity 호스팅이란 Google Antigravity로 개발한 Node.js 앱이나 웹사이트를 실제 서버 환경에 배포하는 것을 의미합니다. 이는 프로젝트를 다른 사람이 사용하기 전에 로컬 환경이 아닌 런타임, 네트워킹 및 안정적인 운영 환경이 필요하기 때문에 중요합니다.
Google Antigravity 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영체제, Node.js 버전, 프로세스 관리, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 작업이 모두 처리되므로 서버 관리 대신 Google Antigravity를 사용하여 앱 개발에 집중할 수 있습니다.
Google Antigravity 프로젝트에 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하면 됩니다. 푸시 기반 배포를 사용하면서도 저장소를 비공개로 유지할 수 있습니다.
Google Antigravity 호스팅에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
각 상품에는 리소스 제한이 있으므로 앱 규모가 제한을 초과하면 더 큰 상품으로 업그레이드해야 할 수 있습니다. 일반적인 트래픽 급증에 대해서는 추가 요금이 부과되지 않지만, 상품의 용량을 지속적으로 초과하는 사용량은 더 높은 등급의 상품을 필요로 할 수 있습니다.
Google Antigravity 프로젝트를 로컬 개발 환경이나 다른 호스트로 어떻게 옮길 수 있나요?
앱이 Git에 있거나 다른 호스트에 있는 경우 GitHub에 푸시하고 리포지토리를 연결한 다음 Hostinger에 배포하세요. 로컬 코드에서 시작하는 경우 먼저 리포지토리에 업로드한 다음 최소한의 변경만으로 동일한 배포 흐름을 사용하세요.