각 상품에는 리소스 제한이 있으므로 앱 규모가 제한을 초과하면 더 큰 상품으로 업그레이드해야 할 수 있습니다. 일반적인 트래픽 급증에 대해서는 추가 요금이 부과되지 않지만, 상품의 용량을 지속적으로 초과하는 사용량은 더 높은 등급의 상품을 필요로 할 수 있습니다.