Google AI Studio에서 실제 앱 출시까지 빠르게

Google AI Studio에서 개발한 앱과 프로토타입을 로컬 테스트 환경에서 실제 Node.js 환경으로 그대로 옮겨 워크플로를 변경하지 않고도 테스트할 수 있습니다. 코드를 푸시하면 Hostinger가 런타임 및 배포를 처리하므로 설정 시간을 단축하여 프로젝트를 실제 사용자에게 제공할 수 있습니다. 앱이 배포되면 안정적인 가동 시간과 트래픽 증가에 따른 확장성을 고려하여 설계된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 스택의 핵심 기능을 개선하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.