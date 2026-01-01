Google AI 스튜디오 호스팅
Google AI Studio로 개발한 앱을 몇 분 만에 배포하세요.
1년 무료 도메인
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30일 내 환불 보장
Google AI Studio 호스팅을 위한 간편한 가격 책정
Google AI Studio로 개발한 앱을 프로덕션 환경에 최적화된 안정적인 인프라에서 호스팅하세요. 모든 플랜에는 30일 환불 보장이 포함되어 있으므로 안심하고 사용해 보실 수 있습니다.
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Business
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₩3,999/월
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48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩1,343,952. 갱신 시 가격 ₩24,999/월.
5 웹 앱
50 웹사이트
2 CPU 코어
3GB RAM
50GB 세계에서 가장 빠른 NVMe 스토리지
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
무료
Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
1년 무료 도메인
관리형 SSL 인증서
무료
글로벌 자체 CDN
무료
GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
일별 및 주문형 백업
웹 애플리케이션 방화벽
AI 봇 트래픽 관리
무제한 대역폭
관리형 MySQL 데이터베이스
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
₩12,379/월
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48개월을 단 ₩594,192에 이용하세요(정상가 ₩2,081,232. 갱신 시 가격 ₩40,259/월.
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무제한 웹사이트
4 CPU 코어
4GB RAM
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웹사이트당 무제한개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택에 더해:
24시간 연중무휴 전문가 지원을 누리세요
전용 IP 주소로 더욱 강력한 제어 및 안정성을 확보하세요
일주일/한 달 동안 전력 강화로 최대 트래픽을 처리하세요
향상된 데이터베이스 성능 및 연결 제한
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Google AI Studio에서 실제 앱 출시까지 빠르게
Google AI Studio에서 개발한 앱과 프로토타입을 로컬 테스트 환경에서 실제 Node.js 환경으로 그대로 옮겨 워크플로를 변경하지 않고도 테스트할 수 있습니다. 코드를 푸시하면 Hostinger가 런타임 및 배포를 처리하므로 설정 시간을 단축하여 프로젝트를 실제 사용자에게 제공할 수 있습니다. 앱이 배포되면 안정적인 가동 시간과 트래픽 증가에 따른 확장성을 고려하여 설계된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 서버 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 스택의 핵심 기능을 개선하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Google AI 스튜디오 호스팅 관련 FAQ
Google AI 스튜디오 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Google AI Studio 호스팅은 이를 사용하여 구축된 Node.js 앱에 어떤 의미를 갖나요?
이는 Google AI Studio로 개발한 Node.js 앱이나 웹사이트를 실제 서버에 배포하여 사용자가 접근할 수 있도록 하는 것을 의미합니다. Google AI Studio는 개발 도구이지, 직접 호스팅하는 서비스가 아닙니다.
구글 AI 스튜디오 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS 호스팅을 사용하면 서버, OS 업데이트, Node.js 버전 관리, 프로세스 관리 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger Node.js 호스팅을 사용하면 이러한 플랫폼 관련 작업은 모두 자동으로 처리되므로 앱 개발에만 집중할 수 있습니다.
Google AI Studio 프로젝트를 비공개 GitHub 저장소에 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하면 됩니다. 업데이트는 공개 저장소와 동일한 방식으로 Git에서 배포할 수 있습니다.
Google AI Studio로 개발한 앱에 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
요금제에는 정해진 리소스 제한이 있으며, 앱 규모가 제한을 초과하면 속도가 느려지거나 더 높은 요금제가 필요할 수 있습니다. 일반적인 트래픽 급증에 대해서는 예상치 못한 추가 요금이 부과되지 않습니다. 더 많은 용량이 필요한 경우 요금제를 업그레이드하시면 됩니다.
Google AI Studio 앱을 로컬 개발 환경이나 다른 호스트 환경으로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
앱을 GitHub에 푸시하고 Hostinger에서 해당 저장소를 연결한 다음 원하는 브랜치를 배포하세요. 이미 다른 곳에서 실행 중인 경우 Node.js 호스팅 요구 사항만 충족하면 최소한의 변경만으로 동일한 코드베이스를 여기에 연결할 수 있습니다.