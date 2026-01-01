Webflow 디자인부터 실제 운영 중인 사이트까지

Webflow에서 개발한 프로젝트를 추가 설정 없이 프로토타입에서 프로덕션 환경으로 바로 이전하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 앱을 실행하기에 편리한 환경을 제공하여, 맞춤형 백엔드 로직, API, 동적 기능 등을 프런트엔드와 함께 깔끔하게 배포할 수 있도록 지원합니다. 서비스 개시 후에는 트래픽 증가에도 안정적으로 작동하도록 설계된 관리형 인프라에서 스택이 실행됩니다. 즉, 서버 관리 부담을 줄이고 사용자 경험 개선에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.