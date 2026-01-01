웹플로우 호스팅
Webflow로 구축한 앱을 빠르게 배포하세요
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깔끔한 Webflow 호스팅, 간단한 가격
Webflow로 구축한 웹사이트를 안정적인 인프라에 호스팅하여, 걱정 없이 배포하고 성장시킬 수 있습니다. 모든 플랜에는 30일 환불 보증이 포함되어 있습니다.
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Business
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
커넥터 포함
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Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
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관리형 SSL 인증서
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
신규
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무제한 대역폭
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Cloud Startup
클라우드 호스팅으로 웹사이트의 성능을 20배 더 강화하세요
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Webflow 디자인부터 실제 운영 중인 사이트까지
Webflow에서 개발한 프로젝트를 추가 설정 없이 프로토타입에서 프로덕션 환경으로 바로 이전하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 앱을 실행하기에 편리한 환경을 제공하여, 맞춤형 백엔드 로직, API, 동적 기능 등을 프런트엔드와 함께 깔끔하게 배포할 수 있도록 지원합니다. 서비스 개시 후에는 트래픽 증가에도 안정적으로 작동하도록 설계된 관리형 인프라에서 스택이 실행됩니다. 즉, 서버 관리 부담을 줄이고 사용자 경험 개선에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Webflow 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
Webflow 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Webflow로 제작된 사이트를 위한 Webflow 호스팅이란 무엇인가요?
이는 Webflow로 구축한 사이트를 사용자가 도메인을 통해 접속할 수 있는 프로덕션 서버에 배포하는 것을 의미합니다. 앱이 서버 측 코드와 실제 트래픽을 처리하려면 디자인 단계 호스팅뿐만 아니라 관리형 Node.js 런타임이 필요하기 때문에 이 과정이 중요합니다.
Webflow 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS는 리눅스 서버를 있는 그대로 제공하므로 Node.js, 리버스 프록시, 프로세스 관리자, 업데이트 등을 직접 설치하고 관리해야 합니다. 반면 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 런타임 및 인프라 구성 요소들이 모두 관리되므로 서버 관리에 시간을 낭비하지 않고 사이트 배포에만 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Webflow 앱을 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소를 승인한 다음 배포할 브랜치를 선택하세요. 그러면 해당 브랜치에 푸시할 때마다 새로운 배포가 트리거됩니다.
Webflow 사이트의 트래픽이 요금제에서 허용하는 것보다 많아지면 어떻게 되나요?
트래픽이나 리소스 사용량이 요금제를 초과하면 앱 속도가 느려지거나 사용이 일시적으로 제한될 수 있으며, 요금제를 업그레이드해야 합니다. Hostinger는 이 제품에 대해 초과 트래픽에 대한 추가 요금을 부과하지 않습니다. 대신, 더 많은 용량이 필요할 때 더 큰 요금제로 업그레이드하시면 됩니다.
Webflow 프로젝트를 다른 호스팅 업체나 로컬 개발 환경에서 어떻게 이전할 수 있나요?
Git에서 앱 코드를 배포하거나 로컬 환경에서 업로드한 다음 도메인을 새 Hostinger 인스턴스로 연결하세요. 프로젝트가 이미 로컬에서 실행 중인 경우, 트래픽을 전환하기 전에 Node.js 버전과 환경 변수가 일치하는지 확인하세요.