Typedream 빌드부터 실제 웹사이트까지

Typedream으로 구축한 사이트를 복잡한 배포 과정 없이 프로토타입에서 실제 운영 환경으로 바로 이전하세요. Typedream 프로젝트 뒤에 앱 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger의 Node.js 호스팅이 필요한 런타임과 라우팅을 통해 간편하게 앱을 실행할 수 있도록 설정해 줍니다. 프로젝트가 운영 환경에 배포되면 트래픽 증가에도 안정적으로 유지되도록 설계된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 서버 유지 관리 부담이 줄어들고, 추가적인 운영 작업 없이도 실제 사용자를 원활하게 처리할 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다.