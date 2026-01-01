타입드림 호스팅
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Typedream 빌드부터 실제 웹사이트까지
Typedream으로 구축한 사이트를 복잡한 배포 과정 없이 프로토타입에서 실제 운영 환경으로 바로 이전하세요. Typedream 프로젝트 뒤에 앱 코드를 푸시하기만 하면 Hostinger의 Node.js 호스팅이 필요한 런타임과 라우팅을 통해 간편하게 앱을 실행할 수 있도록 설정해 줍니다. 프로젝트가 운영 환경에 배포되면 트래픽 증가에도 안정적으로 유지되도록 설계된 관리형 인프라에서 실행됩니다. 서버 유지 관리 부담이 줄어들고, 추가적인 운영 작업 없이도 실제 사용자를 원활하게 처리할 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
타입드림 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
Typedream 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
타입드림 호스팅이란 무엇이며, 왜 필요한가요?
Typedream 호스팅이란 Typedream으로 개발한 Node.js 앱이나 웹사이트를 실제 서버 환경에 배포하는 것을 의미합니다. 사용자가 프로젝트에 접근하기 위해서는 로컬 환경 외부에서 런타임, 네트워크 접근, 그리고 안정적인 가동 시간이 필요하기 때문에 이는 매우 중요합니다.
Typedream 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영체제, Node.js 버전, 프로세스 관리, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 작업이 모두 처리되므로 Typedream 호스팅을 더 간편하게 운영하고 관리할 수 있습니다.
Typedream 프로젝트에 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 사용하려는 브랜치에서 배포하세요. 그러면 해당 브랜치의 업데이트는 저장소를 공개하지 않고도 배포할 수 있습니다.
Typedream 호스팅에는 트래픽 제한이나 초과 사용 요금이 있나요?
요금제에는 특정 리소스 제한이 있으며, 앱 규모가 해당 제한을 초과할 경우 더 높은 요금제로 업그레이드해야 할 수 있습니다. 트래픽 급증에 대한 추가 요금은 부과하지 않지만, 앱이 요금제에 포함된 리소스를 초과할 경우 앱 사용에 제약이 있을 수 있습니다.
Typedream 앱을 로컬 개발 환경이나 다른 호스트에서 다른 곳으로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
프로젝트를 GitHub에 푸시하고, Hostinger에서 해당 저장소를 연결한 다음, 원하는 브랜치를 배포하세요. 다른 호스트에서 마이그레이션하는 경우, 앱이 동일한 환경 변수와 빌드 설정을 사용하도록 설정한 후 배포를 확인하고 트래픽을 전환하세요.