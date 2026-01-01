Angular 호스팅
규모 확장이 가능한 Node.js 호스팅을 사용하여 Angular 앱을 배포하세요.
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웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Business의 혜택:
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Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI 빌더를 사용하여 구축하기
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GitHub 연동 및 자동 배포 기능 제공
IDE 기반 배포
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Angular 앱 성능 향상을 위해 설계되었습니다.
별도의 서버 설정 없이 Node.js 호스팅에 Angular 앱을 배포하세요. 프로젝트를 푸시하기만 하면 Hostinger가 런타임 및 배포 과정을 처리하여 빌드된 사이트 또는 앱을 더욱 간편하게 출시할 수 있습니다. 귀하의 애플리케이션은 트래픽 변화에도 안정적으로 유지되도록 설계된 관리형 인프라에서 실행되므로 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 업데이트 배포에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다. 이를 통해 코드에서 프로덕션까지 더 간편한 경로를 제공하며, 호스팅은 개발 과정에 방해가 되지 않습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Angular 호스팅 관련 FAQ
Angular 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Angular 호스팅이란 무엇이며, 왜 필요한가요?
Angular 호스팅은 Angular로 구축한 Node.js 앱이나 웹사이트가 실제 사용자를 위해 실행되는 프로덕션 환경입니다. 로컬 머신 외부에서 배포, 런타임 종속성, 라우팅 및 가동 시간을 처리할 수 있는 서버가 필요하기 때문에 중요합니다.
Angular 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영체제, Node.js 버전, 프로세스 관리, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 플랫폼에서 서버 계층을 처리해 주기 때문에 전체 시스템을 유지 관리할 필요 없이 Angular 앱을 배포할 수 있습니다.
Angular 앱을 위한 비공개 GitHub 저장소를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 원하는 브랜치에서 배포하세요. 푸시 후에는 동일한 비공개 저장소에서 업데이트를 가져올 수 있습니다.
Angular 사이트의 트래픽이 요금제에서 허용하는 것보다 많아지면 어떻게 되나요?
사용 중인 요금제의 용량 제한을 초과하는 트래픽이 발생하면 요청이 제한되거나 성능이 저하될 수 있으며, 요금제를 업그레이드해야만 해결됩니다. Hostinger는 이러한 제한 사항을 불분명한 초과 요금 청구 방식으로 숨기지 않으며, 용량은 선택한 요금제에 따라 제한됩니다.
Angular 앱을 로컬 개발 환경이나 다른 호스트로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
프로젝트를 GitHub에 푸시하거나 기존 코드를 가져온 다음 Hostinger에서 저장소를 연결하고 배포하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우, 배포 후 도메인을 새 앱으로 연결하고 환경 변수 및 빌드 설정을 확인하세요.