Angular 호스팅

Angular 앱 성능 향상을 위해 설계되었습니다.

별도의 서버 설정 없이 Node.js 호스팅에 Angular 앱을 배포하세요. 프로젝트를 푸시하기만 하면 Hostinger가 런타임 및 배포 과정을 처리하여 빌드된 사이트 또는 앱을 더욱 간편하게 출시할 수 있습니다. 귀하의 애플리케이션은 트래픽 변화에도 안정적으로 유지되도록 설계된 관리형 인프라에서 실행되므로 유지 관리에 소요되는 시간을 줄이고 업데이트 배포에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다. 이를 통해 코드에서 프로덕션까지 더 간편한 경로를 제공하며, 호스팅은 개발 과정에 방해가 되지 않습니다.