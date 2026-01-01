Base44의 아이디어부터 실제 앱 출시까지, 신속하게 진행했습니다.

Base44로 개발한 앱과 프로토타입을 아이디어 단계부터 실제 배포까지, 기존 작업 방식을 그대로 유지하면서 구현하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 프로덕션 환경으로의 간편한 전환 경로를 제공하여, 프로젝트를 로컬 환경에서 벗어나 실제 사용자를 위한 준비된 환경으로 옮길 수 있도록 지원합니다. 앱이 실행되면, 호스팅 관리 인프라에서 가동 시간과 확장이 자동으로 처리됩니다. 즉, 서버 관리 작업에 소요되는 시간을 줄이고, 기능 개선, 버그 수정, 업데이트 배포에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.