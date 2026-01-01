Base44 호스팅
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Base44의 아이디어부터 실제 앱 출시까지, 신속하게 진행했습니다.
Base44로 개발한 앱과 프로토타입을 아이디어 단계부터 실제 배포까지, 기존 작업 방식을 그대로 유지하면서 구현하세요. Hostinger의 Node.js 호스팅은 프로덕션 환경으로의 간편한 전환 경로를 제공하여, 프로젝트를 로컬 환경에서 벗어나 실제 사용자를 위한 준비된 환경으로 옮길 수 있도록 지원합니다. 앱이 실행되면, 호스팅 관리 인프라에서 가동 시간과 확장이 자동으로 처리됩니다. 즉, 서버 관리 작업에 소요되는 시간을 줄이고, 기능 개선, 버그 수정, 업데이트 배포에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
코드를 올려주세요. 나머지는 저희가 처리하겠습니다.
1. 프로젝트를 연결하세요
주제를 작성하거나 템플릿을 선택하면 사이트의 첫 번째 버전을 즉시 받아볼 수 있습니다.
2. 즉시 배포
웹 앱을 단 몇 초 만에 실행하세요. 서버, 보안, 확장성까지 모두 알아서 처리해 드립니다.
3. 관리 및 확장
'웹사이트 공개'를 클릭하여 새 웹사이트를 게시하세요. 호스팅, 도메인 및 이메일이 포함되어 있습니다.
Base44 호스팅 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
Base44 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.
Base44로 개발된 앱을 위한 Base44 호스팅이란 무엇인가요?
Base44 호스팅이란 사용자가 접근할 수 있도록 Base44로 구축한 Node.js 앱을 실제 서버에 배포하는 것을 의미합니다. Base44 호스팅이 중요한 이유는 앱이 로컬 환경 외부의 프로덕션 런타임, 공개 URL 및 관리형 인프라를 필요로 하기 때문입니다.
base44 호스팅은 일반 VPS 호스팅과 어떻게 다른가요?
VPS를 사용하면 운영체제, Node.js 버전, 프로세스 관리, 업데이트 및 보안을 직접 관리해야 합니다. 하지만 Hostinger의 Node.js 호스팅을 이용하면 이러한 서버 작업은 Hostinger에서 처리해 주기 때문에 Base44로 개발한 앱에만 집중할 수 있습니다.
비공개 GitHub 저장소에서 Base44 프로젝트를 배포할 수 있나요?
네. GitHub 계정을 연결하고 비공개 저장소에 대한 액세스 권한을 부여한 다음 실행하려는 브랜치에서 배포하세요. 그러면 변경 사항을 푸시할 때 동일한 저장소에서 업데이트를 배포할 수 있습니다.
Base44 앱의 트래픽이 요금제에서 허용하는 것보다 많아지면 어떻게 되나요?
앱이 제공된 리소스를 초과하면 성능이 저하될 수 있으며, 더 높은 요금제가 필요할 수 있습니다. Node.js 호스팅은 초과 사용량에 대한 요금을 숨기지 않으므로, 트래픽 급증이 예상되는 경우 출시 전에 요금제 제한 사항을 확인하세요.
Base44로 인코딩된 앱을 로컬 개발 환경이나 다른 호스트로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?
GitHub 리포지토리에서 앱을 배포하거나 프로젝트 파일을 업로드한 다음 Hostinger에서 환경 변수와 시작 명령어를 설정하세요. 다른 호스팅 업체에서 이전하는 경우, 확인 후 도메인을 새 앱으로 연결하세요.